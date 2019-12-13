Gizli rekortmenler

Ankara’nın 2018 yılı gelir ve kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. Kurumlar vergisinde Türkiye genelinde olduğu gibi merkez bankası, gelir vergisinde ise Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç ilk sırada yer aldı. Gelir vergisi listesinin ilk on sırasında yer alan 6 kişi isminin açıklanmasını istemedi.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Başkent genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef listesi açıklandı. Kurumlar vergisinde Türkiye genel sıralamasında olduğu gibi Merkez Bankası ilk sırada yer alırken, ikinci sıra 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası’nın oldu. Gelir vergisinde ilk on sırada yer alan 6 kişi isminin açıklanmasını istemezken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle birinci sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak olurken, 9 milyon 46 bin lira vergiyle Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz üçüncü oldu. Koç aynı zamanda Türkiye’nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinin üçüncüsü, Ilıcak ise beşincisi oldu.
GELİR VERGİSİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI
Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiğini bildirdi. Ankara’da ilk 100’deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı.
KURUMLAR VERGİSİNDE İSTANBUL İLE FARK ‘0.13’
Verilere göre Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,06’sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan ve tahakkuk edildiği ortaya çıktı. Tahakkuk eden kurumlar vergisinin vergi dairelerine göre dağılımında da yüzde 27,19’luk pay ve 23 milyar 179 milyon 303 bin 608 liralık vergiyle İstanbul Vergi Dairesi ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 0.13’lük fark ile 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 liralık vergiyle İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.
ANKARA İKİ LİSTE DE İKİNCİ SIRADA
Tahakkuk eden gelir vergisinde de ilk sırada İstanbul yer aldı. Tahakkuk eden verginin yüzde 50,06’sına denk gelen 11 milyar 822 milyon 949 bin 798 lirası İstanbul’dan elde edildi. Bu ili, yüzde 8,38’lik pay ve 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 liralık vergiyle Ankara izledi.
Gizli rekortmenler
Ankara’nın 2018 yılı gelir ve kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. Kurumlar vergisinde Türkiye genelinde olduğu gibi merkez bankası, gelir vergisinde ise Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç ilk sırada yer aldı. Gelir vergisi listesinin ilk on sırasında yer alan 6 kişi isminin açıklanmasını istemedi.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Başkent genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef listesi açıklandı. Kurumlar vergisinde Türkiye genel sıralamasında olduğu gibi Merkez Bankası ilk sırada yer alırken, ikinci sıra 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası’nın oldu. Gelir vergisinde ilk on sırada yer alan 6 kişi isminin açıklanmasını istemezken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle birinci sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak olurken, 9 milyon 46 bin lira vergiyle Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz üçüncü oldu. Koç aynı zamanda Türkiye’nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinin üçüncüsü, Ilıcak ise beşincisi oldu.
GELİR VERGİSİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI
Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiğini bildirdi. Ankara’da ilk 100’deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı.
KURUMLAR VERGİSİNDE İSTANBUL İLE FARK ‘0.13’
Verilere göre Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,06’sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan ve tahakkuk edildiği ortaya çıktı. Tahakkuk eden kurumlar vergisinin vergi dairelerine göre dağılımında da yüzde 27,19’luk pay ve 23 milyar 179 milyon 303 bin 608 liralık vergiyle İstanbul Vergi Dairesi ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 0.13’lük fark ile 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 liralık vergiyle İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.
ANKARA İKİ LİSTE DE İKİNCİ SIRADA
Tahakkuk eden gelir vergisinde de ilk sırada İstanbul yer aldı. Tahakkuk eden verginin yüzde 50,06’sına denk gelen 11 milyar 822 milyon 949 bin 798 lirası İstanbul’dan elde edildi. Bu ili, yüzde 8,38’lik pay ve 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 liralık vergiyle Ankara izledi.