Kritik YAŞ’ın şifreleri

Başbakan Binali Yıldırım, 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü kritik bir Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısına başkanlık edecek.

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından 28 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, hızlı kararlar verilmesi gereken bir toplantıydı. Bu nedenle istenen hedeflere tam olarak ulaşılamamıştı.

Aradan geçen bir yılda, TSK, FETÖ yapılanması ve darbe girişimi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 196’sı general 7 binden fazla subayı ihraç etti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay’ın ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın hukuki statüsü konusunda ciddi değişikliklere gidildi.

Kritik görevlerdeki subaylarla ilgili hem geçmişleri, hem 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumları konusunda kapsamlı araştırmalar yapıldı.

DOMİNO TAŞI GİBİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, görevde 2. Yılını doldurdu ve normal şartlarda iki yıl daha süresi var. Akar’la ilgili olumsuz bir karar çıkması beklenmiyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak 2013’ten beri Orgeneral ve 2015’teki YAŞ toplantısından beri Kuvvet Komutanı olarak görev yapıyor. Çolak’ın görev süresinin uzatılabileceği konuşulsa da emekli olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Zira, bu seviyedeki atamalar domino taşları gibi birbirinden etkileniyor. Eğer Çolak bu görevde bir yıl daha kalırsa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aynı süre içinde görevine devam etmek zorunda kalır.

Oysa Güler’in bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmesi, oradan da 2019’da Hulisi Akar’ın emekli olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturması muhtemel.

2016’daki YAŞ toplantısında görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da bu yıl emekli oluyor. Yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2014 yılında Orgeneral olmuştu ve Kuvvet Komutanı olarak bir yıl daha görev yapabilir. Ancak kulislerde geçen yıl Orgeneral olan Hasan Küçükakyüz’ün de Kuvvet Komutanlığı potasına girdiği, bu YAŞ toplantısının sürprizinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan getirilebileceği konuşuluyor.

15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilere karşı en net tavrı ortaya koyan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 28 Şubat 2016 günü yapılan YAŞ’ta Genelkurmay İkinci Başkanı olmuştu. Dündar’la ilgili karar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’yla ilgili kararlardan etkilenebilir. Beklenti Dündar’ın bir yıl daha 2. Başkan olarak kalması. Eğer öyle olursa, sonraki yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kadar çıkıp, oradan emekli olması büyük ihtimal. Ancak 15 Temmuz darbe girişimine karşı tavrı nedeniyle sürpriz bir şekilde Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı yolu da açılabilir.

BAŞBAKAN O YANITA NE KARŞILIK VERDİ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, hem “Darbeye Geçit Yok” kitabında, hem son günlerdeki yazılarında, 15 Temmuz darbe gecesinin bir çok ayrıntısını gün yüzüne çıkarıyor.

Dünkü yazısında da Başbakan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ’ın 22.20’de görüştüğünü, Fidan’ın Başbakan’a MİT’e gelen ihbarı ve aldıkları önlemleri anlattığını vurgulayıp, bu bilgilerin Başbakan’ın açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekmişti.

Yıldırım, Genel Yayın Yönetmenimiz Fikret Bila’ya görüşmenin 22.40’ta gerçekleşmiş olabileceğine işaret ederken, “Darbe oluyor, ne yapıyorsun?” sorusuna Fidan’ın “Yok, bir şey yok, normal. Biz çalışıyoruz” karşılığını verdiğini aktarmıştı.

Belki hatırlarsınız, Başbakan Yıldırım, 2 Ağustos 2016 günü Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın “MİT Müsteşarına sordunuz mu” sorusunu yanıtlarken de şöyle demişti:

“Sordum, ‘nasıl olur, Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın haberi yok?. Başbakan’a karşı sorumlu ve bağlısınız’. Bunun cevabını veremedi, herhangi bir şey söyleyemedi.”

15 Temmuz günü yaşanan trajik olaylar sırasında, neyin ne zaman yapıldığını yüzde yüz bir doğrulukla hatırlamak zor olabilir. Bu detay, telefon kayıtlarından kolayca anlaşılabilir.

Ancak iki kişinin yaptığı bir telefon konuşmasının içeriği konusunda onlar açıklama yapmadıkça kesin bilgiye sahip olamayız.

Şimdilik, elimizde sadece Başbakan’ın net açıklaması var. O da çok sınırlı.

Fidan’ın “Bir şey yok, normal. Biz çalışıyoruz” cümlesinden sonra Başbakan kendisine sitem mi etti, tepki mi gösterdi bunu ancak taraflardan biri açıkladığında göreceğiz.