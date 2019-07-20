Alya'nın yapılacaklar listesi

'Gücün Varsa' adlı yeni single'ını 26 Temmuz'da müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Alya kariyeriyle ilgili yapılacaklar listesini şöyle sıraladı: "Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmek, Harbiye ve Stadyum konseri"
Müziğe 12 yaşında Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nda yan flüt eğitimiyle başlayan Alya, duru sesiyle yorumladığı parçaları, sahne enerjisiyle birleştirerek geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Müzik eğitimini Los Angeles’ta tamamlayan ve burada bir de single’a imza atan güzel şarkıcı, kariyerini ülkesinde devam ettirme kararı vererek yeniden rotasını Türkiye’ye çevirdi. En büyük hayalinin Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmek olduğunu söyleyen Alya, 26 Temmuz’da kendi imzasını taşıyan ‘Gücün Varsa’ adlı single’ı piyasaya sürecek. Genç şarkıcı, müzik yolcuğunu ve kariyer planlarını şu sözlerle anlattı:
YALNIZLIK SENFONİSİ’NDE KENDİMİ BULUYORUM
*Müzik, hayatına nasıl girdi ?
6. sınıfta Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girince başladı maceram. O zamanlar 5 üzerindendi not sistemi, ilkokulda tüm derslerim 3-4, ama resim ve müzik dersim 5’ti hep. Sonra konservatuvar sınavına girerken buldum kendimi, iyi ki de ailem bu şekilde yönlendirmiş.
*Yüzlerce şarkı yorumladın, aralarında en severek seslendirdiğin, her sahnede mutlaka söylediğin şarkı hangisi ?
‘Yalnızlık Senfonisi’ söylemeyi ayrı seviyorum. Sanki kendimi buluyormuşum gibi hissediyorum bu şarkıda. Müslüm Gürses’in ‘Nilüfer’ şarkısını da çok seviyorum. Eğer, beni dinleyenlerle beraber bağıra bağıra söylemeyi sevdiğim şarkıyı sorarsanız, ‘Kış Güneşi’ ve ‘Aldatıldık’ derim.
26 TEMMUZ’DA ‘GÜCÜN VARSA’ PİYASADA
*Yorumladığın şarkılar haricinde, kendi imzanı taşıyan bir şarkı sesledirmeyi düşünmüyor musun ?
Evet, umarım 1-2 haftaya kadar beni dinlemeyi seven bir sürü insanla yeni bir şarkı paylaşmış olacağız. 26 Temmuz’da yeni single ‘Gücün Varsa’ çıkıyor. Heyecanlıyım.
*Şu sıralar en çok dinlediğin şarkının adı ne ?
Yaz gelince elektronik müziğe çok yöneliyorum. Bu sıralar ‘Electrorganic’ adında bir projemiz de var.
*Müzik kariyerindeki en büyük hedefin nedir? 1 sene sonra ‘Şunu başarmış olmak istiyorum’ dediğin bir hedef var mı ?
Yapılacaklar listemde üç madde var. Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması’na girerse eğer, ülkemi temsil etmek istiyorum. Stadyum konseri istiyorum. Harbiye’de konser vermek istiyorum.
GALATASARAY İÇİN YARATMAYA ÇOK HEVESLİYİM
*Bir dönem İngilizce şarkılar da yazmışsın. Uluslararası bir proje gelir mi ?
Amerika’da halen iletişimde olduğum şirketler ve kişiler var. Elimde kendi yazdığım şarkılarım da var. Doğru zamanı bekliyorum diyebiliriz. Türkiye benim için öncelikli şu aşamada. 5 senelik planlarım içinde kesinlikle Avrupa ve Amerika var.
*Galatasaray için ‘Kupalara Layıksın Sen’ şarkısını yaptın. Sarı kırmızılılara projeler gelmeye devam eder mi ?
Galatasaray ailesine her zaman yeni şarkılar ve projeler yaratmaya çok hevesliyim. Neden olmasın? Motivasyonumuzu bu şekilde en tepede tutabilmek adına çorbada tuzum olması paha biçilemez bir duygu.
ZERRİN ÖZER’LE AYNI SAHNEDE
*Düet yapmak istediğin bir isim varmı ?
Bir sürü var, Zerrin Özer de vardı listemde, onunla düet yapma şansını elde ettim. Umarım zaman içerisinde diğer isimlerle de aynı sahneyi paylaşma şansını elde edebilirim.
MÜZİKLE BAĞLANTILI PROJE İSTERİM
*Oyunculuk eğitimi de almışsın. Bu yönde bir proje varmı aklında ?
Dizi ve reklam projelerinde bulundum. Tekrardan bir proje içinde olacaksam müzikle bağlantılı olmasını çok isterim.
ANITKABİR VE ATATÜRK
*Ankara’ya sahne almak için geldiğimde mutlaka buraya uğrarım dediğin bir yer var mı ?
Yerden ziyade, görmek istediğim arkadaşlarım var. Fakat her gittiğim şehirde Instagram’da beni takip eden insanlara ‘nerelere gitmeliyim?’ diye soruyorum. Vakit buldukça keşfetmeye çalışıyorum güzel yerleri.
*Senin için 1 cümle ile Ankara ?
Aslanlı Yol, Anıtkabir ve Atatürk...
