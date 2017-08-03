Oramiral Kösele neden DKK olamadı

“Yüksek Askeri Şura’nın 2017 Ağustos toplantısının sürprizi nedir” derseniz, ben de birçok yorumcu gibi “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Oramiral Veysel Kösele dururken, geçen yıl Koramiral olan Adnan Özbal’ın getirilmesi” derim.

Oramiral Kösele, hem kıdem, hem rütbe hem de teamüller açısından o koltuğa en yakın isimdi.

İzmir Casusluk Davası kapsamında gözaltına alınmış, tutuklandığı için Donanma Komutanı olduğunda haberlere “Cezaevinden Donanmaya” başlıkları atılmıştı. Eminim, birçok meslektaşım, dünkü YAŞ konusunda hazırladığı taslak haberlere “Cezaevinden Kuvvete” başlığını uygun görmüştü.

Ancak, tahminler tutmadı, Oramiral Kösele ile ilgili beklenen karar YAŞ’tan çıkmadı. Peki neden?

FETÖ İLE ETKİLİ MÜCADELE EDEMEDİ Mİ?

Biraz geçmişe gidelim. FETÖ, en büyük darbeyi Deniz Kuvvetlerine vurmuştu. Amiraller Deniz Cora, Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç, Can Erenoğlu, Ahmet Feyyaz Öğütçü, “Amirallere Suikast”, “Balyoz” ve “Kafes” gibi kumpas davalarında tutuklanıp sonrasında emekliye sevk edilmişti. Kösele, bu dönemde Koramiralliğe terfi edince, kendisine kuvvet komutanlığı yolu açılmıştı. 2012’de Casusluk davasında tutuklanınca onun da Komutanlık yolunun tıkandığı söylenmişti. Ancak bir hafta sonra serbest bırakılınca, teamüllere göre 2017’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gelmesinin önü yeniden açılmıştı. Herşey, öngörüldüğü gibi de gitti. Kösele’nin dosyası, YAŞ’ın 2017 Ağustos toplantısına Kuvvet Komutanlığı’nın en güçlü adayı olarak girdi.

Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, kendisini bu göreve getirmedi. Kulislerde, YAŞ’ın sivil kanadının Kösele’yi istememe gerekçesi olarak, “FETÖ mağduru olmasına karşın, Donanma Komutanlığı sırasında FETÖ ile mücadelede etkin olamaması” gösteriliyor.

Konuşulan bir başka unsur da Hükümete gelen raporlarda, Kösele’nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kendisine iletilen FETÖ’cü subaylar listesi konusunda etkili adımlar atamadığının yazıldığıydı.

KUMPASLARDAN KURTULDU KUVVET KOMUTANI OLDU

Geçmişe bakmışken, yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ayhan Özbal’ın terfilerini de hatırlamakta yarar var. Kumpas davaları nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki durum o kadar kritik hale gelmişti ki 2008’da yapılan YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi eden 11 amiralden sadece dördü 2012’deki YAŞ’ta yeniden terfi edebilmişti. Diğer 7 komutan tutuklandığı için terfi şansını kaybetmişti.

O tarihte terfi eden dört komutandan biri de dünkü YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Adnan Özbal’dı.

Özbal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’daydı ve Deniz Kuvvetleri’ndeki darbecilerin engellenmesinde de kritik rol oynamıştı. Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun, gece boyunca konuştuğu isimler arasında Oramiral Özbal’ı da sayarken, darbeciler tarafından askeri cezaevine konulan Tümamiral Mesut Özel de mahkemedeki ifadesinde kendisini Oramiral Özbal’ın serbest bıraktırdığını anlatmıştı.

Hükümet çevrelerinde Oramiral Özbal’ın FETÖ ile mücadelede aktif mücadele edeceği beklentisi hakim.

HEM KANSERİ HEM FETÖ’YÜ YENDİ

YAŞ sonuçları açıklandığında, İzmir Casusluk, Balyoz ve Poyrazköy gibi davalarda sanık olmuş, cezaevinde yatmış, hatta mahkumiyetleri Yargıtay’da onaylanmış bazı albayların Tuğgeneralliğe atandığı görüldü.

Balyoz davasında 16 yıl hapis cezası alan Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar da YAŞ toplantısında tuğgeneral rütbesine terfi eden albaylardan biri.

Ocak 2003’teki plan seminerine katıldığı gerekçesiyle Balyoz sanığı yapılmıştı. Oysa o tarihlerde kanser teşhisi konulmuştu ve ameliyat geçirip, hayata tutunmaya çalışıyordu. Koçpınar, söyleşilerinde hem kanserle, hem FETÖ’yle mücadelesinde kızı Doğa’dan güç aldığını anlatmış, Kumpas davalarıyla mücadelenin sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Koçpınar’la aynı davada sanık olan albaylar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Yavuz Kılıç da tuğamiralliğe yükselen isimler arasındaydı. Balyoz soruşturmasının Gölcük ayağındaki 57 sanıktan biri olan Albay Sami Yüksel de dün generalliğe terfi etti.

Dikkat çeken iki terfi daha var. Biri Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu, diğeri Deniz Kurmay Albay Deniz Özkütük. İkisi de İzmir'deki sözde "casusluk davası" kapsamında yargılandılar. Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu aylarca iddia edilen suçun işlendiği tarihte Bandırma’da olmadığını, Bandırma’ya 8 yıl sonra atandığını anlatmaya çalışsa da sesini duyuramadı. İki albay da artık Tuğeneral rütbesi ile görevlerine devam edecekler.

TERÖRLE MÜCADELE EDEN ALBAYLAR ÖN PLANDA

YAŞ sonuçlarında dikkatimi çeken unsurlardan biri de generalliğe terfi eden albayların önemli bir bölümünün özellikle terörle mücadele eden subaylar olması. Bu çerçevede komando tugay komutanı olan albayların tamamına yakını general oldu.

Hem FETÖ mağdurlarının, hem PKK ile mücadelede etkin rol üstlenen komutanların terfilerde ön plana çıkması, 2017 YAŞ toplantısı kararlarında “terörle mücadelenin” etkili olduğunu gösteriyor.