Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğahan Giritlioğlu>Çok özlemişiz
"Doğahan Giritlioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğahan Giritlioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Çok özlemişiz

27 Temmuz 2019

‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ Ankara’daki ön gösterim ve İstanbul’daki gala gecesiyle 6 yıl aranın ardından izleyiciye yeniden buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, “Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz” dedi.

Çok özlemişiz
Fenomen dizi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” BluTV’deki yayın hayatına başlamadan önce Ankara’da gerçekleştirilen ön gösterimle ilk kez izleyiciyle buluştu. Tepe Prime Hayal Kahvesi’nde gerçekleştirilen programa dizinin oyuncuları da katıldı. Sevilen oyuncular çekimleri de Ankara’da gerçekleştirilen dizinin ilk bölümünü davetlilerle birlikte izledi.

Çok özlemişiz
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Sevenleriyle 6 yıl sonra yeniden buluşan dizi, hikâyeye kaldığı yerden devam ediyor. Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Güven Kıraç, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Canan Ergüder, Ege Aydan, Ahu Türkpence, gibi isimlerin yer alıyor.

Çok özlemişiz
KÜÇÜK BİR ‘CE’ DEYİP GİRECEĞİM

Dizinin galası ise Ankara’da gerçekleştirilen ön gösterimden bir gün sonra da İstanbul’da düzenlendi. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı açıklamada, Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış” değerlendirmesinde bulundu. Belçim Bilgin ise diziye sezon sonu giriş yapacağını, “Sadece küçük bir ‘ce’ deyip, öbür sezona tam anlamıyla gireceğim. Bir pavyon şarkıcısı olduğumu söyleyebilirim. Gerisi bana ve size sürpriz olsun” sözleriyle açıkladı. AA

X
Doğahan Giritlioğlu Doğahan GiritlioğluTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ordu-Giresun: Yayla lezzetleri peşindeKoray GünyaşarOrdu-Giresun: Yayla lezzetleri peşinde27.07.2019
Sahneyi yine Halit Ergenç’le paylaşmak isterimTolga AKYILDIZSahneyi yine Halit Ergenç’le paylaşmak isterim27.07.2019
S-400 tartışmasına bir de bu gözle bakmaya ne dersinizSedat ERGİNS-400 tartışmasına bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz?27.07.2019
Reşad Ekrem Koçu benim tarih hocamdıDoğan HIZLANReşad Ekrem Koçu benim tarih hocamdı27.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.