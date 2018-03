Yerelde gönüllü ittifak olur

Belediye seçimlerinde bir gönüllü ittifakının olabileceğini, bunu da ilerleyen günlerde konuşabileceklerini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ittifaka karşı olmadıklarını, hatta bazı görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Tabii detaylara hakim değiliz.

Görüşmelerin kimlerle ve şartlar üzerine yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi henüz yok.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, geçenlerde yaptığı bir konuşmada İzmir üzerinden örnekleme yaparak, ittifak konusunda görüşlerini ifade etti.

***

Bütün bu konuşmalar, açıklamalar aslında önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları...

Türkiye öyle ya da böyle; seçim sürecine girmiştir.

Yerel seçimler tam bir yıl sonra bu tarihlerde yapılacak.

Ama şimdiden görülüyor ki; özellikle büyükşehirlerde seçim bir hayli renkli geçecek.

Siyasi partiler satranç oynar gibi hareket edecek, yarışı önde kapatmak için gönüllü ya da gönülsüz bir takım ittifakların içine girecek.

***

Üç büyük şehir için yarış çoktan başlamış durumda...

Çok sayıda kişinin ismi kulislerde geçiyor.

Özellikle de İzmir’de...

İzmir özelinde Aziz Kocaoğlu’nun alacağı tavır gerçekten önemli...

Bu sadece CHP için değil, diğer partiler için de geçerli...

Kocaoğlu’nun “Tamam...” ya da “Devam...” demesi; diğer partilerin aday profilini de değiştirir.

Kocaoğlu; cumartesi günü başkanlıktaki 14’üncü yılını değerlendirecek.

Her ne kadar adaylığıyla ilgili “İpucu verir mi?” gibi bir beklenti varsa da; Kocaoğlu’ndan son 6 ayda net bir cevap gelir.

Üç büyük şehirdeki yarış gerçekten ilginç olacak.





Ne Çiftlik Bank’mış



ARKADAŞ neymiş böyle...

Ben inanın bu Çiftlik Bank meselesine her şey olup bittikten sonra vakıf oldum.

Meğerse ne ilgi varmış.

Bu ilgiyi görenler neler yapmış neler...

Birden fazla benzer organizasyonun olduğu ortaya çıktıktan sonra telaffuz edilen rakamlar müthiş gerçekten...

Birkaç milyar doların bu organizasyonlarda döndüğü ortaya çıktı.

Aslında her şey sanal...

Kullanıcılar sitede üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda kullanıcının siteye yatırdığı paraya göre tavuk, arı veya keçi satın alınabiliyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40’a yakın kazanç elde ediyor. Ancak her titan yönteminde olduğu gibi burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

Sadece Çiftlik Bank sisteminde 77 bin kişinin ödeme yaptığı söyleniyor.

Bu elbette SPK kayıtlarında görülen...

Ama yaşanan skandalın ve mağdurun çok daha fazla olduğu söyleniyor.

Pes doğrusu...





İyi kooperatiflere

ihtiyacımız var



ŞU Çiftlik Bank mağdurlarına şöyle denseydi.

“Gelin bir kooperatif kuruyoruz. Bir çiftlik kuruyoruz. Üretim yapacağız, tesisler kuracağız. İç piyasaya mal üreteceğiz, ihracat yapacağız. Her bölgenin kalkınması için üreticiyi destekleyeceğiz...”

Acaba böyle denseydi ve gerçekten de İtalya’da, İspanya’da olduğu gibi çağdaş, üretimi destekleyen, bölgesel kalkınmayı teşvik eden bir organizasyon kurulsaydı; bu paralar yine yatırılır mıydı?

Gerçekten merak ediyorum.

Sanal oluşu, yüksek kar beklentisi her şeyi berbat ediyor.

Oysa Türkiye’nin tarımda, hayvancılıkta gerçekten iyi kooperatiflere ihtiyacı var.





Çok önceden bitmesi gerekirdi



TRAMVAYI yazınca, çok sayıda mesaj geliyor.

Anlıyorum; alışamadık, sıkıntılar var, bazı yerlerde rötuşlara ihtiyaç duyuluyor, organizasyon tam da oturmadı.

O yüzden test sürüşleri yapılıyor zaten...

Ama şunu belirtmeliyim.

Modern bir kent istiyorsanız; tramvay, metro gibi yatırımları yapmanız gerekiyor.

Sorun ise bunları yıllar önce bitirmemiş olmamız.

Bizde her şeyde olduğu gibi kent tasarımında ve planlamasında gelecek 100 yıl değil, 100 gün bile düşünülmüyor.

Zorluklar ondan...