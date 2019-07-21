Rock müziğin glam tarzındaki az sayıdaki temsilcisinden biri olan Ankaralı müzik grubu ‘The Madcap’ gösterişli-renkli kıyafetler ve yüksek enerjili sahne performanslarıyla müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. The Madcap üyeleri Ankara ve Rock müzik arasındaki bağı, “Ankara’da bu müziği bilen, dinleyen ve eğlenen özel bir kitle var” sözleriyle anlatıyor ve ekliyor: “Ankara’ya bir şarkı yazsaydık ‘AnkaRock City’ (Rock Şehri Ankara) adını verirdik.”
Rock müziğin eğlenceli tarafında duran glam tarzının dikkat çeken temsilcilerinden Ankaralı müzik grubu ‘The Madcap’ uzun saç, gösterişli-renkli kıyafetler ve yüksek enerjili sahne performanslarıyla kendi hayran kitlesini oluşturmayı başardı. Solistliğini glam tarzının Türkiye’deki ilk kadın vokali İzgi Gültekin’in üstlendiği The Madcap; Deniz Sayman, Selçuk Eser ile Doruk Balkaya’nın gitardaki performansı ve Faruk Şenel’in davuldaki şovuyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Grup üyeleri, rock müziğin kalesi olarak gösterilen Ankara için, “Bu müziği gerçekten bilen, dinlemek isteyen ve bu müzikle eğlenen çok keyifli bir dinleyici kitlesi var” diyor. ‘The Madcap’ ekibi müziklerinin hikayesini ve Ankara ile rock müziğin bağını şu sözlerle anlatıyor:
BURADA MÜZİĞE ODAKLANIYORUZ
*The Madcap grubu nasıl bir araya geldi?
Deniz Sayman: 2014 yılında İzgi’yle beraber YouTube’da pop şarkılara hard rock ve metal coverlar yapmaya başladık. Yeterince cover videomuz olduğunu ve ismimizin yeterince duyulduğunu düşününce konser yapabilmek için bir ekip topladık. Faruk da ilk kadrodan bu yana bizimle birlikte. Daha sonra tabii ki kendi müziğimizi yapmaya başladık ve albümümüzü yayınladık. Bu süreçten sonra da gruba Selçuk ve Doruk da dahil oldu.
*İsmi nasıl kararlaştırdınız?
İzgi: Bizi anlatacak ve havalı duracak bir isim arıyorduk. Yaklaşık 1 hafta boyunca birbirimize bir sürü öneri sunduk. Bu süre sonunda hepimiz Deniz’in bulduğu “The Madcap” isminde karar kıldık.
*Müzik dünyasının kalbi İstanbul’da atsa da rock ve metal müziğin kalesi olarak Ankara bilinir. Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?
Faruk: Buradaki insanlar bir şeyler başarmaya çalışıyor. Bunu yaparken de başka bir dertleri yok, istedikleri, sevdikleri şeyi yapıyorlar. İstanbul’da yaşam zor, vakit kaybı çok fazla. Burada insan kendi müziğine odaklanabiliyor. Üretmek için daha uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum.
*Yaptığınız müziğin hak ettiği değeri gördüğüne inanıyor musunuz?
Selçuk: Henüz görmesi gerektiği değeri gördüğünü düşünmüyoruz ama yavaş yavaş da gelişmeyi, ilerlemeyi gözleyebiliyoruz. Bunun olması için çalışıyoruz, gidebildiğimiz kadar Türkiye’nin her yerinde çalmak istiyoruz. İnsanlara gerçek enstrümanlarla yapılan bu müziğin güzelliğini, sahne şovuyla sergilenen enerjisini göstermeye çalışıyoruz.
BİLEN VE EĞLENEN BİR KİTLE VAR
*Ankara’nın dışında farklı kentlerde konserler veriyorsunuz? Ankara’da rock ve metal müziğin dinleyicisini diğerlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?
