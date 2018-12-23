SİZİ bugün siyasetten biraz uzaklaştırayım. Kadınlarımız için bir şeyler yapan, onları hayata tutunduran, iş yaşamının içinde değerlendiren özel bir projeden bahsedeyim.
Projenin ismi “Türkiye’nin kadın ustaları...”
Seyhun Ayhan ve Sibel Ayhan çiftinin destekleriyle ortaya çıkan bir fikir...
Şimdiden 5 binden fazla kadın “Türkiye’nin Kadın Ustaları” projesi kapsamında yalnızca istihdama katılmaya değil; yeni bir kariyer ve hayat kurmaya hazırlanıyor. Proje, eğitim alamamış kadınları oto tamircilikten motokuryeye onlarca alanda eğitip, sıfırdan kariyer inşa etmeyi hedefliyor.
***
Hikaye bir sosyal medya paylaşımıyla başlıyor.
Çocuk Esirgeme Yurdu’nda büyümüş genç bir annenin hikâyesi... Yaşı dolduğu için yurttan çıktıktan sonra evlilik yapıyor ve iki çocuğu oluyor. Ancak evliliğin ilk gününden itibaren şiddet başlıyor. Uzaklaştırma kararının ardından eş cezaevine giriyor. Genç kadın iki çocuğuyla beraber İzmir Aliağa’da akrabaların yanına taşınıyor. Ancak kendisini misafir eden bu ailenin yanında iki çocukla beraber çok fazla yaşayamayacağı için iş arıyor. Küçük bebeğini bırakamadığından dolayı bütün kapılar yüzüne kapanıyor. Kadın Facebook sayfasına “Bebeği yüzünden çalışamadığını ancak çocuklarını çok sevmesine rağmen küçük bebeğini hiçbir para, bedel istemeden bir aileye vermek istediğini” yazıyor.
***
Ayhan çiftinin Türkiye’nin kadın ustaları projesini tetikleyen işte genç kadının bu feryadı oluyor.
Seyhun Ayhan şöyle konuşuyor.
“Kadınları istihdama daha fazla dahil edebilme hedefimizi, onları yalnızca kendilerine layık gördüğümüz alanlarda iş hayatına dahil ederek gerçekleştiremeyiz. Kadınlar sadece temizlik mi yapmalı? Yalnızca kahve mi yapmalı? Eğitim almamış bir kadının en fazla ulaşacağı yer sekreterlik mi olmalı? Bu sorulardan yola çıktık ve ‘Kadın her şeyi yapar’ dedik. Bu kapsamda ‘işin cinsiyeti olmaz, ustası olur’ sloganıyla işe koyulduk ve bu projeyi başlattık...”
***
O genç anne şimdi ne mi yapıyor?
Bir operatör şirketinde çalışıyor. İki çocuğu yanında ve eskisine göre çok daha mutlu...
Destek olanları
devlet destekliyor
SEYHUN Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını söylüyor. 78 ilde 23 bin kadın için mesleki eğitim programları açtıklarını söyleyen Ayhan, eğitimler süresince ve iş başı yapmaları halinde 0-5 yaş arası çocukları olanlar için Türkiye’nin her ilinde ücretsiz kreş ve anaokulu imkanı da sunacaklarını söylüyor.
Ayhan önemli bir ayrıntıyı aktarıyor.
“Projede eğitim almış kadınlarımızı istihdam edenlerin 54 aya kadar SGK İşveren Katkı payları Devlet tarafından karşılanacak. Projemiz Cumhurbaşkanlığı, Aile Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. 8 Mart 2019 tarihinde Ankara ATO Congressium Kongre Merkezi’nde planlanan kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızın katılmasını bekliyoruz...”
Artık iş sahibi oldular
Ve çok da mutlular
KADIN ustaların ünü epey artmış. Evlerini bu programa dahil olanlara boyatanlar, arabalarını bu program sayesinde ustalaşmış bir kadına emanet edenler var.
Seyhun Ayhan anlatıyor.
“Ortak ön yargılarımız ve kabul ettiğimiz kalıplar var. Halbuki bu dayatmaların dışında da bir gerçeklik var, bu kalıpları kırmış bir sürü kadın var. Mesela internette ‘kadın ustalar’ yazdığımızda karşımıza çıkanlar... Aynı 44 yaşında, 5 çocuk, 1 torun sahibi kadın motokuryemiz Kadriye Hanım gibi... Veya Burçak adında Türkiye’nin ilk moto kadın kuryelerinden olan genç kızımız... Ve yahut Sinop’ta inşaatlarda düne kadar 50 kiloluk çimentoları taşıyıp sıva yapan bir ablamız gibi... Ya da Aydın’da oto tamircisi bir başka ablamız ve Bodrum’da inanılmaz talep gören üniversiteli boya ustaları olan iki tane genç kızımız... Aslında içimizde bir sürü cesur yürek var. Biz de içimizdeki bu cesur yürekleri algıya taşıma noktasında neler yapabileceğimizi düşündük...”
