‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ Ankara’daki ön gösterim ve İstanbul’daki gala gecesiyle 6 yıl aranın ardından izleyiciye yeniden buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, “Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz” dedi.
Fenomen dizi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” BluTV’deki yayın hayatına başlamadan önce Ankara’da gerçekleştirilen ön gösterimle ilk kez izleyiciyle buluştu. Tepe Prime Hayal Kahvesi’nde gerçekleştirilen programa dizinin oyuncuları da katıldı. Sevilen oyuncular çekimleri de Ankara’da gerçekleştirilen dizinin ilk bölümünü davetlilerle birlikte izledi.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Sevenleriyle 6 yıl sonra yeniden buluşan dizi, hikâyeye kaldığı yerden devam ediyor. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Güven Kıraç, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Canan Ergüder, Ege Aydan, Ahu Türkpence, gibi isimlerin yer alıyor.
KÜÇÜK BİR ‘CE’ DEYİP GİRECEĞİM
Dizinin galası ise Ankara’da gerçekleştirilen ön gösterimden bir gün sonra da İstanbul’da düzenlendi. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı açıklamada, Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış” değerlendirmesinde bulundu. Belçim Bilgin ise diziye sezon sonu giriş yapacağını, “Sadece küçük bir ‘ce’ deyip, öbür sezona tam anlamıyla gireceğim. Bir pavyon şarkıcısı olduğumu söyleyebilirim. Gerisi bana ve size sürpriz olsun” sözleriyle açıkladı. AA
Çok özlemişiz
‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ Ankara’daki ön gösterim ve İstanbul’daki gala gecesiyle 6 yıl aranın ardından izleyiciye yeniden buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, “Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz” dedi.
Fenomen dizi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” BluTV’deki yayın hayatına başlamadan önce Ankara’da gerçekleştirilen ön gösterimle ilk kez izleyiciyle buluştu. Tepe Prime Hayal Kahvesi’nde gerçekleştirilen programa dizinin oyuncuları da katıldı. Sevilen oyuncular çekimleri de Ankara’da gerçekleştirilen dizinin ilk bölümünü davetlilerle birlikte izledi.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Sevenleriyle 6 yıl sonra yeniden buluşan dizi, hikâyeye kaldığı yerden devam ediyor. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Güven Kıraç, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Canan Ergüder, Ege Aydan, Ahu Türkpence, gibi isimlerin yer alıyor.
KÜÇÜK BİR ‘CE’ DEYİP GİRECEĞİM
Dizinin galası ise Ankara’da gerçekleştirilen ön gösterimden bir gün sonra da İstanbul’da düzenlendi. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı açıklamada, Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış” değerlendirmesinde bulundu. Belçim Bilgin ise diziye sezon sonu giriş yapacağını, “Sadece küçük bir ‘ce’ deyip, öbür sezona tam anlamıyla gireceğim. Bir pavyon şarkıcısı olduğumu söyleyebilirim. Gerisi bana ve size sürpriz olsun” sözleriyle açıkladı. AA