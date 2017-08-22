Aksakallı kararı nasıl alındı?

Siz de şaşırmışsınızdır.

15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminden sonra en çok onun ismini duymuştuk.

Darbeci hainlere karşı mücadele eden TSK mensupları arasında en çok onun ismi öne çıkmıştı.

Ağustos 2016 Yüksek Askeri Şurası’nda Korgeneralliğe terfi ettiğinde hepimiz “haketti” duygusu yaşamıştık.

Ancak, tam bir yıl sonra, Ağustos 2017’de Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan alındı ve Çanakkale’deki 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi.

Yıllarca arazide savaşmış bir bordo berelinin Çanakkale’ye gönderilmesi, haliyle “kızak görev” yorumlarına neden oldu.

O KOLTUKTAN İKİ JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇIKMIŞTI

Bugün size Korgeneral Zekai Aksakallı’nın atamasıyla ilgili perde arkası bilgileri paylaşacağım.

Ancak öncelikle, biraz fikri takip yapacağım.

Geçmişte adıyla “Özel Harp Dairesi”nin başında Kemal Yamak, Sabri Yirmibeşoğlu, Hasan Kundakçı gibi ünlü generaller görev yapmıştı.

Ancak 1994’te ÖHD, ÖKK’ya dönüştü. O tarihten sonraki ÖKK komutanları ve sonraki görevleri/durumları şöyle olmuştu:

- Fevzi Türkeri (1994): İlk ÖKK komutanı Tümgeneral Fevzi Türkeri olmuştu. İki yıl o görevde kaldıktan sonra İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığına getirilmişti. Korgeneral rütbesine geldiğinde kritik karargah görevlerinden Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na atandı. Ardından Jandarma Asayiş Komutanlığı yaptı ve Orgeneralliğe terfi ettiğinde 2. Ordu Komutanı oldu. Türkeri, 2. Ordudan sonra da Jandarma Genel Komutanlığı yapmıştı.

- Engin Alan(1996): Hem Abdullah Öcalan, hem Şemdin Sakık yakalandığında ÖKK’nın başındaydı. Korgeneralliğe terfi edince Elazığ’daki 8. Kolordu’nun başına getirildi. O görev, Korgeneraller için en önemli kıta görevlerden biriydi. Ancak, geleceğin genelkurmay başkanı olarak görülürken, sürpriz gelişmeler yaşandı. Önce, Aksakallı’nın önceki gün atandığı 2. Kolordu Komutanlığına, ardından da Lojistik Komutanlığı’na getirildi. 2004’te korgenerallikteki 4 yılını doldurduğu halde orgeneral olamadı, görev süresi bir yıl uzatıldı. 2005’te de terfi ettirilmeyince emekliye sevk edildi. Alan, 2007’den sonra başlayan kumpas davalarında tutuklanan isimlerden biriydi. Cezaevindeyken MHP milletvekili seçildi.

- Nevzat Bekaroğlu(2000): Tümgeneralliğe terfi ettiği 2000 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olan Bekaroğlu, 2002’de sürpriz şekilde emekliye sevk edilmişti. Ünlü ÖKK inşaatı yolsuzluk davasında, dönemin ÖKK Kurmay Başkanı tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, inşaatın müteahhidinin kendisini “Paşa çok konuşuyorsun. Nevzat Bekaroğlu da çok konuşuyordu, terfi edemedi”diye tehdit ettiğini açıklamıştı.

- Sadık Ercan(2002): Sadece bir yıl kaldığı ÖKK Komutanı görevinden sonra MGK Akademisi Komutanlığı’na getirildi. 2004’te emekli edildi. Çünkü, ABD askerleri 22 Nisan 2003 günü Erbil’de ÖKK mensubu askerlerin başına çuval geçirdiğinde ÖKK Komutanıydı.

- Servet Yörük(2003 ve 2007) Tümgeneral rütbesi ile iki yıl ÖKK Komutanlığı yaptıktan sonra Korgeneral oldu. Önce Personel Başkanlığı yaptı, ardından tekrar ÖKK komutanlığına atandı. Korgeneral rütbesiyle ÖKK olan ilk komutan Servet Yörük’tü. 2010’da orgeneralliğe terfi edince 2. Ordu komutanlığına getirildi, 2012’de eğitim doktrin komutanı oldu, 2013’te Jandarma Genel Komutanlığına getirildi. “Genelkurmay Başkanı olabilir” deniyordu ama 2014’te emekli edilince, Hulisi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı yolu açıldı.

- Abdullah Barutçu(2010) : ÖKK komutanlığının ardından Korgeneral oldu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atandı. Ardından EDOK Okullar Komutanlığı’na getirildi. 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 9 Ağustos günü tahliye edildi.

- Halil Soysal(2015): Siirt’teki 3. Komando Tugay komutanıyken 2015’teki YAŞ toplantısından sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’na getirildi. Görevi Zekai Aksakallı’ya devrettikten sonra Kuzey Irak’taki Özel Kuvvetler Tugayı’nın başına atandı. 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi, emrindeki askerlere Tuğgeneral Halil Soysal’ın Habur’dan Türkiye’ye sokulmamasını emretmişti.

ÜÇLÜ KARARI ERDOĞAN ONAYLADI

Aksakallı ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün’e giderken, “YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler” demişti.

Bu yanıtı dinledikten sonra aklıma iki detay geldi.

İlki 2017 başında bir kuvvet komutanı ile yaptığım görüşmeydi. O sabah gazetelerde Aksakallı’nın bir fotoğrafı vardı. Dürbünle El Bab’a bakıyordu...

“Komutan bu fotoğrafa tepkili” dedi görüştüğüm komutan (Ağustos 2016’da Cerablus’ta çektirdiği, sosyal medyada yayılan fotoğrafları da karargahta eleştirilmiş). Sonra da Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar’ın Aksakallı’ya bakışı ile kamuoyunda oluşan Aksakallı algısının farklı olduğunu söyledi.

İkinci detay ise, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ağustos başında yapılan YAŞ’a çok titiz bir şekilde hazırlandığı günlerden. Yıldırım’ın her komutanla ilgili tek tek dosya çalıştığını duymuştum. Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, Orgeneral Arif Çetin’in de Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilmesinde, Oramiral Veysel Kösele’nin Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılmamasında Yıldırım’ın kararlı tavrı etkili olmuştu.

Bir kaynağım, o günlerde Aksakallı ile ilgili bazı olumsuz değerlendirmelerin Yıldırım’a da ulaştığını, Yıldırım’ın da o değerlendirmeleri önemsediğini, not aldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ilgili birimler” dediği, aşağıdan yukarıya hiyerarşik sıraya göre Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ve Başbakan.

Terfilere YAŞ’ta karar veriliyor ama atamalar Genelkurmay Başkanı’nın önerisiyle hükümet tarafından yapılıyor.

Öyle anlaşılıyor ki, üç isim de bu atama kararı konusunda hemfikirmiş ve Cumhurbaşkanı da bu atamaları onaylamış.