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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Türkiye dünyaya lazım

18 Ekim 2019

Bir slogan gibi ama buna yürekten katılıyorum.


Türkiye dünyaya lazım...
Benzer bir yorumu Hollanda Başbakanı Mark Rutte yapmış.
Demiş ki;
“NATO’nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum...”
Hiç kuşkusu olmasın.
Türkiyesiz NATO olamaz.
Böylesine kritik bir coğrafyada kimse Türkiye’den daha istikrarlı bir ülke de bulamaz.
Bütün eksiklerine rağmen çalışan bir demokrasi var.
Sivil toplum güçlü, bölgeler arası farklara rağmen dünyanın en önemli ekonomilerinden ve hiç kuşkusuz en güçlü ordularından biri Türkiye...
Rutte, “Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum” diye de ilave ediyor.
O yüzden...
Biz geleceğe bakalım.
Daha güçlü bir demokrasi için çalışalım.
Avrupa’nın bütün yanlışlarına, oyalamalarına rağmen Avrupa Birliği çıpasından vazgeçmeyelim.
Ekonomiyi güçlendirecek adımlar atalım.
Türkiye’nin ve bölgenin gerçeklerini daha iyi anlatalım.
Bütün bunları yapabilecek güce ve insan kaynağına sahibiz.
Hep söylüyorum.
Türkiyesiz bir dünya olamaz.
Ama bunu hissettirecek güçlü adımlara ihtiyacımız var.


Ne kadar çok büyüttüler

MİLLİ takımın Fransa maçından sonra verdiği asker selamını Avrupa medyası ne kadar çok büyüttü.
Askerlerimiz “Selamı aldık, biz de onlara selam gönderiyoruz” deyince de kıyamet koptu.
Böyle dönemlerde milli duygular daha çok öne çıkıyor.
Bizim daha soğukkanlı olmamız şart.
Ama Avrupa medyasının bu kadar abartılı yayınlar yapması da anlamsız.

 
Zeytinyağında yüzler bu yıl gülecek

AYVALIK’taydım.
Ekim’de nasıl güzeldi Ayvalık...
Komili’yle erken hasat yaptık.
Zeytinyağı rekoltesi artmış; çok sevindim.
Yüzde 18.7’lik bir artışla, 225 bin ton rekolte bekleniyor.
Üretimde yarışmamıza rağmen tüketimde ne yazık ki listenin sonlarındayız.
Ben eninde sonunda zeytinyağına verilen önemin artacağını düşünüyorum.
Çünkü insanlar giderek kendilerine daha çok dikkat ediyor.
Akdeniz tipi beslenme moda olmaktan çıkıp bir sağlık önerisi haline geldi.
Bütün araştırmalar zeytinyağının bir mucize olduğunu kanıtlıyor.
Tüketim bugün düşük olsa da gelecekte Türk tüketicisinin kullanımı artacaktır.
O yüzden bu hasat günleri farkındalık yaratmakta çok faydalı oluyor.
Zeytinyağı gündeme taşınıyor, medya daha çok konuyu işliyor.
Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol ile biraz sohbet ettik.
“Kayıt dışı üretilen zeytinyağları, üretim sürecindeki kontrol eksikliklerinden dolayı tüketici sağlığı için risk taşıyor” diyor.
Çok haklı bir uyarı...
Tarım Bakanlığı arada listeler yayınlıyor.
Birçok üründe benzer şikayetler duyuyorum.
Aslında temel problemimiz de bu; yani denetim...
Denetimler artırılmalı, cezalar da ağırlaştırılmalı.

 
Orhan Birgit’in ardından

BAZI insanların gerçekten yeri zor dolar. Olaylara bakışı, yaklaşımları, insana bakışı çok farklıdır. Tanıdığım Orhan Birgit de öyleydi. Deneyimli bir gazeteciydi. Özellikle Kıbrıs konusunu en iyi bilenlerdendi. Bir dönem siyaset yapmıştı ama gazetecilikten hiç uzaklaşmamıştı. Aslında her gazeteci için öyledir. Hangi işi yaparsa yapsın gazeteciliğin yerini hiçbir şey tutmaz. Orhan Birgit; kendine özgü üslubu, sakin duruşu, deneyimleriyle hep takip ettiğimiz gazetecilerden biri oldu. Geçen gün aramızdan ayrıldı ve sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyusun...

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