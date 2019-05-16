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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Demiratlılardan sessiz sürüş

16 Mayıs 2019

Ankaralı bisikletliler, ‘Sessiz Sürüş’ turunda bir araya gelerek, trafik kazalarında hayatını kaybeden bisikletlileri anacak.

Demiratlılardan sessiz sürüş

Ankaralı bisiklet tutkunları dünyanın 370 farklı şehrinde aynı anda düzenlenecek ‘Sessiz Sürüş’(Ride Of Silence) turunda, motorlu taşıtlar yüzünden hayatını kaybeden arkadaşlarını anacak, trafikte yaşadıkları tehlikelere dikkat çekecek. Etkinliğe katılacak bisikletliler bugün 18.00’da Güvenpark’ta buluşarak Anıt Park, Bahçelievler 7’nci Cadde ve Tandoğan istikametinde pedallayacak. Bisikletliler, turun sonunda ise Sıhhiye Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelerek iftar yapacak. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, bisikletlilerin trafikteki farkındalığını artırmak için etkinliği desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

YAYA VE BİSİKLET ÖNCELİĞİ

“Bisikletlilerin yaşadığı ölüm veya yaralanmalı olayları anmak ve bisiklete dikkat çekmek için bir araya geliyoruz. Yaya ve bisiklet önceliğine uyarak şehirlerin planlanmasını istiyoruz. Şehir merkezlerindeki hız limitlerinin bisikletlilerinin varlığı dikkat alınarak hesaplanması gerekiyor. Trafikteki motorlu taşıtların bisikletlilerin de varlığını kabul etmesini bekliyoruz. Yavaş, temiz ve gürültüsüz şehir merkezleri oluşturulmasını istiyoruz.”

DÜNYANIN 370 ŞEHRİNDE AYNI ANDA DÜZENLENİYOR

Dünya çapında 370 farklı şehirde gerçekleşen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Sessiz Sürüş’, motorlu taşıtlar yüzünden hayatını kaybeden bisikletlilerin anıldığı bir anma etkinliği. Her yıl mayıs ayının 3’üncü çarşamba günü gerçekleştirilen tur, kısa bir rotada gerçekleştiriliyor. Tura katılan bisikletliler hayatını kaybeden arkadaşlarına duydukları saygı nedeniyle düşük hızda ses çıkarmadan pedallıyor.

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