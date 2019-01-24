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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Özhaseki’den yerli üretim vurgusu

24 Ocak 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin Yenimahalle’ye aday gösterdiği Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte OSTİM’li sanayicilerle bir araya geldi.

Özhaseki’den yerli üretim vurgusu
Özhaseki, Ankara için daha önceden açıkladığı raylı sistemler projesini OSTİM merkezli yerli bir firmanın hayata geçireceğini söyledi. Özhaseki, “Bizim yollarda ve raylı sistemlerde yapacağımız işler neredeyse 20 milyar TL’yi buluyor. Biz bunu Ankara sanayisine kazandırıp, bu parayı burada döndürebiliriz. Bu kadar kabiliyeti olan bir sanayi sitesi varken, dışarıdan gidip birileri bulmak ve onları eşit şekilde yarıştırıp onlara doğru ihaleyi yönlendirmek hiç doğru değil. Belediyede kullanılacak ne varsa; banklardan, çöp sepetine aydınlatmaya kadar, sanayimiz bunları yapabilir. Kendi içerisinde bu ekonomiyi biz çok rahat bir şekilde döndürebiliriz” ifadelerini kullandı.

ERYAMAN STADI AÇILIYOR

İnşası süren Eryaman Stadı’nda müteahhit firma ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki sıkıntıyı da çözdüklerini belirten Özhaseki, “10-15 gün sonra maç var, Ankaragücü inşallah bir daha dışarıya gitmeyecek” diye konuştu.

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