Selçuk: Gittiğimiz her şehirde bizim heyecanımızı paylaşan rock dinleyicileriyle karşılaşıyoruz. Ankara’da da bu müziği gerçekten bilen, dinlemek isteyen ve bu müzikle eğlenen çok keyifli bir dinleyici kitlesi var. En belirgin fark, buradaki kitlenin biraz daha sakin olması. En olaysız geçen konserlerimiz Ankara’da oluyor.
*Örnek aldığınız veya ‘idolümüz’ dediğiniz bir müzik grubu var mı?
Deniz: Hepimiz birbirine yakın ama farklı müzikleri seviyoruz. Tabii ki ortak noktalarımız var ama uç noktalarımız da var. Benim algılarım çok açık, dinlediğim, izlediğim her gruptan bir şeyler kapıyorum. Bu yüzden de genellikle bir gruba takıp 2-3 hafta onu dinliyorum. Net bir cevap veremiyorum çünkü en sevdiğim grup her hafta değişebiliyor. İzgi’nin ‘David Coverdale’ ve ‘Michael Kiske’ gibi solistlerden etkilendiğini biliyorum. Faruk ‘Iron Maiden’ hastası. Doruk’un en sevdiği grup ‘Ghost’ olabilir. Selçuk’un da benim gibi değişken bir zevki olmakla birlikte daha ‘vintage’, daha klasik rock ağırlıklı sevdiğini görüyorum.
*Müziğe Ankara’da başlamış ve Ankara’da yaşamaya devam eden sanatçılar olarak bu kent için bir şarkı yazsaydınız adını ne koyardınız?
İzgi: Kesinlikle ‘AnkaRock City’ (Rock Şehri Ankara) olurdu.
SEVDİĞİMİZ MÜZİK TARZINI İNSANLARA DUYURUYORUZ
*Glam yapmak nasıl bir duygu?
Faruk: Genel olarak müzik yapmak zaten harika. Glam, rock müziğin gösterişli, eğlenceli, yüksek enerjili tarafı. Sevdiğin müziği, sevdiğin arkadaşlarınla birçok şehire taşımak ve farklı insanlara duyurmak tabii ki çok keyifli.
Rock Şehri Ankara
Rock müziğin glam tarzındaki az sayıdaki temsilcisinden biri olan Ankaralı müzik grubu ‘The Madcap’ gösterişli-renkli kıyafetler ve yüksek enerjili sahne performanslarıyla müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. The Madcap üyeleri Ankara ve Rock müzik arasındaki bağı, “Ankara’da bu müziği bilen, dinleyen ve eğlenen özel bir kitle var” sözleriyle anlatıyor ve ekliyor: “Ankara’ya bir şarkı yazsaydık ‘AnkaRock City’ (Rock Şehri Ankara) adını verirdik.”
Rock müziğin eğlenceli tarafında duran glam tarzının dikkat çeken temsilcilerinden Ankaralı müzik grubu ‘The Madcap’ uzun saç, gösterişli-renkli kıyafetler ve yüksek enerjili sahne performanslarıyla kendi hayran kitlesini oluşturmayı başardı. Solistliğini glam tarzının Türkiye’deki ilk kadın vokali İzgi Gültekin’in üstlendiği The Madcap; Deniz Sayman, Selçuk Eser ile Doruk Balkaya’nın gitardaki performansı ve Faruk Şenel’in davuldaki şovuyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Grup üyeleri, rock müziğin kalesi olarak gösterilen Ankara için, “Bu müziği gerçekten bilen, dinlemek isteyen ve bu müzikle eğlenen çok keyifli bir dinleyici kitlesi var” diyor. ‘The Madcap’ ekibi müziklerinin hikayesini ve Ankara ile rock müziğin bağını şu sözlerle anlatıyor:
BURADA MÜZİĞE ODAKLANIYORUZ
*The Madcap grubu nasıl bir araya geldi?
Deniz Sayman: 2014 yılında İzgi’yle beraber YouTube’da pop şarkılara hard rock ve metal coverlar yapmaya başladık. Yeterince cover videomuz olduğunu ve ismimizin yeterince duyulduğunu düşününce konser yapabilmek için bir ekip topladık. Faruk da ilk kadrodan bu yana bizimle birlikte. Daha sonra tabii ki kendi müziğimizi yapmaya başladık ve albümümüzü yayınladık. Bu süreçten sonra da gruba Selçuk ve Doruk da dahil oldu.
