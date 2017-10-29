Silikon Vadisi ile bağlar güçleniyor

Yeni müşteriler, yatırımcılar dışında geçen haftanın en güzel haberlerinden biri TÜSİAD’ın Silikon Vadisi açılımı oldu.



TÜSİAD’dan gelen heyet ile birlikte Vadi’nin önemli şirketleri ile temaslarda bulunup Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’ni ziyaret ettik. Belki de en keyiflisi ise gün sonunda Vadi’deki insanlarla bir araya gelip bol konuştuğumuz ve paylaştığımız etkinlik oldu.



Kamu kurumlarının ya da doğrudan devletin, TÜSİAD gibi STK’ların ve şirketlerin Silikon Vadisi ile etkileşiminin neden önemli olduğunu ve bölgenin kendine has avantajlarını şöyle özetleyebiliriz:



- 3 milyon nüfusu ile dünyanın sadece binde 1’i olan Silikon Vadisi, dünyanın neredeyse en değerli teknoloji şirketlerinin yarısını, 100 milyar dolar değer olarak doğurmuş durumda.



- San Francisco’dan San Jose’ye 80 km’ye yayılan Silikon Vadisi aslında dünyanın en verimli ve yenilikçi topraklarından birisi, neredeyse İstanbul Kocaeli arası.



- İnsanlar sadece teknoloji değil, işlerini büyütebilecek yatırım, konularında derinleşmiş yetenek ve şirketlerini büyütebilecek en son araçlara ve metodolojilere burada hızlıca ulaşabiliyor.



- En önemli şey ise kültür.



Kültür konusunu biraz açmak isterim. Silikon Vadisi’ni gözlemlerken hayallerin büyüklüğünden başlamak gerekiyor. Psikolojideki “demir atma” (anchoring) kavramında olduğu gibi hedefi nereye koyarsan gideceğiniz yer de ona göre oluyor. Everest’e çıkmak için yola çıktığınızda, zirveye ulaşmadan bile elde edilen kazanımlar çok önemli bir başarının anahtarı olabiliyor. Böylece farkında dahi olmadan inanılmaz yol kat etmiş oluyorsunuz.



Elbette Silikon Vadisi’nin kendi dinamikleri içerisinde zorluklar var. Öncelikle hayat çok pahalı. Zira Google’da çalışan bir yazılım mühendisinin ortalama geliri 118 bin doların üzerinde. Bu da fiyat seviyesinin de artmasına sebep oluyor tabii.



Örneğin, 2009 günümüzde kadar San Francisco’daki ofislerin metrekare fiyatları yüzde 62 oranında artış gösterdi. Ayrıca konaklama da pahalı. 2004 yılında tek yatak odalı bir apartman dairesinin aylık kirası 1050 dolarken, 2014 yılında bu rakam 3150 dolara yükseldi.



Dijital ekonomi ve sanayi 4.0 masaya yatırıldı

TÜSİAD, Silikon Vadisi Ağı üyesi olan girişimci, yönetici, mühendis ve yatırımcıların geniş katılımıyla Galvanize’deki etkinliğe katıldı. Diasporanın güçlenmesi, yurt dışında çalışanların bir araya gelmesi için çok güzel bir ortam yarattı. Herkes ayrılırken bunun daha sık yapılması gerektiğini düşünüyordu.



Dünya Ekonomi Forumu’nun yeni merkezi San Francisco’da çalışıyor!

Dünya Ekonomi Forumu için genellikle konuşulanların hayata geçirilemediğine dair eleştiriler gerçekleştirilir. Forum, bu yıl içerisinde San Francisco’da kurduğu merkezle bu eleştirilerin önüne geçmek üzere doğrudan aksiyon almaya başladı. Merkezde girişimciler, yatırımcılar, dünyanın önde gelen şirketleri, uzmanlar, akademisyenler, STK’lar ve kamu kurumları bilim ve teknolojinin nasıl toplum yararına kullanılabileceği üzerine çalışıyorlar.



Hem de bu merkezin başında benimde çok sevdiğim bir Türk, Dünya Ekonomi Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sönmez bulunuyor. Sönmez, merkezin açılış mottosunu anlatırken, özellikle endüstri 4.0 ile insanlığı yeniden tanımlayacak değişim yarattığını ama hala gerekli normların oluşturulmadığına dikkat çekiyor. “İşte bu yüzden bu merkezi açtık ve çalışmaya koyulduk” diyor. Çalışılan işler arasında şunlar bulunuyor:



- Geleceğin işleri



- Yapay zeka ve etik



- Endüstriyel Nesnelerin İnterneti



- Sınır ötesi veri akışı



- Sivil drone’lar



- Otonom araçlar



- Çevresel konular



Umuyorum bu gezi ile elde edilen kazanımlar hem TÜSİAD içerisinde hem de ülkemizdeki girişimlerin gelişimine doğrudan katkı sağlayacak.