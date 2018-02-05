3. yarış İnce’nin olabilir

12 Eylül 1980 darbecileri, siyasi partileri kapattığında CHP’nin de kapısına kilit vurulmuştu. Sosyal demokratlar, CHP 1992’de yeniden açılıncaya dek SODEP ve SHP gibi partilerin çatısı altında toplanmıştı.

Darbeciler tarafından iki kez gözaltına alınan Deniz Baykal da SHP’ye katıldıktan sonra merhum Erdal İnönü’nün karşısına 3 kez Genel Başkan adayı olarak çıkmış, ancak başarılı olamamıştı. Baykal, 1992’de CHP’yi yeniden canlandırıp Genel Başkan olmuş, 1995’te de SHP ile CHP’yi CHP çatısında birleştirip (8 aylık geçiş sürecini saymazsak) 18 yıl boyunca sosyal demokratların lideri olmuştu.

Kılıçdaroğlu da 4 ay sonra 2010’da devraldığı Genel Başkanlık koltuğundaki 8 yılını doldurmuş olacak.

KÜSKÜNÜ ARTAN CHP

Haftasonu yapılan 36. Olağan Kurultay’ın resmi sonucu Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık yarışını kazanmasıydı. Ancak, Kurultayın resmi olmayan ama aleni bir şekilde görünen bazı fiili sonuçları da vardı:

- KÜSKÜNLER ARTTI: İl kongreleri yeni yapıldığı ve delege listelerinin büyük bölümü Genel Merkez’in kontrolünde oluştuğu halde 480 delege Kılıçdaroğlu’nu tercih etmedi. İnce’ye giden 447 oyun yanısıra 33 delege de “oy kullanmamayı”, ya da “boş/geçersiz” oy kullanmayı tercih etti. Bu durum, söz konusu delegelerin Genel Merkez’e rağmen taban desteği ile Büyük Kurultay’a geldiğini ve Kılıçdaroğlu’nun 8 yılda kendi partisini kurmak için fazlaca “küskün” ya da “mutsuz” partili yarattığını gösteriyor.

- KILIÇDAROĞLU’NUN TERCİHİ: Kılıçdaroğlu, 2014’ten itibaren parti tabanında sevilen/sivrilen isimleri yanına alıp güçlü bir yönetim yaratmak yerine onları rakip olarak görüp saf dışı bırakmayı seçti. Parti yönetimi için, çoğunlukla tabanı olmayan ama sözünden çıkmayacak isimleri tercih etti.

- TABANI OLANLAR DIŞARIDA: Deniz Baykal ve Muharrem İnce gibi, Gürsel Tekin de CHP tabanında karşılık buluyordu. Tekin ve yakınındaki isimler de Kılıçdaroğlu istemedi diye Parti yönetimine aday olmadı. Geçmişteki CHP kurultaylarında “Genel Başkan’ın Anahtar Listesi”ne bakan gazeteciler listedeki isimleri bilir, dengeleri hemen anlardı. Kılıçdaroğlu’nun Pazar günü dağıtılan listesine bakan bir çok gazetecinin isimlerin neredeyse yarısını “Google”ladığı (Kim olduğunu internette aradığı) gözlerden kaçmıyordu.

- DOĞU GÜNEYDOĞU YİNE YOK: Kılıçdaroğlu’nun PM Anahtar listesine CHP’nin en önemli sorunlarından biri olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki zayıflık da damgasını vurmuş. Listede bölgede çalışacak, CHP’yi ayağa kaldıracak hiçbir etkili isim yer almadı.

ZOR ÖDEV: 2019

36. Olağan Kurultay’da Kürt Meselesi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, siyasi ittifaklar gibi konularda net bir tutum ortaya çıkmadı. “Neden Kılıçdaroğlu’na oy vermediniz” diye sorduğumuz partililer, Kılıçdaroğlu liderliğinde 8 yıldır yüzde 25 barajının aşılamamasından yakınıyor. Partililer, yaşanan sorunlar karşısında CHP yönetiminin etkili olamadığına da inanıyor.

Hafta sonu belirlenen yeni yönetimin 2019’daki üçlü yarışta nasıl bir çıkış yapacağına dair sinyal göremedik. Üstüne üstlük, partide bu kadar çok küskün yaratıldı. Bundan sonra kesin olan tek şey, Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık hiçbir başarısızlığa bahane bulamayacağıdır. Çünkü Partinin tek hakimi oldu ve istediği yönetimi oluşturdu.

Mart 2019’da yerel seçimlerde beklenen başarı sağlanamazsa, Kasım 2019’u bile beklemeden İnce ile Kılıçdaroğlu arasında üçüncü bir yarış kaçınılmaz olabilir ve aradan sürpriz biri çıkmazsa bu kez ipi İnce göğüsleyebilir.