Alya'nın yapılacaklar listesi
'Gücün Varsa' adlı yeni single'ını 26 Temmuz'da müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Alya kariyeriyle ilgili yapılacaklar listesini şöyle sıraladı: "Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmek, Harbiye ve Stadyum konseri"
Müziğe 12 yaşında Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nda yan flüt eğitimiyle başlayan Alya, duru sesiyle yorumladığı parçaları, sahne enerjisiyle birleştirerek geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Müzik eğitimini Los Angeles’ta tamamlayan ve burada bir de single’a imza atan güzel şarkıcı, kariyerini ülkesinde devam ettirme kararı vererek yeniden rotasını Türkiye’ye çevirdi. En büyük hayalinin Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmek olduğunu söyleyen Alya, 26 Temmuz’da kendi imzasını taşıyan ‘Gücün Varsa’ adlı single’ı piyasaya sürecek. Genç şarkıcı, müzik yolcuğunu ve kariyer planlarını şu sözlerle anlattı:
YALNIZLIK SENFONİSİ’NDE KENDİMİ BULUYORUM
*Müzik, hayatına nasıl girdi ?
6. sınıfta Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girince başladı maceram. O zamanlar 5 üzerindendi not sistemi, ilkokulda tüm derslerim 3-4, ama resim ve müzik dersim 5’ti hep. Sonra konservatuvar sınavına girerken buldum kendimi, iyi ki de ailem bu şekilde yönlendirmiş.
*Yüzlerce şarkı yorumladın, aralarında en severek seslendirdiğin, her sahnede mutlaka söylediğin şarkı hangisi ?
‘Yalnızlık Senfonisi’ söylemeyi ayrı seviyorum. Sanki kendimi buluyormuşum gibi hissediyorum bu şarkıda. Müslüm Gürses’in ‘Nilüfer’ şarkısını da çok seviyorum. Eğer, beni dinleyenlerle beraber bağıra bağıra söylemeyi sevdiğim şarkıyı sorarsanız, ‘Kış Güneşi’ ve ‘Aldatıldık’ derim.
26 TEMMUZ’DA ‘GÜCÜN VARSA’ PİYASADA
*Yorumladığın şarkılar haricinde, kendi imzanı taşıyan bir şarkı sesledirmeyi düşünmüyor musun ?
Evet, umarım 1-2 haftaya kadar beni dinlemeyi seven bir sürü insanla yeni bir şarkı paylaşmış olacağız. 26 Temmuz’da yeni single ‘Gücün Varsa’ çıkıyor. Heyecanlıyım.
*Şu sıralar en çok dinlediğin şarkının adı ne ?
Yaz gelince elektronik müziğe çok yöneliyorum. Bu sıralar ‘Electrorganic’ adında bir projemiz de var.
*Müzik kariyerindeki en büyük hedefin nedir? 1 sene sonra ‘Şunu başarmış olmak istiyorum’ dediğin bir hedef var mı ?
Yapılacaklar listemde üç madde var. Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması’na girerse eğer, ülkemi temsil etmek istiyorum. Stadyum konseri istiyorum. Harbiye’de konser vermek istiyorum.
GALATASARAY İÇİN YARATMAYA ÇOK HEVESLİYİM
*Bir dönem İngilizce şarkılar da yazmışsın. Uluslararası bir proje gelir mi ?
Amerika’da halen iletişimde olduğum şirketler ve kişiler var. Elimde kendi yazdığım şarkılarım da var. Doğru zamanı bekliyorum diyebiliriz. Türkiye benim için öncelikli şu aşamada. 5 senelik planlarım içinde kesinlikle Avrupa ve Amerika var.
*Galatasaray için ‘Kupalara Layıksın Sen’ şarkısını yaptın. Sarı kırmızılılara projeler gelmeye devam eder mi ?
Galatasaray ailesine her zaman yeni şarkılar ve projeler yaratmaya çok hevesliyim. Neden olmasın? Motivasyonumuzu bu şekilde en tepede tutabilmek adına çorbada tuzum olması paha biçilemez bir duygu.
ZERRİN ÖZER’LE AYNI SAHNEDE
*Düet yapmak istediğin bir isim varmı ?
Bir sürü var, Zerrin Özer de vardı listemde, onunla düet yapma şansını elde ettim. Umarım zaman içerisinde diğer isimlerle de aynı sahneyi paylaşma şansını elde edebilirim.
MÜZİKLE BAĞLANTILI PROJE İSTERİM
*Oyunculuk eğitimi de almışsın. Bu yönde bir proje varmı aklında ?
Dizi ve reklam projelerinde bulundum. Tekrardan bir proje içinde olacaksam müzikle bağlantılı olmasını çok isterim.
ANITKABİR VE ATATÜRK
*Ankara’ya sahne almak için geldiğimde mutlaka buraya uğrarım dediğin bir yer var mı ?
Yerden ziyade, görmek istediğim arkadaşlarım var. Fakat her gittiğim şehirde Instagram’da beni takip eden insanlara ‘nerelere gitmeliyim?’ diye soruyorum. Vakit buldukça keşfetmeye çalışıyorum güzel yerleri.
*Senin için 1 cümle ile Ankara ?
Aslanlı Yol, Anıtkabir ve Atatürk...