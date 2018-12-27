‘1000 Temel Eser’den ‘100 Temel Eser’e

Söz konusu kararda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler, konuyla ilgili akademik tespitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmaların dikkate alındığı belirtiliyor.
Kararda çeviri eserlerin içeriğine yönelik sorunlar ile yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları da etkili olmuş.
Telif hakkı olmayan eserleri farklı yayınevlerinin ‘100 Temel Eser’ baskısı yapması, MEB’in patentli logosu olmaksızın farklı tasarımlardaki ‘MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser’ logosunun kullanılması ve bu logoların listede olmayan eserlere de basılması kararın gerekçeleri arasında yer aldı.
Genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla öğrencilerin bir eser listesiyle sınırlı kalmadan, öğretmenlerin rehberliğinde, Anayasa’ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, milli ve insani değerlere saygılı bütün eserlerden yararlandırılması hedefleniyor.
‘100 Temel Eser’ uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti. İlköğretim ve ortaöğretim olmak seviyeleri dikkate alınarak iki ayrı ‘100 Temel Eser’ listesi yapılmıştı.
Ortaöğretim için hazırlanan listenin seçiciler kurulunda ben de vardım.
Tavsiye edilen eserlerin bir listesini okuyalım:
M. Kemal Atatürk – Nutuk, Kutadgu Bilig’den Seçmeler, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler, Mevlânâ-Mesnevi’den Seçmeler, Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, Divan Şiirinden Seçmeler, Halk Şiirinden Seçmeler, Evliya Çelebi – Seyahatname’den Seçmeler, Kerem ile Aslı, Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt, Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah, Hüseyin Rahmi Gürpınar– Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Ahmet Rasim – Şehir Mektupları, Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Çağlayanlar, Ömer Seyfettin – Hikâyelerden Seçmeler, Mehmet Âkif Ersoy – Safahat, Ahmet Haşim – Bize Göre, Yahya Kemal Beyatlı– Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Mektupları, Ruşen Eşref Ünaydın – Diyorlar ki, Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban, Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri, Refik Halit Karay – Gurbet Hikâyeleri, Halide Edib Adıvar– Sinekli Bakkal, Halide Edib Adıvar – Mor Salkımlı Ev, Reşat Nuri Güntekin – Anadolu Notları, Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu, Falih Rıfkı Atay – Çankaya, Falih Rıfkı Atay– Zeytindağı, Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları, Nâzım Hikmet – Memleketimden İnsan Manzaraları, Şevket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam, Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ile Kiracıları, Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa – Fatih–Harbiye, Nihad Sami Banarlı – Türkçenin Sırları, Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler, Samiha Ayverdi – İbrahim Efendi Konağı, Necip Fazıl Kısakürek – Çile, Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf, Ahmet Kutsi Tecer – Şiirler, Ahmet Muhip Dıranas – Şiirler, Âşık Veysel – Dostlar Beni Hatırlasın, Orhan Veli – Bütün Şiirleri, Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş (Bütün Şiirleri), Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları, Orhan Kemal – Eskicinin Oğulları, Sait Faik Abasıyanık – Kayıp Aranıyor, Sait Faik Abasıyanık – Hikâyelerinden Seçmeler, Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata, Kemal Bilbaşar – Cemo, Samim Kocagöz – Kalpaklılar, Tarık Buğra – Küçük Ağa, Necati Cumalı – Tütün Zamanı, Rıfat Ilgaz – Karartma Geceleri, Orhan Hançerlioğlu – Yedinci Gün, Fakir Baykurt – Kaplumbağalar, Faik Baysal – Drina’da Son Gün, Abbas Sayar – Yılkı Atı, Haldun Taner – Hikâyelerinden Seçmeler, Oğuz Atay – Bir Bilim Adamının Romanı, Aziz Nesin – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Sabahattin Kudret Aksal – Gazoz Ağacı, Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli, Cemil Meriç – Bu Ülke, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil – Gençlerle Başbaşa, Naki Tezel – Türk Masalları, Salah Birsel – Boğaziçi Şıngır Mıngır, Bahattin Özkişi – Sokakta, Beydeba – Kelile ve Dimne, Eflatun – Devlet, Platon – Sokrates’in Savunması, Sadi – Gülistan, Cervantes – Don Kişot, Balzac – Vadideki Zambak, Viktor Hugo – Sefiller, Goethe – Faust, Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Dostoyevski – Suç ve Ceza, Gogol – Ölü Canlar, Turgenyev – Babalar ve Oğullar, Tolstoy – Savaş ve Barış, Gustav Flaubert – Madam Bovary, Charles Dickens – İki Şehrin Hikâyesi, Knut Hamsun – Açlık, Jack London – Beyaz Diş, Rabindranath Tagore – Gora, Ernest Hemingway – Çanlar Kimin İçin Çalıyor, William Faulkner – Ses ve Öfke, İvo Andriç – Drina Köprüsü, Panait İstrati – Akdeniz, John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar, Meşa Selimoviç – Derviş ve Ölüm, Cengiz Dağcı – Onlar da İnsandı, Cengiz Aytmatov – Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Bedel (Gün Uzar Yüzyıl Olur).
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CUMA günü konu hakkındaki düşüncelerimi ileteceğim.