*İsmi nasıl kararlaştırdınız?
İzgi: Bizi anlatacak ve havalı duracak bir isim arıyorduk. Yaklaşık 1 hafta boyunca birbirimize bir sürü öneri sunduk. Bu süre sonunda hepimiz Deniz’in bulduğu “The Madcap” isminde karar kıldık.
*Müzik dünyasının kalbi İstanbul’da atsa da rock ve metal müziğin kalesi olarak Ankara bilinir. Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?
Faruk: Buradaki insanlar bir şeyler başarmaya çalışıyor. Bunu yaparken de başka bir dertleri yok, istedikleri, sevdikleri şeyi yapıyorlar. İstanbul’da yaşam zor, vakit kaybı çok fazla. Burada insan kendi müziğine odaklanabiliyor. Üretmek için daha uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum.
*Yaptığınız müziğin hak ettiği değeri gördüğüne inanıyor musunuz?
Selçuk: Henüz görmesi gerektiği değeri gördüğünü düşünmüyoruz ama yavaş yavaş da gelişmeyi, ilerlemeyi gözleyebiliyoruz. Bunun olması için çalışıyoruz, gidebildiğimiz kadar Türkiye’nin her yerinde çalmak istiyoruz. İnsanlara gerçek enstrümanlarla yapılan bu müziğin güzelliğini, sahne şovuyla sergilenen enerjisini göstermeye çalışıyoruz.
BİLEN VE EĞLENEN BİR KİTLE VAR
*Ankara’nın dışında farklı kentlerde konserler veriyorsunuz? Ankara’da rock ve metal müziğin dinleyicisini diğerlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?
Selçuk: Gittiğimiz her şehirde bizim heyecanımızı paylaşan rock dinleyicileriyle karşılaşıyoruz. Ankara’da da bu müziği gerçekten bilen, dinlemek isteyen ve bu müzikle eğlenen çok keyifli bir dinleyici kitlesi var. En belirgin fark, buradaki kitlenin biraz daha sakin olması. En olaysız geçen konserlerimiz Ankara’da oluyor.
*Örnek aldığınız veya ‘idolümüz’ dediğiniz bir müzik grubu var mı?
Deniz: Hepimiz birbirine yakın ama farklı müzikleri seviyoruz. Tabii ki ortak noktalarımız var ama uç noktalarımız da var. Benim algılarım çok açık, dinlediğim, izlediğim her gruptan bir şeyler kapıyorum. Bu yüzden de genellikle bir gruba takıp 2-3 hafta onu dinliyorum. Net bir cevap veremiyorum çünkü en sevdiğim grup her hafta değişebiliyor. İzgi’nin ‘David Coverdale’ ve ‘Michael Kiske’ gibi solistlerden etkilendiğini biliyorum. Faruk ‘Iron Maiden’ hastası. Doruk’un en sevdiği grup ‘Ghost’ olabilir. Selçuk’un da benim gibi değişken bir zevki olmakla birlikte daha ‘vintage’, daha klasik rock ağırlıklı sevdiğini görüyorum.
*Müziğe Ankara’da başlamış ve Ankara’da yaşamaya devam eden sanatçılar olarak bu kent için bir şarkı yazsaydınız adını ne koyardınız?
İzgi: Kesinlikle ‘AnkaRock City’ (Rock Şehri Ankara) olurdu.
SEVDİĞİMİZ MÜZİK TARZINI İNSANLARA DUYURUYORUZ
*Glam yapmak nasıl bir duygu?
Faruk: Genel olarak müzik yapmak zaten harika. Glam, rock müziğin gösterişli, eğlenceli, yüksek enerjili tarafı. Sevdiğin müziği, sevdiğin arkadaşlarınla birçok şehire taşımak ve farklı insanlara duyurmak tabii ki çok keyifli.