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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Özhaseki seçim çalışmalarına Ulus'tan başladı

6 Ocak 2019

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki seçim çalışmalarına dün Ulus’tan başladı.

Özhaseki seçim çalışmalarına Ulustan başladı
Hacı Bayram Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından çevredeki esnaf ve dernekleri ziyaret eden Özhaseki, vatandaşların sorunlarını dinledi, şikâyet ve talepleri not aldı. Ziyaretler sırasında Ahmet Karadöl isimli bir esnaf, “Buranın park sorunu var, esnaf arabasını getiremiyor, müşteri park edemiyor. Bu yüzden çoğu esnaf siftahsız dükkân kapatıyor” sözleriyle şikâyetini anlattığı Özhaseki, seçim projeleri arasında yer alan Kültür Yolu projesini işaret ederek şunları söyledi:

BİNLERCE KİŞİ GEÇECEK

“Hacı Bayram-ı Veli çevresinde güzel bir düzenleme olmuş ama ufak tefek sorunlar var. Kültür Yolu Projesi’ni anlattım. Ankara Kalesi’nden başlayarak Hacı Bayram ve devam eden süreçte binlerce insan buradan geçecek. Zaman içerisinde esnaf arkadaşlarımızın da bahsettiği ufak şikâyetler ortadan kalkmış olacak inşallah. Aşağıda büyük bir otopark inşaatı var şuanda devam ediyor. Bittiğinde buraya gelen her insan uğrayacak.”

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