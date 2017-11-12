Elon Musk’ın şirketleri Türkiye’de olsa ne olurdu?

Elon Musk kimdir?

Bu hafta Türkiye’yi ziyaret eden Elon Musk çok ilgi gördü. Dünya da Elon Musk gibi iyi tanınan ve saygı duyulan çok az sayıda iş insanı vardır. Bir dizi alanda yarattığı başarılar – elektrikli arabalardan uzay araçlarına – onu önemli bir isim yaptı.



1971’de Güney Afrika’da doğan Musk’ın ilk teknolojiye adımı 10 yaşında Commodore bilgisayar üzerine yazdığı oyunu 500 dolara satması ile başlıyor. İlk girişimini sattıktan sonra aldığı parayla, 1999 yılında online e-posta ile ödeme şirketi X.com’u kuruyor. 1 yıl sonra X.com rakibi Confinity ile birleşiyor ve ardından ismi Paypal oluyor. İlk ciddi servetini ise Paypal’ın eBay’e 1,5 milyar dolara satılması ile kazanıyor ve eline 165 milyon dolar kalıyor.



SpaceX: Dünyanın yörüngeye uzay aracı atan özel şirketi



Paypal başarısından sonra, Elon Musk kafasını dinlemek için Silikon Vadisinden Los Angeles’a, tam uzay endüstrisinin yanı başına taşınıyor. Tam bu sıralarda insanlığın Mars’ı keşfetmesini destekleyen The Mars Society, uzaya fare gönderme planı ve fizibilitesi üzerinde çalışıyor. Bu plan en sonunda bırakıldı fakat Musk, uzay endüstrisine adım atmıştı bile. “Daha uygun fiyata uzay aracı üretmeyi keşfetme” hayaliyle SpaceX’i kurdu. Özetle, 2002 yılında SpaceX uzaya erişilebilir fiyatlarla ulaşma misyonu ile hayata geçti.



250 kg taşıyabilecek ilk araç 30 milyon dolara mal olurken, 635 kg taşıyabilen Falcon 1 uzay aracının maliyeti 6,9 milyon dolara kadar düştü.



ScapeX’in ilk başarılı roket gönderimi 4 yıl aldı.



Tesla

Elektrikli arabalar kesinlikle daha az güzeldi ve kesinlikle Jaguar ve Ferrari gibi yüksek güçteki arabalara yaklaşamıyorlardı. Fakat yeni Formula E arabalarını görseniz, bunun değiştiğini hemen fark edebilirsiniz. Elon Musk, elektrikli arabaların daha ilgi çekici olması için herkesten daha fazla çabaladı. 2003 yılında kurulan Tesla’ya hiçbir Venture Capitalist yatırım yapmak istemezken, Elon Musk hem 6,5 milyon dolar yatırdı hem de bir tweet’i ile 100 milyon dolar yatırım topladı. Bu sene, 14 yıl önce kurulan Tesla, ilk çeyrekte sadece 25 bin civarı araba satarak, 113 yıllık Ford’un ilk çeyrekte 580 bin üzerinde araba satmasına rağmen pazar değerini geçti. Tesla, artık tekerlekleri olan yazılım olarak görülüyor ve teknolojinin yıkıcı bir etki yaratmadığı sektör de kalmıyor.



Peki Elon Musk’ı bu kadar özel kılan nedir?

Musk, ortalama para tutkunu olan Silikon Vadisi girişimcisi değil. Musk’ın paylaştığı misyonu: İnsanlığın hayatta kalması için teknolojiler üretmek. Musk’a göre, asteroidlere karşı savunmasız olan ve kaynakları azalan Dünya, artık savunulabilir bir ev değil. Belki de Musk’ın gençliğindeki yoğun bilim kurdu kitaplarına ilgisi, onun her zaman büyük hayaller kurmasını sağladı. Onda öğrenilebilecek en büyük ders; gerçekleşemez diye düşünmeden büyük hayaller kurmak.



Peak Games hepimiz için çok büyük başarı getirdi

Peak Games, 7 yıl gibi çok kısa bir süre önce sosyal oyunda Türkiye ve Orta Doğu’yu fethetmek için kurulmuştu. Mobil trendini erken görüp, attığı cesur adımlarla Amerika’nın ve hatta dünyanın en iyi mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Geçtiğimiz hafta Amerika bazlı ve dünyanın en bilinen oyun şirketlerinden biri olan Zynga, Peak Games’in bir kısmını 100 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Tahmin edilen asıl şirket değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu. Bunun için Peak Games kurucusu Sidar Şahin ve tüm ekibi tebrik ediyorum. Ekosistemimiz için çok güzel haber.