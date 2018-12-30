Dijitalleşme sayesinde müziğin üretim aşaması kolaylaştı

Popüler şarkılara cover’lar yapan ve YouTube kanalından milyonlara ulaşan 24 yaşındaki Ekin Beril, “Dijitalleşmenin sayesinde müziğin üretim aşaması kolaylaştı. İnternet sayesinde ürettiğini insanlara doğrudan ulaştırmak kolaylaştı. Birçok aracı ortadan kalktı” dedi.
Sosyal medyada yakaladığı şöhreti kısa sürede sınırları aşan Ekin Beril’in müzikkariyerindeki yükselişi, kendi şarkılarından oluşan “Zaman” isimli EP ile devam ediyor.
Ağustos ayında Freddie Mercury’nin hayatının anlatıldığı sinema filmi “Bohemian Rhapsody”nin tanıtım korosunda yer alan genç şarkıcı, çocukluktan beri hayranı olduğu dünyaca ünlü Radiohead grubunun solisti Thom Yorke ile mikrofon başına geçmenin hayalini kuruyor. Geçen günlerde IF Performance Hall’de Ankaralı hayranlarının karşısına çıkan Ekin Beril’le, konser öncesi konuştuk.
* Seni cover’larınla tanıdık, şimdi kendi şarkılarınla dinleyici karşısındasın. Hangisi daha zordu?
Cover yaparken, bir şarkıyı olabildiğince kendi tarzınıza evriltmeye çalışıyor ve yeniden düzenliyorsunuz. Şarkının söz ve müziği belli olduğundan, belli ölçüde değişiklik yapabilirsiniz. Bu da insanı bir bakıma kısıtlıyor. Beste yaparken ise sıfırdan bir fikir, tasarım yaratıyorsunuz. Sizi sınırlayan hiçbir dinamik olmadığından kendi sınırlarınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor.
* Bu yıl Oscar ödüllerinin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen ‘Bohemian Rhapsody’ filminin tanıtım korosuna dahil oldun. Yaşadığın bu tecrübeden bahseder misin? Seni nasıl keşfedip, sana nasıl ulaştılar ?
20th Century Fox’un Türkiye distribütörü olan TME Filmleri bana ulaştı. Eleme yapılarak bir kadro kuruldu. Türkiye’yi temsil etmek üzere ben seçildim. Birçok dünyaca ünlü sanatçının hit parçalarını kaydettiği Metropolis Stüdyoları’nda Queen şarkılarını kaydettik. Ertesi gün Holborn Stüdyoları’nda klip çekimi yaptık. Unutulmaz bir deneyimdi.
BİRAZ UTANGAÇ BİRİYİM
* Sosyal medya hesabında ilk seslendirdiğin parçaları sadece dudaklarını gösteren videolarla paylaşman “Ben sesimle ön plana çıkarım” düşüncesinin bir parçası mıydı?
Aslında eğlenmek içindi. Videoları hazırlarken güzellik kaygısına düşmek istemedim. Videoda nasıl göründüğüme harcayacağım enerjimi, videonun içeriğine harcamak istedim. Bir yandan biraz utangaç biriyim. Sanırım bu da sadece tüm yüzümü göstermeme sebeplerimden biri.
* Sosyal medya platformlarında dikkat çekmeyi başaran biri olarak, müzikteki dijitalleşmenin piyasaya etkisini ve sosyal medyanın kitlelere ulaşmadaki gücünü nasıl değerlendiriyorsun?
Dijitalleşmenin sayesinde müziğin üretim aşaması kolaylaştı. Çeşitli programlar yardımıyla hem üretim hızlandı, hem de müzik bilgisi olamayan biri de kendi şarkılarını yapabilir hale geldi. İnternet sayesinde ürettiğini insanlara doğrudan ulaştırmak kolaylaştı. Birçok aracı ortadan kalktı. Öte yandan üretim de tüketim de çok hızlandı. Bu da üretilen her şeyin kalitesini ve verimini etkiledi.
* Kendi tarzınında örnek aldığınız veya dinlediğiniz isimler kimler? Türkiye veya yurt dışından beraber mikrofon başına geçmeyi hayal ettiğin bir şarkıcı varmı?
Tarzımda örnek aldığım biri yok. Güzel olan her şeyden ilham alabilirim. Bu nedenle her tarzdan müziği sevebiliyorum. Müzik keşifleri yaparken Pitchfork, Npr, Nme gibi yayınların listelerini takip ediyorum. Thom Yorke’a ortaokuldan beri hayranım. Onunla beraber şarkı söylemek çok isterdim.
