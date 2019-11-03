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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Artık gizli değil

3 Kasım 2019

Dünyanın önde gelen metropollerinde başlayan ve ülkemizde de ağırlıklı olarak İstanbul’da faaliyet gösteren ‘speakeasy’ ya da bilinen adıyla ‘gizli bar’ konseptine sahip ‘Kleo’, özel bir gala gecesiyle kapılarını açtı.

Şehrin hareketli noktalarından Çayyolu Beysupark Yaşam Merkezi’nde hizmet verecek mekana, komşusu olduğu Palo Santo Pub’ın içindeki gizli bir bölmeden geçerek giriş yapılıyor. 3 boyutlu ve neon efektli tasarımlarla duvarları kaplanan mekanda, sosyal medya kullanıcıları için hazırlanan fotoğraf paylaşım noktaları da yer alıyor.

ÜNLÜ DJ’LER KABİNE GELİYOR

Çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri müşterilerini ağırlayacak ‘Kleo’da yalnızca DJ performansı sergileniyor. Özel gecelerde ulusal ve uluslararası müzik dünyasından önemli isimlerin kabinde yer alması planlanıyor. Mekanın içerisinde özel bir konseptle hazırlanan localarda veya bistrolarda eğlence tutkunlarına farklı eğlence seçenekleri sunuluyor.

Artık gizli değil
VİTRİNDE SATILAN EŞYALARIN GELİRİ  YARDIM VAKIFLARINA

Kleo’ya giriş yapılan Palo Santo Pub da haftanın 7 günü geç saatlere kadar eğlence tutkunlarına alternatif bir eğlence sunuyor. Mekân, adını aldığı Güney Amerika sahillerine özgü Palo Santo ağacından hazırlanan tütsü eşliğinde müşterilerini ağırlıyor. Palo Santo Pub çalışanları ve müşterileri tarafından mekandaki bir vitrinde satışa sunulan ikinci el eşyalardan elde edilen gelir çeşitli yardım vakıflarına ulaştırılıyor.

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