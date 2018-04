Ya Türkiye olmasaydı

İnsanlık dışı bir ortamdan kaçıp bir belirsizliğe doğru yürüyorlar.

Sadece Suriye’nin iç karışıklığından mı; kaynayan Ortadoğu’nun her bölgesinden, her coğrafyasından, Afrika’dan bir macera için geliyorlar.

Türkiye’nin her yerinden haberler akıyor.

Bir minibüsün içine birkaç minibüslük çoluk çocuk insan dolduranlar mı yok, havasızlıktan son anda kurtulanlar mı, aç susuz günlerdir yürüyüp sınırları geçenler mi?

İzmir’in sokaklarında binlerce çocuk birkaç lira için el avuç açıyor.

Binlerce anne, kadın çaresiz gözlerle arabaların arasında medet umuyor.

Binlerce baba üç kuruşa, sigortasız, zor koşullarda sırf çocuklarının karnını doyurabilmek için çalışıyor.

Bütün bunlara rağmen dünya kana doymuyor, füzeler ateşlenmeye, silahlar hedefsiz mermi atmaya devam ediyor.

Dünya büyük bir drama seyirci kalıyor.

Ve inanın Türkiye olmasa; insanlık çok daha mağdur olabilirdi.





Başbakan sürprizi



BAŞBAKAN Binali Yıldırım cumartesi günü İzmir’deydi. Tire’de iki evi ziyaret etti. Biri AK partiye gönül vermiş bir ailenin evi, ikincisi de CHP’li bir aile...

Hatta o binada “Cumhuriyet’in bekçileri, Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bir pankart asılmıştı.

Binali Yıldırım siyaseti bilen biri...

Ama daha önemlisi toplumun her kesimiyle diyalog kuran, vatandaşın omzuna dokunan da bir siyasetçi...

O yüzden İzmir milletvekili Başbakan’a yakışan bir hareket yaptı hafta sonu Binali Yıldırım...

Siyasetin çoğu zaman partiler üstü olduğunu gösterdi.

İzmir’den çok güzel bir mesaj oldu.





Bazı değerlerimiz

siyaset üstüdür



NASIL insana, insanımıza, insanlığa hizmet partiler üstüyse; bana göre bazı değerlerimiz de siyaset üstüdür.

Örneğin Atatürk, Atatürk’ümüz...

O yüzden Mustafa Kemal herhangi bir partinin sembolü değildir.

Üstelik bugün yaşadıklarımız, Suriye’deki iç savaş, Ortadoğu’nun hali Atatürk’ün ve Cumhuriyet ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor.

Türkiye’de bazı şeylere, bazı değerlere siyaset üstünden bakıp, siyaset dışından konuşmalıyız.



Kocaoğlu’nun kararı önemli

AZİZ Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki 14’üncü yılını geniş katılımlı bir toplantıyla kutladı. Kocaoğlu’nun konuşma metnini dikkatlice okudum.

Yaptıklarını anlattı, nasıl bir İzmir dizayn ettiklerini söyledi.

Ankara’dan istedikleri de vardı, mesajları da...

Ama bana göre parti içine de güçlü mesajlar verdi.

Daha doğrusu toplantıya katılanların büyük çoğunluğu da böyle anladı.

Kocaoğlu’nun aday olup olmayacağını elbette önce kendisi bilecek.

Ama şu bir gerçek ki; CHP İzmir’de Kocaoğlu’nun kararına göre seçim stratejisini belirleyecek.



Atatürk stadının

futbol mabedine

dönüşmesi gerekir



EGELİ takımların bütün maçlarını sıkı takip ederim. Çünkü sporu sadece bir spor olarak görmüyorum. Spor artık büyük bir endüstri... İçinde eğlence de var, turizm de...

Hele İzmir gibi bir kentin geleceğinde sporun daha çok yeri olduğunu düşünüyorum.

O yüzden yeni statlarımızı büyük bir merakla bekliyorum.

Çünkü İzmir’in sporda küme düşmesinde modern statların olmamasının rolü var.

Seyir keyfinden uzak, tribünleri coşturmayan, spor dışında kullanılamayan statlarımız sayesinde hepimiz uzaklaştık.

Göztepe stadının inşası devam ediyor, Alsancak da öyle...

Başbakan Yıldırım, hafta sonunda açıkladı, “Karşıyaka da eninde sonunda bitecek, sözümüz var” dedi.

Ama önemli olan Atatürk Stadı’dır.

Asıl buranın bir futbol mabedine dönüşmesi gerekir.

İzmir’in bir üst lige çıkışı Atatürk Stadı’nın yenilenmesiyle olur.