Dijitalleşme sayesinde müziğin üretim aşaması kolaylaştı
Popüler şarkılara cover’lar yapan ve YouTube kanalından milyonlara ulaşan 24 yaşındaki Ekin Beril, “Dijitalleşmenin sayesinde müziğin üretim aşaması kolaylaştı. İnternet sayesinde ürettiğini insanlara doğrudan ulaştırmak kolaylaştı. Birçok aracı ortadan kalktı” dedi.
Sosyal medyada yakaladığı şöhreti kısa sürede sınırları aşan Ekin Beril’in müzikkariyerindeki yükselişi, kendi şarkılarından oluşan “Zaman” isimli EP ile devam ediyor.
Ağustos ayında Freddie Mercury’nin hayatının anlatıldığı sinema filmi “Bohemian Rhapsody”nin tanıtım korosunda yer alan genç şarkıcı, çocukluktan beri hayranı olduğu dünyaca ünlü Radiohead grubunun solisti Thom Yorke ile mikrofon başına geçmenin hayalini kuruyor. Geçen günlerde IF Performance Hall’de Ankaralı hayranlarının karşısına çıkan Ekin Beril’le, konser öncesi konuştuk.
* Seni cover’larınla tanıdık, şimdi kendi şarkılarınla dinleyici karşısındasın. Hangisi daha zordu?
Cover yaparken, bir şarkıyı olabildiğince kendi tarzınıza evriltmeye çalışıyor ve yeniden düzenliyorsunuz. Şarkının söz ve müziği belli olduğundan, belli ölçüde değişiklik yapabilirsiniz. Bu da insanı bir bakıma kısıtlıyor. Beste yaparken ise sıfırdan bir fikir, tasarım yaratıyorsunuz. Sizi sınırlayan hiçbir dinamik olmadığından kendi sınırlarınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor.
* Bu yıl Oscar ödüllerinin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen ‘Bohemian Rhapsody’ filminin tanıtım korosuna dahil oldun. Yaşadığın bu tecrübeden bahseder misin? Seni nasıl keşfedip, sana nasıl ulaştılar ?
20th Century Fox’un Türkiye distribütörü olan TME Filmleri bana ulaştı. Eleme yapılarak bir kadro kuruldu. Türkiye’yi temsil etmek üzere ben seçildim. Birçok dünyaca ünlü sanatçının hit parçalarını kaydettiği Metropolis Stüdyoları’nda Queen şarkılarını kaydettik. Ertesi gün Holborn Stüdyoları’nda klip çekimi yaptık. Unutulmaz bir deneyimdi.
BİRAZ UTANGAÇ BİRİYİM
* Sosyal medya hesabında ilk seslendirdiğin parçaları sadece dudaklarını gösteren videolarla paylaşman “Ben sesimle ön plana çıkarım” düşüncesinin bir parçası mıydı?
Aslında eğlenmek içindi. Videoları hazırlarken güzellik kaygısına düşmek istemedim. Videoda nasıl göründüğüme harcayacağım enerjimi, videonun içeriğine harcamak istedim. Bir yandan biraz utangaç biriyim. Sanırım bu da sadece tüm yüzümü göstermeme sebeplerimden biri.
* Sosyal medya platformlarında dikkat çekmeyi başaran biri olarak, müzikteki dijitalleşmenin piyasaya etkisini ve sosyal medyanın kitlelere ulaşmadaki gücünü nasıl değerlendiriyorsun?
Dijitalleşmenin sayesinde müziğin üretim aşaması kolaylaştı. Çeşitli programlar yardımıyla hem üretim hızlandı, hem de müzik bilgisi olamayan biri de kendi şarkılarını yapabilir hale geldi. İnternet sayesinde ürettiğini insanlara doğrudan ulaştırmak kolaylaştı. Birçok aracı ortadan kalktı. Öte yandan üretim de tüketim de çok hızlandı. Bu da üretilen her şeyin kalitesini ve verimini etkiledi.
* Kendi tarzınında örnek aldığınız veya dinlediğiniz isimler kimler? Türkiye veya yurt dışından beraber mikrofon başına geçmeyi hayal ettiğin bir şarkıcı varmı?
Tarzımda örnek aldığım biri yok. Güzel olan her şeyden ilham alabilirim. Bu nedenle her tarzdan müziği sevebiliyorum. Müzik keşifleri yaparken Pitchfork, Npr, Nme gibi yayınların listelerini takip ediyorum. Thom Yorke’a ortaokuldan beri hayranım. Onunla beraber şarkı söylemek çok isterdim.