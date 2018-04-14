Ben de Hatay’a geldim!

BU aralar siyaset dünyamızda bir “Hatay’a gitme” tartışması var. Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini 25 Ocak’ta yaptı. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile birlikte Zeytin Dalı harekâtının koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Hatay’a giden ikinci siyasetçi İYİ Parti Lideri Meral Akşener oldu. 28 Şubat’ta Hassa’daki komuta koordinasyon merkezine giden Akşener, Mehmetçik’e moral vermek için geldiğini söyledi ama giriş için izin alamadı. Devreye emekli olup siyasete katılan efsane komutanlar da girdi ama olmadı.

En çok ses getiren Hatay ziyareti ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğlence dünyasının ünlü simalarıyla birlikte yaptığı ziyaret oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu o ziyarette şarkıcı ve türkücülerin klarnet eşliğinde “Yaylalar yaylalar” şarkısını çalıp söylemesine çok sert tepki gösterince de büyük bir polemik başladı. Polemik tam yatışıyordu ki gazete sayfalarına ve televizyon ekranlarına Kılıçdaroğlu’nun Hatay’a gideceğine dair haberler düştü.

Bu haberler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için iyi bir pas oldu. Geçen salı günü TBMM’deki grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Hatay’a gideceğini söyleyip “Postalın yoksa, postal göndereyim” dedi.

ŞİMDİ HATAY ZAMANI

Perşembe gecesi Hatay’a geldim.

Öncesinde bir arkadaşıma “Hatay’a gidiyorum” dediğimde ilk tepkisi “Kılıçdaroğlu’nu mu takip edeceksin” oldu.

Ankara’da Hatay uçağına bindiğimde karşılaştığım CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı da Kılıçdaroğlu’nu takip edeceğimi düşündü. Ona da “Hayır” dedim.

Çünkü ben Hatay’a, “Şimdi Hatay Zamanı” başlıklı Kültür-Turizm sempozyumu için gidiyordum.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın ev sahipliğinde yapılan sempozyum, son zamanlarda katıldığım en verimli etkinliklerden biri oldu. Meslektaşlarım Ahmet Yeşiltepe ve Serkan Ocak’ın yanı sıra meslek büyüğümüz Yavuz Donat da konuşmacılar arasındaydı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü olduktan sonra ekranlarda pek göremediğimiz Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu da tarih anlatırken dinlemek iyi geldi.

Gün boyu, konuşmacılar Hatay’ın tarihi, kültür mirası, yemekleri, doğal güzellikleri, müzelerini konuştu.

“Uzak ve yalnız kentim” dediğim Kars’ın tanınması için karınca kararınca çaba gösteren biri olarak, Hataylıların yaşadıkları bu kentte sahip oldukları değerleri tanıtma çabası beni çok mutlu etti.

Onlarla Doğu Ekspresi sayesinde altın çağını yaşayan Kars konusundaki deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Kendilerine, bıkmadan usanmadan, kaç kişiye ulaşabildiklerine bakmadan her mecrada bu değerleri başkalarına da göstermelerini, anlatmalarını önerdim.

Ne yazık ki Suriye’deki savaş ortamı,

7 yıldır Hatay’ın kendisini ve güzelliklerini göstermesine engel oluyordu.

Zeytin Dalı harekâtı başarıyla tamamlandı. Şimdi Mehmetçik’in azmi ve kararlılığı sayesinde Hatay’ın sınırları daha da güvenli.

“Hatay’a gidiyorum” dediğimde “Kılıçdaroğlu’nu takip etmek için mi gidiyorsun” diyen arkadaşıma “Hayır, Hatay için gidiyorum” yanıtını vermiştim.

Artık, siyasetçiler için de “Şimdi Hatay zamanı, Hatay için gidiyorum” deme zamanı...

Daha önce yazdığım Hatay yazısını “Hatay bir an önce normalleşmeli” diye bitirmiştim.

Çünkü hâlâ “Hatay normalleştiğinde Türkiye de normalleşir” görüşündeyim.