O yumruğun hikâyesini anlattı: ‘Heyecandan gaza geldik diyelim’

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’ndan söz ediyorum. Son dönemdeki söylemleri ve Burdur’da arabanın içinden çıkardığı yumruğu nedeniyle bu yorumlar yapıldı.

Kendisiyle dün telefonla konuşma fırsatı bulunca ilk o yumruğu sordum. Milli Görüş’ün ünlü işareti dururken niye yumruk kaldırmıştı?

Her zamanki naifliği ile hiçbir filtre kullanmadan şöyle anlattı:

“Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”

Ben son zamanlardaki söylemlerinden örnekler vererek “Muhafazakârlık dışında söylemleriniz sol ile örtüşüyor” dedim. Şu karşılığı aldım:

“Biz başından beri fikirlerimizi değiştirmedik. Bunlar bizim temel görüşlerimiz. Adalet, insan hakkı olmadan olmaz. Şimdi bu görüşlerimizin dinlenir ve müzakere edilir hale gelmesi bizi memnun ediyor. Medyanın ilgisi de önemli, daha fazla insanın bizim fikirlerimizi duymasını sağlıyor.”

KILIÇDAROĞLU’NU, GÜL’Ü VE AKŞENER’İ ZİYARET EDECEK

Temel Karamollaoğlu’nu yakalamışken “ittifak” konusunu konuşmamak olmazdı. Ben “ittifak” deyince kendisi “Biz platform diyoruz. Bu sözcük daha bitaraf bir zemin. İşbirliği ve ilke odaklı” diye düzeltti. Peki platform için neler yapıyordu?

Önce bu tür konuların seçim yaklaşınca daha ciddi konuşulduğuna dikkat çekti ve şu anda istişare türü görüşmeler yaptıklarını anlattı. CHP’nin kurultayını tamamladığını, Meral Akşener’in de yarın yapacağını hatırlattı ve ikisine de tebrik ziyaretine gideceğini aktardı. Peki ya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşmüş müydü? Ya da görüşecek miydi?

Karamollaoğlu önce nisan ayında ziyaret edeceğini söyledi, ardından da şu sözlerle yapacağı ziyarete açıklık getirdi: “Adaylık, karar alma gibi değil ama istişare amaçlı bir ziyaret olacak.”

İLKELERDE İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ PROBLEM OLMAYACAK

Karamollaoğlu, erken seçim konusunda tek karar vericinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak AK Parti yöneticilerinin bile bu konuda tahminde bulunamayacağını söyledi. Meclis çalışmalarına bakarak kendi aralarında “Cumhurbaşkanı muhalefetin en hazırlıksız, kendilerinin en avantajlı olduğu tarihte seçim yapmak isteyecek. Sonbahar, ekim-kasım ayları ihtimal dahilinde” değerlendirmesini yaptıklarını aktardı.

Baskın seçime hazırlıksız yakalanma ihtimallerinin olmadığını söyleyen Temel Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz ilkelerimizi deklere ettik. Kuvvetler ayrılığı en temel ilkemiz. Yani parlamenter sistem olmadan huzur olmaz. Meclis güçlü olacak, adalet de güçlü olacak. Yolsuzluk, israf engellenecek. Şeffaflığa, üretime dayalı bir ekonomiye ihtiyaç var. Bu noktalarda diğer muhalefet partileriyle (CHP ve İYİ Parti) işbirliği yapmamız problem olmayacak.”

YAZIK OLDU MECLİS PARKI’NA

TBMM’nin Çankaya Kapısı çıkışında bir park var. Onlarca ülkeden değişik türde ağaçlar getirilip dikilmiş. Ortasında küçük bir amfitiyatro ve tören alanı var. Küçük olmasına karşın her daim cıvıl cıvıl bir park.

Geçmişte o park ile TBMM’nin çevre duvarı arasında Güvenlik Caddesi’ne bağlı bir yol vardı. Ancak parka dahil edilmiş ve yeşillenmişti. Son günlerde eski yolun kazıldığına şahitlik ediyordum. Sonra TBMM çevresindeki estetik duvarlara benzemeyen, çirkin bir beton duvar yükselmeye başladı. Ardından kazılan alan sadece TBMM’ye giden bir yola dönüştü.

Soruşturunca öğrendim. TBMM yerleşkesine personel girişi için yeni bir kapı açılıyormuş. Dikmen ve Çankaya kapıları ile Güvenlik Caddesi kapısı yetmiyormuş!

Eminim “Orası eskiden de yoldu” diyecekler ama bir önemi kalmadı. Olan oldu. Meclis Parkı küçücüktü, biraz daha küçüldü. Yazık oldu.