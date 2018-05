Girişim dünyasının ekseni değişiyor

Küresel girişim ​​devrimi başta ekonomi, sermaye akışı dahil olmak üzere hayatımızın her yanını değiştirmeye devam ediyor. Küresel risk sermayesi yatırımları 2017 yılında son on yılın en yükseğine ulaşarak 140 milyar doların üzerine çıktı. 2015'ten 2017'ye kadar küresel girişim ​​ekonomisinin toplam değer yaratımı, 2014'ten 2016'ya yüzde 25,6'lık bir artışla 2,3 trilyon dolara ulaştı.



Kısa süre önce girişimcilik ekosistemini analiz eden Startup Genome, önemli bir rapor yayınladı. İstanbul bu sene raporda söz edilen önemli girişimcilik merkezlerinden birisi olmayı başardı.



Büyümenin büyük bir kısmı bildiğimiz ekosistemlerden geliyor. Silikon Vadisi, Londra, New York gibi ekosistemler hala en çok aktivitenin (girişim, yatırım, şirket satışı) olduğu yerler. Ancak yeni teknolojiler yeni ekosistemlerin doğmasına yol açıyor. Örneğin son dönemde yükselişte olan teknolojiler siber güvenlik, blok zinciri ve yapay zekâ yeni girişimcilik ekosistemlerinin doğmasına yol açtı. Çok büyük bir siber güvenlik ekosistemine sahip olan Tel Aviv ve sosyal oyun akımı ile yükselmiş olan Stokholm en güzel örnekler.



Ülke olarak girişimcilik ve teknoloji ile alakalı bir strateji belirlemek istiyorsak, hangi trenlerin kalktığını, hangilerinin kalkacağını iyi anlamamız gerekli. Bahsi geçen rapora göre, Türkiye yapay zekâ, reklam teknolojileri ve finansal teknolojiler alanlarında güçlü. Peki, dünyada hangi teknoloji trendleri yükselişte ve hangileri düşüşte? Gerçekten nereye yatırım yapmalıyız?



Yapılan analizlere göre, şu anda yükselmekte olan teknoloji trendleri arasında;

Gelişmiş üretim ve robotlar (yüzde 189'luk beş yıllık artış) Tarım teknolojileri ve yeni gıda (yüzde 171 beş yıllık artış) Blok zinciri (yüzde 163 beş yıllık artış) Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Analiz (yüzde 78 beş yıllık artış)

Bunların yanı sıra yapay zekâ, küresel alanda rekabetçi kalmak için kesinlikle yatırım yapılması gereken bir alan. Ülkemizde Vispera ve Insider gibi firmalar bu alana büyük yatırımlar yaparak, fırsatı değerlendiriyorlar. Düşüşteki teknoloji alt sektörleri ise; reklam teknolojileri, oyun ve dijital medya.

Peki ekosistemlerde başarıyı getiren neler:

Ekosistemin büyüklüğü: Endüstrinin boyutu büyüyüp, ekosistemde inovasyon yapan şirket sayısı arttıkça özellikle büyük şirket yaratma oranı artıyor. İstanbul bu açıdan aslında dünyanın şanslı şehirlerinden birisi. Odaklanmamız gereken büyük teknoloji şirketlerimizin sayısını arttırmak.

Yerel bağlantılar: Ekonomik aktivitenin sosyal aktivitelere gömülmüş olması ekosistemlerin başarısında çok önem taşıyor. Kendisi gibi girişimcilerle ve girişimci olmak isteyenlerle yakın sosyal çevrede buluşabilmek, girişimcilerin performansını arttırıyor – özetle girişimciler arkadaş olursa büyüme artıyor. İstanbul dünyanın en çok girişimci etkinliği yapılan ilk 10 ekosistemlerinden birisi ve bu ekosistemler birbiri ile iş yaptıkça büyüme artacak.

Küresel bağlantılar: En dertli olduğum ve belki de en çok çalışmamız gereken konu. Yılın yarısını yurtdışında geçirmemin sebebi aslında bu; küresel bağlantıları güçlendirmek, girişimlerin yabancı ülkelere ihracat yapmasını sağlamak, yabancı yatırımcıları ülkemize getirmek ekosistemi güçlendiren bir diğer faktör.

Büyük şirket üretimi: Girişimlerin en başarılı yüzde 10'luk kısmı, gelirlerin ve istihdamın yüzde 80'ini sağladığı için aslında bir ekosistemin ana amacı başarılı, büyük şirketler yaratmak olmalı. Yukarıdaki maddedeki gibi küresel ekonomiye bağlı gelişen girişimler küresel liderler doğuruyor. İlk günden küresel müşteriye odaklanan girişimlerin gelirlerinin diğerlerine göre iki katı daha hızlı büyüyor.

Bizim ekosistemimizde aslında finansal teknolojiler, yapay zekâ ve reklam teknolojilerinde önemli değer gösteriyor. Ekosistemimizin güçlü yönlerine odaklanarak hızlı kazanımlar elde etmek, eksik olduğumuz küresel bağlantılar ve büyük şirket yaratma gibi alanlarda da koordineli efor sarf etmek ve küresel girişimcilik arenasında sağlam bir yer almak dileğiyle.