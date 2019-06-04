Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Üretim ve ihracatla büyümeliyiz
"Deniz Sipahi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Sipahi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Üretim ve ihracatla büyümeliyiz

4 Haziran 2019

SERT bir kış oldu.

 
Seçimden dolayı gergin de bir siyasi atmosfer...
Yaza girince, üzerine bir de bayram gelince; meydanların dili yumuşamış gözüküyor.
Ama 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerini hatırlatmak isterim.
O yüzden bayram sonrası yine ister istemez seçime odaklanacağız.
Mesele İstanbul olunca mecburen bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor.
Dolayısıyla siyasetin gündemi ancak yazın ortasından sonra ekonomiye dönecek.
Geçenlerde Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar’ın yapıcı bir açıklaması oldu.
Özetle şöyle dedi.
“Küresel likidite bolluğunun imkan verdiği tüketim, inşaat ve ithalatla bir yere, genişletici maliye politikasıyla da bir yere kadar gidebildik. Şimdi, yeni küresel ve ulusal koşullar çerçevesinde yeni bir büyüme modeline ihtiyaç var. Bu model üretim ve ihracatla büyümeye odaklanmak zorunda.”
Ben de Türkiye’nin üretime dönmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Hem sanayide, hem de teknolojide...
Bu imkanlarımız var.
Gençlerimizin uluslararası başarı öykülerine sürekli yer veriyoruz.
Bu çocuklarımız imkan tanındığında çok başarılı işlere imza atıyorlar.
Yeter ki; bu olanakları onlara verebilelim.
Yorgancılar’ın katıldığım bir yorumu daha var.
“Kurlarda istikrar, düşük enflasyon, düşük faiz ve nitelikli yatırımların desteklenmesi gerekmektedir. Dış politikada olumlu gelişmeler de iyileşme sürecine katkı yapacaktır. Türkiye, böylesi ortamlardan çıkacak deneyim ve birikime sahiptir. Tüm kesimlerin desteği ve yeni bir ortak akıl zeminiyle Türkiye yeniden bir büyüme patikasına girecektir.”
Geçmişte örnekler var.
Türkiye kendine her zaman yeni bir hikaye yazacak güce ve potansiyele sahip.
Seçimsiz geçecek uzun bir süre buna imkan da veriyor.

 
İzmir’i dünya konuşmalı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün Hürriyet Ege’yi ziyaret etti. Epeyce konuştuk, sohbet ettik. Bayramı çalışarak geçirecek. Özellikle kentin sessizleştiği, sakinleştiği bu 10 günü iyi değerlendirmek istiyor.

Üretim ve ihracatla büyümeliyiz


Haklı; çünkü ziyaretlerden bütün belediye başkanları nefes alamadı. Günde ortalama 80 randevu talebi hala devam ediyormuş. Hepsini kabul etmek aylar sürecek.
Bu arada telefonla arayanlar bu 80 kişilik listeye dahil değil. Bence bir o kadar da telefon vardır.
Elbette insanlar bir “hayırlı olsun” demek istiyor. Özellikle dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri projelerini anlatmak, yeni seçilen başkanlarla bunları paylaşmak istiyor.
Hepsini anlıyorum. Ama ben bu ziyaretlerin zamana yayılması gerektiğine inanıyorum.
Çünkü gerçekten başkanların yükü ağır. Vatandaşımız hizmet istiyor.
Ve bir de herkesin bir yoğurt yiyişi var.
Her başkan çalışacağı kadroyu belirlemek, seçim sürecinde vaadettiklerini gerçekleştirmek için bir strateji belirleyecek.
Çoğu hazırdır ancak bunları harmanlamak, mevcut kadrolarla toplantılar yapıp, işe başlamak hep zaman alır.
Tunç Soyer; işte bayramı bu sefer böyle değerlendirecek.
Dosyaların içine dalarak, insanları dinleyerek ve kafasında planladığı o projelerin takvimini hazırlayarak...
Bu kısa ziyarette bazı şeyleri bizlerle paylaştı.
Hazırlık aşamasında olduğu için yazmıyorum.
Ama şunu söylemek isterim.
Soyer’in İzmir planlarında mutlaka uluslararası büyük organizasyonlar var.
Yani yerelden çıkıp dünyaya hitap eden bir şehir yaratmak istiyor. O yüzden de uluslararası bir network ağının içinde İzmir’in olmasını istiyor.
Bu bağlantıların kurulması zaman alacaktır.
Önümüzdeki bir yıl içinde İzmir’in bu ağların bazılarına üye olması isteniyor.
Yaz boyunca da yeni kampanyaları, etkinlikleri İzmir’de duyacağız.

 
İyi bayramlar

HERKESE iyi bayramlar diliyorum.
Ve üç günlük yapılacaklar listemi sıralıyorum.
* Sosyal medyadan uzak kalıyorum. İnstagram’a bakmıyor, twitter’ı donduruyorum.
* Spotify listelerime dalıp hatta yenileme de yapıyorum.
* Sadece sabahları değil akşamları da yürüyorum.
* Siyaset konuşmuyorum.
* Ve kitabıma odaklanıyorum.

X
Deniz SİPAHİ Deniz SİPAHİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Asrın çözüm planı ve İsrailOğuz ÇelikkolAsrın çözüm planı ve İsrail04.06.2019
Aile içinde olur böyle şeyler dendiAyşe ARMAN'Aile içinde olur böyle şeyler!' dendi04.06.2019
Yaşasın, geyik ihalesi iptalÖmür GEDİKYaşasın, geyik ihalesi iptal!04.06.2019
KIlavuzumuz ReformlarAbdulkadir SELVİKIlavuzumuz Reformlar04.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.