Gelecek için çalışıyoruz!

Innogata – aslında manidar bir zamanda - girişimlerin büyümesi ve global olması için Amerika pazarına girişlerini hızlandırıyor. Koçluk yaptığım bu programda yatırımcı şapkamdan farklı bir şapka takıp, şirketlerin başarılı olabilmesi için yanlarında olup destek veriyorum. Bu kadar pırlanta gibi, akıllı ve çalışkan insanların gelişimlerini görmek ve başarılı olmak için onlara destek olmak keyifli ve tatmin edici. Türkiye’ye inanmak için çok güçlü sebepler var.



Nedir Innogate?

Innogate, İTÜ ARI Teknokent’in İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle gerçekleştirdiği, Türkiye’deki girişimlerin global marka olmasını hızlandırmayı hedefleyen bir program. Takip edenler bilir, teknolojide global hikayeler yaratmak en büyük amacım, bu nedenle programın çıktıları hepimiz için çok önemli.



Programda neler oluyor, girişimler nasıl değişiyor?

Innogate Programı kapsamında seçilen firmalar önce bir eğitimden geçiyor. Eğitimin ilk aşaması İstanbul’da, ABD pazarına giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli gibi bizi global bakmaya hazırlıyor.

İlk aşamayı başarıyla bitirenler, İTÜ ARI Teknokent’in San Francisco ve Chicago’da bulunan birim ofislerinde yatırımcılar, mentörler ve diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Birebir ve sonuç odaklı program süresince firmalar sektörlerine yönelik bağlantılara ulaşırken; müşteri, iş ortağı ve dağıtıcı adayları ile ilişki geliştiriyor.



Innogate’in girişimci ekosistemi için önemi nedir?

Burada İTÜ ARI Teknokent’in en kıymetli katkısı seçtiği girişimler, mentörler ve yatırımcıları bir araya getirerek oluşturduğu platform ve ekosistem başarısını etkileyen önemli faktörlerden “yoğunluğu” sağlaması. Aktörlerin birbirlerine fiziksel olarak yakın oldukları yoğun bir ortam, ekosistem büyümesi için büyük etkiye sahip. Organik oluşmasına rağmen, ülkeler yoğun bir ekosistem oluşturmak için kümelenmeler ve fiziksel merkezler kuruyorlar.



Bugüne kadar bu programda toplam 80 firma ABD’ye gitti ve 40 firma orada faaliyet göstermeye başladı. Daha erken aşama girişimler ile birlikte İTÜ ARI Teknokent’ten 1200 şirket geçti. Bunların bir arada bulunup fikir ve deneyim paylaşımları bile çok kıymetli. Şirketlerden bazıları ve alanları şu şekilde:



Borda Teknoloji, RFID teknolojisini sağlık sektöründe uygulayarak hastanelerde kritik demirbaşların, hastaların ve personelin durum bilgilerinin gerçek zamanlı takibine olanak tanıyor.



Hangaarlab, artırılmış gerçeklik, görüntü işleme, kapalı ve açık mekân konum servisleri gibi işlevler içeren giyilebilir kurumsal yazılım ürünleri üretiyor, şirketlerin geleneksel sistemlerini bu cihazlarla çalışabilir hale getiriyor.



Inspire IT, Oracle ve Data Warehouse / Business Intelligence geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vererek firmalara çözüm üretiyor.

i2i Systems, GSM operatörlerinin yanlış faturalandırma ve ücretlendirme sorunlarını gideren yazılımlar yapıyor.

Saha BT, şirketlerin karmaşık süreçlerinin en iyi şekilde planlanması, operasyon ihtiyaçların hızlı giderilmesi ve kaynaklarının en iyi kullanımı için çözümler üretiyor.



Wordego, internet reklamcıları ve web yayıncılarının gerçek zamanlı dijital reklam alışverişi yapabilmelerini sağlayan bir çevrimiçi reklam networkü sunuyor.



Vivoo, haftalık idrar testinden elde edilen gerçek veriyi kullanarak kullanıcılarına kişisel tavsiyeler veriyor.



Tüm bunları hayal olmaktan çıkarıp gerçekleştiren Kenan Çolpan, Deniz Tunçalp ve Arzu Eryılmaz’ı çok tebrik ediyorum.



Yapılanlar çok değerli ve biz bugün için değil gelecek için çalışıyoruz!