‘1000 Temel Eser’den ‘100 Temel Eser’e
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın kurduğu bir komitenin saptadığı ‘100 Temel Eser’ yine bakanlığın yayınladığı bir genelgeyle yürürlükten kaldırılmış.
Söz konusu kararda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler, konuyla ilgili akademik tespitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmaların dikkate alındığı belirtiliyor.
Kararda çeviri eserlerin içeriğine yönelik sorunlar ile yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları da etkili olmuş.
Telif hakkı olmayan eserleri farklı yayınevlerinin ‘100 Temel Eser’ baskısı yapması, MEB’in patentli logosu olmaksızın farklı tasarımlardaki ‘MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser’ logosunun kullanılması ve bu logoların listede olmayan eserlere de basılması kararın gerekçeleri arasında yer aldı.
Genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla öğrencilerin bir eser listesiyle sınırlı kalmadan, öğretmenlerin rehberliğinde, Anayasa’ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, milli ve insani değerlere saygılı bütün eserlerden yararlandırılması hedefleniyor.
‘100 Temel Eser’ uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti. İlköğretim ve ortaöğretim olmak seviyeleri dikkate alınarak iki ayrı ‘100 Temel Eser’ listesi yapılmıştı.
Ortaöğretim için hazırlanan listenin seçiciler kurulunda ben de vardım.
Tavsiye edilen eserlerin bir listesini okuyalım:
M. Kemal Atatürk – Nutuk, Kutadgu Bilig’den Seçmeler, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler, Mevlânâ-Mesnevi’den Seçmeler, Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, Divan Şiirinden Seçmeler, Halk Şiirinden Seçmeler, Evliya Çelebi – Seyahatname’den Seçmeler, Kerem ile Aslı, Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt, Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah, Hüseyin Rahmi Gürpınar– Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Ahmet Rasim – Şehir Mektupları, Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Çağlayanlar, Ömer Seyfettin – Hikâyelerden Seçmeler, Mehmet Âkif Ersoy – Safahat, Ahmet Haşim – Bize Göre, Yahya Kemal Beyatlı– Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Mektupları, Ruşen Eşref Ünaydın – Diyorlar ki, Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban, Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri, Refik Halit Karay – Gurbet Hikâyeleri, Halide Edib Adıvar– Sinekli Bakkal, Halide Edib Adıvar – Mor Salkımlı Ev, Reşat Nuri Güntekin – Anadolu Notları, Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu, Falih Rıfkı Atay – Çankaya, Falih Rıfkı Atay– Zeytindağı, Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları, Nâzım Hikmet – Memleketimden İnsan Manzaraları, Şevket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam, Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ile Kiracıları, Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa – Fatih–Harbiye, Nihad Sami Banarlı – Türkçenin Sırları, Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler, Samiha Ayverdi – İbrahim Efendi Konağı, Necip Fazıl Kısakürek – Çile, Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf, Ahmet Kutsi Tecer – Şiirler, Ahmet Muhip Dıranas – Şiirler, Âşık Veysel – Dostlar Beni Hatırlasın, Orhan Veli – Bütün Şiirleri, Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş (Bütün Şiirleri), Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları, Orhan Kemal – Eskicinin Oğulları, Sait Faik Abasıyanık – Kayıp Aranıyor, Sait Faik Abasıyanık – Hikâyelerinden Seçmeler, Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata, Kemal Bilbaşar – Cemo, Samim Kocagöz – Kalpaklılar, Tarık Buğra – Küçük Ağa, Necati Cumalı – Tütün Zamanı, Rıfat Ilgaz – Karartma Geceleri, Orhan Hançerlioğlu – Yedinci Gün, Fakir Baykurt – Kaplumbağalar, Faik Baysal – Drina’da Son Gün, Abbas Sayar – Yılkı Atı, Haldun Taner – Hikâyelerinden Seçmeler, Oğuz Atay – Bir Bilim Adamının Romanı, Aziz Nesin – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Sabahattin Kudret Aksal – Gazoz Ağacı, Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli, Cemil Meriç – Bu Ülke, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil – Gençlerle Başbaşa, Naki Tezel – Türk Masalları, Salah Birsel – Boğaziçi Şıngır Mıngır, Bahattin Özkişi – Sokakta, Beydeba – Kelile ve Dimne, Eflatun – Devlet, Platon – Sokrates’in Savunması, Sadi – Gülistan, Cervantes – Don Kişot, Balzac – Vadideki Zambak, Viktor Hugo – Sefiller, Goethe – Faust, Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Dostoyevski – Suç ve Ceza, Gogol – Ölü Canlar, Turgenyev – Babalar ve Oğullar, Tolstoy – Savaş ve Barış, Gustav Flaubert – Madam Bovary, Charles Dickens – İki Şehrin Hikâyesi, Knut Hamsun – Açlık, Jack London – Beyaz Diş, Rabindranath Tagore – Gora, Ernest Hemingway – Çanlar Kimin İçin Çalıyor, William Faulkner – Ses ve Öfke, İvo Andriç – Drina Köprüsü, Panait İstrati – Akdeniz, John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar, Meşa Selimoviç – Derviş ve Ölüm, Cengiz Dağcı – Onlar da İnsandı, Cengiz Aytmatov – Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Bedel (Gün Uzar Yüzyıl Olur).
-
CUMA günü konu hakkındaki düşüncelerimi ileteceğim.