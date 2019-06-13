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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Piyadenin devriye arkadaşı

13 Haziran 2019

Bilkent Üniversitesi öğrencileri ROKETSAN’ın desteğiyle taarruz özelliğine sahip, insansız arazi keşif aracı geliştirdi. Piyade destek amacıyla tasarlanan keşif aracı, belirlenen bir hedefle beraber devriye görevi gerçekleştirebiliyor.

Dünyada sadece ABD’de olduğu belirtilen insansız kara aracının benzeri ROKETSAN’ın desteğiyle Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından geliştirildi. ROKETSAN’ın talebi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri piyade desteği amacıyla yüzde yüz yerli kaynaklardan tasarlanan arazi keşif aracı, belirlenen bir hedefle birlikte devriye görevi gerçekleştirebiliyor. ‘SALDIRAY’ adı verilen araç paletlerin yardımıyla en zorlu koşullarda ilerleyebiliyor, üzerindeki 3 boyutlu harita takip sistemiyle düşman ateşini tespit edip, kumandalı füze platform yardımıyla hedefi ateş altına alabiliyor. ‘SALDIRAY’ın proje danışmanı İhsan Burak Temeltürk şu bilgileri verdi:
Piyadenin devriye arkadaşı
KEŞİF VE ATIŞ

Yarı otonom arazi keşif aracı, keşifin yanı sıra atış yapabilme sistemine de sahip. Uzaktan kumanda silah sistemi hedefe otomatik yönelim ve ateş desteği sağlıyor. Meskun mahalle operasyonları düşünülerek geliştirilen araç, altındaki paletlerin yardımıyla arazi koşullarında zorluk çekmeden ilerleyebiliyor.
3 boyutlu kamera yardımıyla GPS olmaksızın hızlı veri aktarımı sağlanıyor ve rota ile engel tespit edilebiliyor. Araçla iletişim kopsa dahi istenilen noktaya kendi geri dönebiliyor.

Piyadenin devriye arkadaşı

UZMANLAR VE ÖĞRENCİLER BERABER ÇALIŞTI
Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Fuarı Şehmuz Ali Subay, Oğuzhan Köksal, Faruk Emre Yıldız, Muhammed Köysüren, Hakan Yanık, Mert Limoncuğlu, Öykü Tüzün Erim, İhsan Burak Temeltürk ROKETSAN uzmanlarıyla beraber bir yıllık çalışmalarının ardından SALDIRAY’ın teknik ve fiziki çalışmalarını tamamladı.

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