Türkiye’nin kadın ustaları
SİZİ bugün siyasetten biraz uzaklaştırayım. Kadınlarımız için bir şeyler yapan, onları hayata tutunduran, iş yaşamının içinde değerlendiren özel bir projeden bahsedeyim.
Projenin ismi “Türkiye’nin kadın ustaları...”
Seyhun Ayhan ve Sibel Ayhan çiftinin destekleriyle ortaya çıkan bir fikir...
Şimdiden 5 binden fazla kadın “Türkiye’nin Kadın Ustaları” projesi kapsamında yalnızca istihdama katılmaya değil; yeni bir kariyer ve hayat kurmaya hazırlanıyor. Proje, eğitim alamamış kadınları oto tamircilikten motokuryeye onlarca alanda eğitip, sıfırdan kariyer inşa etmeyi hedefliyor.
***
Hikaye bir sosyal medya paylaşımıyla başlıyor.
Çocuk Esirgeme Yurdu’nda büyümüş genç bir annenin hikâyesi... Yaşı dolduğu için yurttan çıktıktan sonra evlilik yapıyor ve iki çocuğu oluyor. Ancak evliliğin ilk gününden itibaren şiddet başlıyor. Uzaklaştırma kararının ardından eş cezaevine giriyor. Genç kadın iki çocuğuyla beraber İzmir Aliağa’da akrabaların yanına taşınıyor. Ancak kendisini misafir eden bu ailenin yanında iki çocukla beraber çok fazla yaşayamayacağı için iş arıyor. Küçük bebeğini bırakamadığından dolayı bütün kapılar yüzüne kapanıyor. Kadın Facebook sayfasına “Bebeği yüzünden çalışamadığını ancak çocuklarını çok sevmesine rağmen küçük bebeğini hiçbir para, bedel istemeden bir aileye vermek istediğini” yazıyor.
***
Ayhan çiftinin Türkiye’nin kadın ustaları projesini tetikleyen işte genç kadının bu feryadı oluyor.
Seyhun Ayhan şöyle konuşuyor.
“Kadınları istihdama daha fazla dahil edebilme hedefimizi, onları yalnızca kendilerine layık gördüğümüz alanlarda iş hayatına dahil ederek gerçekleştiremeyiz. Kadınlar sadece temizlik mi yapmalı? Yalnızca kahve mi yapmalı? Eğitim almamış bir kadının en fazla ulaşacağı yer sekreterlik mi olmalı? Bu sorulardan yola çıktık ve ‘Kadın her şeyi yapar’ dedik. Bu kapsamda ‘işin cinsiyeti olmaz, ustası olur’ sloganıyla işe koyulduk ve bu projeyi başlattık...”
***
O genç anne şimdi ne mi yapıyor?
Bir operatör şirketinde çalışıyor. İki çocuğu yanında ve eskisine göre çok daha mutlu...
Destek olanları
devlet destekliyor
SEYHUN Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını söylüyor. 78 ilde 23 bin kadın için mesleki eğitim programları açtıklarını söyleyen Ayhan, eğitimler süresince ve iş başı yapmaları halinde 0-5 yaş arası çocukları olanlar için Türkiye’nin her ilinde ücretsiz kreş ve anaokulu imkanı da sunacaklarını söylüyor.
Ayhan önemli bir ayrıntıyı aktarıyor.
“Projede eğitim almış kadınlarımızı istihdam edenlerin 54 aya kadar SGK İşveren Katkı payları Devlet tarafından karşılanacak. Projemiz Cumhurbaşkanlığı, Aile Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. 8 Mart 2019 tarihinde Ankara ATO Congressium Kongre Merkezi’nde planlanan kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızın katılmasını bekliyoruz...”
Artık iş sahibi oldular
Ve çok da mutlular
KADIN ustaların ünü epey artmış. Evlerini bu programa dahil olanlara boyatanlar, arabalarını bu program sayesinde ustalaşmış bir kadına emanet edenler var.
Seyhun Ayhan anlatıyor.
“Ortak ön yargılarımız ve kabul ettiğimiz kalıplar var. Halbuki bu dayatmaların dışında da bir gerçeklik var, bu kalıpları kırmış bir sürü kadın var. Mesela internette ‘kadın ustalar’ yazdığımızda karşımıza çıkanlar... Aynı 44 yaşında, 5 çocuk, 1 torun sahibi kadın motokuryemiz Kadriye Hanım gibi... Veya Burçak adında Türkiye’nin ilk moto kadın kuryelerinden olan genç kızımız... Ve yahut Sinop’ta inşaatlarda düne kadar 50 kiloluk çimentoları taşıyıp sıva yapan bir ablamız gibi... Ya da Aydın’da oto tamircisi bir başka ablamız ve Bodrum’da inanılmaz talep gören üniversiteli boya ustaları olan iki tane genç kızımız... Aslında içimizde bir sürü cesur yürek var. Biz de içimizdeki bu cesur yürekleri algıya taşıma noktasında neler yapabileceğimizi düşündük...”