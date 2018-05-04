Kılıçdaroğlu neden İnce'yi seçti?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün önce Türkiye Barolar Birliği’nin misafirhanesinde milletvekilleriyle basına kapalı bir grup toplantısı yapacak, ardından da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’na geçip partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Aday, Muharrem İnce olarak belirlendi. Kesin bilgi...





İPUCU KILIÇDAROĞLU’NDAN

Nereden mi biliyorum. Dün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ile birlikteydik. TBMM yemekhanesinden kulislerin olduğu tarafa yürürken Kılıçdaroğlu ve ekibiyle karşılaştık. Hal hatır sorduktan sonra doğrudan “Adayı siz biliyor musunuz” diye sordum. Sorunun gazeteci hilesi olduğunu anlayıp gülümsedi, bunun üzerine “Yarın açıklayacağınız isim şu anda net mi?” diye sordum. “Evet” dedi. Muharrem Sarıkaya, “Sadece siz mi biliyorsunuz? Yoksa başka kimseye söylediniz mi” diye takılınca, Kılıçdaroğlu “Evet söyledim ama size söylemem, onlara yüklenirsiniz” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün görüşüp kendisine tebliğ edecek misiniz?” sorum üzerine de “Hayır, yarın yapacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu’nun ismi başkalarıyla paylaşmış olduğunu bilmek önemli bir ipucuydu. Bu nedenle hemen Kemal Bey’in ismi söylediğini düşündüğüm bir ismi aradım. Açar açmaz “Adayınız hayırlı olsun, Muharrem Bey olmuş, Kemal Bey size söylemiş” dedim. Sorumun “tuzak” olduğunu ima edip isim konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi. Malum, dün “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” idi. Günün anlam ve önemine binaen bilgiye ulaşmak için ısrarcı oldum ve sonunda şu yanıtı aldım:



“Evet, Sayın Genel Başkan ismi bizimle paylaştı. Sanırım doğrudan kendisinden duyan dört kişi var. Bu kadar uğraştın bari, sana ihtimal olarak değil, rafine ve net bir bilgi olarak söylüyorum: Sorduğun isim doğru isim...”





NEDEN İNCE?

Kılıçdaroğlu’nun 4 kişilik “kısa listesi”nde İnce’nin yanı sıra İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener vardı. Kesici de adayın İnce olacağını açıkladı. Aday belirleme sürecinde bulunan bir kaynağım, “Neden İnce” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Birincisi, parti tabanından, TBMM grubundan ve yönetim organlarından ‘Adayımız orijinal CHP’li olsun’ çağrısı geliyordu. Partide yapılan anketlerde de İnce’nin ismi önde çıkıyordu. İkincisi, eğer ikinci tur hesaba katılarak Kesici ya da Şener aday gösterilseydi, tabandaki tepkiden dolayı Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’e kayma olurdu ve CHP adayı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk ikiye giremeyebilirdi. Bu da partiye büyük bir darbe olurdu. Üçüncüsü Sayın İnce de muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt seçmenden oy alma konusunda iddialı...”





İKİNCİ TUR HESAPLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, TBMM’deki grupları sayesinde doğrudan aday olacak. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in isimleri ise 100 bin imza topladıklarında resmileşecek.



Erdoğan’ın seçimden birinci çıkması kesin görünüyor. Eğer seçim ikinci tura kalırsa ve İnce de CHP’nin 1 Kasım 2015 günü aldığı oyların tamamını alırsa ikinci tur, Erdoğan ile İnce arasında olacak. CHP’lilere göre “ulusalcı” olarak bilinen İnce, İYİ Parti’nin milliyetçi oylarını almakta zorlanmaz. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılması sırasında “Hayır” demişti. Bu yüzden HDP seçmeninin desteği gelebilir. Peki Saadet Partisi ve Milli Görüş tabanından oy alabilir mi? Cuma ve bayram namazlarına giden, bazı konuşmalarında başörtülü kardeşinden söz eden İnce, geçmişte CHP’nin oy aldığı Anadolu’daki muhafazakâr nüfustan oy alabileceğine inanıyor.



İsmi resmen açıklandıktan sonra, İnce’nin Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir ile kurucu Meclis’in görev yaptığı 1. Meclis binasını ziyaret etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Diğer taraftan İnce’nin ilk duraklarından biri de cuma namazı için Hacı Bayram Camisi olabilir.