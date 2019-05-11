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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Akdeniz diyeti ve ayrıntısı

11 Mayıs 2019

Yemek düzeninde genellikle Akdeniz yemek anlayışını tercih ettiğimden, ‘Yeni Akdeniz Diyeti’ kitabını yazmaya karar verdim. Özellikle ramazan ayında bu tür kitapların yararı olduğu kanısındayım. Çünkü bu diyet zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme anlayışında olduğundan bu aya uygun.

Akdeniz diyeti ve ayrıntısı
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
UNESCO’nun Tarihi Miras Olarak Kabul Ettiği
Yeni Akdeniz Diyeti
Prof. Dr. Metin Özata-Dr. Atilla Bektaş

Kitabın başındaki uyarıyı dikkatle okuyun: “Bu kitapta anlatılanlar halkımızı bilgilendirmeye yöneliktir. Teşhis ve tedavi için kullanılamaz. Teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışınız  ve ona göre tedavi olunuz. Kitapta sunulan bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve yanlış uygulanmasından doğabilecek her türlü sağlık sorunu, hasar veya kayıptan yazarlar ya da yayıncı sorumlu tutulamaz.“

‘Önsöz’de kitabın, Akdeniz diyetinin özelliği vurgulanıyor: “Kronik hastalıkların önlenmesinde en faydalı beslenme tarzı Akdeniz diyetidir ve bu nedenle UNESCO tarafından tarihi miras olarak kabul edilmiştir. Kitapta bugüne kadar sağlık için en faydalı beslenme şekli olarak bilimselliği kanıtlanmış olan ‘yeni Akdeniz’ tipi beslenme anlatılacaktır. Bu beslenme şeklinin ‘yeni Akdeniz diyeti’ olarak adlandırılmasının nedeni, geleneksel Akdeniz diyetinin yeni bilimsel araştırmalarla yeniden şekillendirilmesidir. Akdeniz tipi beslenme bir diyet değil, yaşam biçimidir.”

Kitap, yedi bölümden oluşuyor:

  • Birinci Bölüm: Kilo Almayı Tetikleyen Nedenler
  • İkinci Bölüm: Yeni Akdeniz Diyeti

Akdeniz diyetinde de ülkelere göre değşiklikler, farklar vardır. Bu farklar bu bölüm başlığı altında yazılmıştır. Nasıl bir kahvaltı salık verilir? “Proteince yüksek bir kahvaltı, gün boyunca daha az acıkmayı sağlamanın iyi bir yoludur. Örneğin, kahvaltıda yumurta tüketilmesi çok iyi bir seçenektir. Yumurtada bulunan kolin, yağın karaciğerde birikmesini engellemeye yardımcı olurken hafıza kaybının önlenmesinde de etkili olabilmektedir.
Peynir, süt, yoğurt gibi kemikleri güçlendiren mandıra ürünleri, bir miktar tam tahıl ekmeği ya da gevreği, meyve-sebze ve sert kabuklu kuruyemişler, kahvaltıya sağlıklı bir katkı sağlar.

‘Yeni Akdeniz Diyeti’nin Özellikleri’ bölümünü mutlaka okuyun. Neleri, ne kadar yiyeceğinizin listesini uygulayın.

Bu gıdaların yanında sağlığımızla ilgili tıbbi bilgiler de diyetin gerekçesi olarak okunmalıdır. Çok su içmeliyiz. Su, soğuk değil, ılık içilmeli. Soğuk suyun faydadan çok zararı olur. İçine buz atılmış soğuk sudan uzak durunuz.

Sebzelerin neler içerdiğine bakarsanız, markete gittiğinizde ona göre seçim yapabilirsiniz.

  • Üçüncü Bölüm: Egzersiz ve Davranış Değişikliği
  • Dördüncü Bölüm: Şeker veya Hamurlu Gıda Atakları ile Mücadele
  • Beşinci Bölüm: Metabolizmayı Hızlandırmak: Kilo Verme Durunca Ne Yapmalı?
  • Altıncı Bölüm: Yeme Davranış Tedavisi veya Yemek Yeme Farkındalığını Artırmak
  • Yedinci Bölüm: Kilo Vermek İçin Bir Haftalık Örnek Beslenme.

Kitabı okurken bir zeytinyağısever olarak ‘yeni Akdeniz diyeti’nin bazı maddelerini yıllarca uyguladığımı anladım. Sağlıklı bir yaşam için iyi bir rehber kitap.

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