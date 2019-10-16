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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Volkswagen bizden kolay vazgeçemez

16 Ekim 2019

VOLKSWAGEN’in Türkiye yatırım planını ertelediği söyleniyor.

 


Alman basınını yakından takip ediyorum.
Birkaç gündür benzer haberler zaten çıkıyordu.
İlk önce günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen’in Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımını ertelediğini yazdı.
Konuyla ilgili TAYSAD Başkanı Alper Kanca’nın açıklamalarını okudum.
Gelişmeleri gayet soğukkanlılıkla değerlendirmiş.
Diyor ki...
”Anlaşılabilir bir durum. Çünkü Alman kamuoyu Türkiye’ye yönelik konularda çok hassas, hatta bence gereğinden fazla. Dernek olarak bizim de Alman kamuoyundaki Türkiye’ye yönelik gereksiz ve bazen de olumsuz hassasiyeti elimizdeki bilgilerle ve yaptığımız temaslarla etkilemeye değiştirmeye çalıştık. VW’nin bu günlerde yatırımını resmen açıklaması pek akıllıca olmazdı. Alman, İngiliz, ABD basınında şu anda savaş içinde olan bir ülke imajı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durumda zaten son birkaç senedir ciddi kamuoyu sorunu yaşamış bir şirketin risk alması anormal olurdu. Ertelemeleri kendi kamuoyları açısından normal.”
Ben de benzer düşünüyorum.
Ve ilave ediyorum.
Türkiye öyle bir kalemde kenara atılabilecek ülke değil.
Bugünler geçer; gerçeklerle karşı karşıya kalındığında Türkiye yine vazgeçilmez olur.
Hep tekrarladığım gibi önemli olan Türkiye’nin haklı olduğu konularda kamuoyunu daha iyi bilgilendirebilmemiz.
Türkiye bu günleri de aşar.

 
Sakıpağa’dan örnek kampanya

KARŞIYAKA’nın köklü ailelerindendir Sakıpağa’lar...
Yaşadıkları kente, bağlı oldukları renklere, yani yeşil kırmızıya, Cumhuriyet’e Cumhuriyet’i kuranlara, Atatürk’e duyarlıdırlar...
Vatana, bayrağa duyarlıdırlar...
Örneğin Karşıyaka’nın en sıkıntılı günlerinde çıkarlar kampanyayı kendileri başlatırlar.
Karşıyaka çarşısındaki mağazalarındaki hasılatı Karşıyaka Spor Kulübü’ne bağışlarlar.
İşte yine örnek ve güzel bir kampanyaya öncülük etmek istiyorlar.
Bu sefer hasılat Mehmetçik Vakfı’na gidecek.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize destek olması, vatandaşlarımıza da örnek olması açısından cumartesi günkü hasılatlarını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklar.
Ben de cumartesi günü sıraya girip bu kampanyaya destek olacağım.

 
Mehmetçiğimize selam olsun

TÜRK Milli Takımı Fransa karşısında güzel bir oyun oynadı. Biraz daha cesur olabilseydik, galip bile gelebilirdik. Beraberlik de çok iyi sonuç... Çocuklarımız golden ve maçtan sonra asker selamı yaparak kutladılar. Fransız medyasına bakıyorum, anlamadıklarını anlıyorum.
Ben de diyorum ki; normal değil mi?
Bütün Mehmetçiğimize, askerimize selam olsun.

 
Harekat sonrası gündem
mutlaka ekonomi olmalı

BARIŞ Pınarı Harekatı’nın birinci gündem olduğu bir yerde elbette diğer konular bir süreliğine ertelenebilir.
Öyle de yapıyoruz.
Bütün dualarımız askerimizin başarısı için...
Bizim için başarı demek; barış demek...
Zaten harekatın ismi de Barış Pınarı...
Yine de dün açıklanan işsizlik rakamlarına dikkat çekmek isterim.
İlk fırsatta, harekatın sonuçlanmasıyla mutlaka bu konuya yoğunlaşmamız gerekiyor.
Yani ekonomiyi, istihdama, daha fazla üretmeye, ihracata...
Çünkü rakamlar bunu söylüyor.
İşsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.9 seviyesine çıktı.
15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu.
Genç nüfusta yani 15-24 yaş arasında işsizlik oranı 7.2 puanlık artışla yüzde 27.1’e çıktı.
Türkiye uzun bir süre seçimlerle gündemini belirledi. Barış Pınarı Harekatı’nın hemen ardından uzun bir süre ekonomi dışında hiçbir şeyi konuşmamalı.

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