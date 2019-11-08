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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

4-4'lük hayat

8 Kasım 2019

48’inci yaş gününü kutlamaya hazırlanan Oğuz Mucurluoğlu dişlerinin arasına sıkıştırdığı kalemiyle 4’üncü üniversitesine başlayarak, 4’üncü kitabını yayınladı.

Çocuk yaşta yakalandığı Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle el ve ayaklarını kullanamayan Mucurluoğlu, Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Engel tanımayan Mucurluoğlu, “Kitap yazmak benim için hayata tutunmak” diyor ve ‘Bütün Suç Benim’ adlı son kitabında kendi hayatında yaşadığı hikâyeleri anlattığını söylüyor. Engelsiz adamın sıradaki hedefi ise gazetecilik bölümünde yüksek lisans yapmak.
BENİ HAYATA TUTUNDURAN YAZMAK

Oğuz Mucurluoğlu son kitabı hakkında şunları söylüyor: “Beni hayata tutunduran yazmak ve okumak. İlhamım ve ilacım insan sevgisi. Kitabı yazmam iki yıl sürdü, bir maddi beklentim yok, yayınevi bana destek oldu bende karşılık beklemeden bu kitabı kaleme aldım. Yaşamış olduğum gerçek hikâyeleri kurguladım. Şu anda felsefe eğitimim devam ediyor, onun etkisiyle teknik olarak en etkili kitabım bu oldu diyebilirim.”

4-4lük hayat

Mucurluoğlu'nun en büyük destekçisi annesi Meral İpek.

OKURLARIYLA BULUŞACAK

Engelsiz yazar 9 Kasım’da Kızılay Konur Sokak’ta gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Saat 14.00’de başlayacak programda Mucurluoğlu, konuklarla kısa söyleşiler de gerçekleştirecek.

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