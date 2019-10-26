Türkiye daha iyisini yapabilir

Müthiş bir coğrafya, bir zeytin denizinin içindeyim.
Aslında Türkiye’nin her yeri ayrı bir zenginlik, kıymetini bilmemiz gerekiyor.
Son yıllarda zeytin ağacı sayısında artış sağlandı. Ama hala İspanya’nın çok gerisindeyiz.
Neredeyse bizim 10 katımız üretime sahip, yine de Türkiye’nin sektörde büyük bir potansiyeli var.
Çünkü yerel özellikleri yüksek bir zeytin ve zeytinyağımız var.
Coğrafi özellikleri iyi anlatabilirsek; dünyada daha büyük bir oyuncu olabiliriz.
Kristal Yağları’nın Genel Müdürü Cristopher Dologh ile konuşuyorduk.
Dedi ki;
“Türkiye büyük bir atılım yaptı. Şimdi olumlu taraflarımızı bilip buna göre hareket etme zamanıdır. Üreticiyi desteklememiz lazım, tüketiciyi desteklememiz lazım. İçimizdeki yanlışları ayıklamamız lazım. Yerel özellikler Türkiye’nin en büyük şansı ve zenginliği... Pazarlamayı yaparken bunu öne çıkarmalıyız.”
Buna yürekten inanıyorum.
Türkiye her konuda daha iyisini yapabilir.
Tarımı bir dönem unuttuk, şimdi aklımızdan çıkarmıyoruz.
Çıkarmayalım.
Ayvalık’a her geldiğimde aynı şeyi düşünüyorum.
Burası bir cennet, değerini bilelim.
Kristal İspanya’dan
bütün dünyaya gidecek
KRİSTAL zeytinyağı sektörünün en eskilerinden...
80 yıldır üretim yapıyorlar.
Zeytinyağı aslında global bir kıymet...
O yüzden geniş ve büyük düşünmek gerekir.
Birkaç yıl önce Cristopher Dologh İspanya’da bir ofis açtı. İspanya sektörde lider. Kristal Türkiye’de nasıl yerel ürünleri Türkiye’de destekliyorsa, İspanya’da da aynı stratejiyi izleyecekler. İspanya’da Kristal markalı ürünler satıldığı gibi İspanya üzerinden bütün dünyaya da yollanacak.
Bence iyi planlanmış bir yol...
Türkiye’nin bu alanda gideceği çok yol var.
Bunun için de global oyuncu olmak gerekiyor.
Tarımda daha uzun stratejiler lazım
SADECE zeytinyağında değil, birçok konuda potansiyelimizin çok altındayız. Düşünebiliyor musunuz; Türkiye zeytinyağında önemli bir oyuncu ama İspanya’nın neredeyse 10’da biri üretim yapıyor. Bir sonraki yıla devrettiği stoğu bizim üretimimizin üç katı... Peki nasıl oluyor?
Bence düşünmemiz gerekir.
Küçücük Hollanda bizim onlarca katımız üretim yapıyor ve satıyor.
Demek ki, verimlilik çok önemli, iyi stratejiler çok önemli, iyi destekler çok önemli, uzun vadeli planlar çok önemli...
Zeytinde ağaç sayısı artmasına rağmen İspanya’nın çok gerisindeysek bir kez daha düşünmemiz gerekir.
(dördüncü yazı)
Ayvalık gastronomide
Kendini iyi anlatmalı
AYVALIK Ticaret Odası 15’inci kez Hasat Şenliği’ni yapıyor. Bu yılın teması barış... Ne kadar anlamlı ve bugünün ruhuna uyan bir tema... Barışı herkesin istemesi lazım. Zeytini sembol yapmamız lazım. Zeytinyağını daha fazla tüketmemiz lazım. Bu coğrafya bunları daha iyi anlatmalı. Ayvalık gastronomide daha iyi bir yerde olmalı. O yüzden nasıl zeytin hasatları yapılıyor, gastronomi festivalleri de düzenlemeli. Çünkü iyi bir potansiyeli var. Dünyada Akdeniz, Ege tipi beslenme yükseliyor. Bunun için Ege’nin her yeri ayrı bir alternatif... Ayvalık da o yerlerden biri...
(beşinci yazı)
Naturel mi, riviera mı?
ZEYTİNYAĞINDA bu tartışma yıllardır yapılır, hangisini kullanmalı?
Ben de diyorum ki;
Zeytinyağı kullanın da, hangisini kullanırsanız kullanın.
Çünkü içinde sağlık var.
Elbette güzel bir salata yiyecekseniz, güzel bir zeytin yiyecekseniz; natureli tercih edin.
Ve mümkünse soğuk sıkım olsun.
(altıncı yazı)
Haksız rekabet oluyor
TÜRKİYE’de tüketim hala 2 litre... Kristal Yağları Genel Müdürü Cristopher Dologh diyor ki; “Tüketim artıyor ama tağşişten dolayı ne kadar arttığını bilemiyoruz. Bu konuyu mutlaka çözmemiz lazım. Haksız bir rekabet oluyor. Tüketici kandırılıyor. İyi bildiğiniz, markalı ürünleri alın...”
Valla ben öyle yapıyorum.
Türkiye daha iyisini yapabilir
AYVALIK’tayım.
Müthiş bir coğrafya, bir zeytin denizinin içindeyim.
Aslında Türkiye’nin her yeri ayrı bir zenginlik, kıymetini bilmemiz gerekiyor.
Son yıllarda zeytin ağacı sayısında artış sağlandı. Ama hala İspanya’nın çok gerisindeyiz.
Neredeyse bizim 10 katımız üretime sahip, yine de Türkiye’nin sektörde büyük bir potansiyeli var.
Çünkü yerel özellikleri yüksek bir zeytin ve zeytinyağımız var.
Coğrafi özellikleri iyi anlatabilirsek; dünyada daha büyük bir oyuncu olabiliriz.
Kristal Yağları’nın Genel Müdürü Cristopher Dologh ile konuşuyorduk.
Dedi ki;
“Türkiye büyük bir atılım yaptı. Şimdi olumlu taraflarımızı bilip buna göre hareket etme zamanıdır. Üreticiyi desteklememiz lazım, tüketiciyi desteklememiz lazım. İçimizdeki yanlışları ayıklamamız lazım. Yerel özellikler Türkiye’nin en büyük şansı ve zenginliği... Pazarlamayı yaparken bunu öne çıkarmalıyız.”
Buna yürekten inanıyorum.
Türkiye her konuda daha iyisini yapabilir.
Tarımı bir dönem unuttuk, şimdi aklımızdan çıkarmıyoruz.
Çıkarmayalım.
Ayvalık’a her geldiğimde aynı şeyi düşünüyorum.
Burası bir cennet, değerini bilelim.
Kristal İspanya’dan
bütün dünyaya gidecek
KRİSTAL zeytinyağı sektörünün en eskilerinden...
80 yıldır üretim yapıyorlar.
Zeytinyağı aslında global bir kıymet...
O yüzden geniş ve büyük düşünmek gerekir.
Birkaç yıl önce Cristopher Dologh İspanya’da bir ofis açtı. İspanya sektörde lider. Kristal Türkiye’de nasıl yerel ürünleri Türkiye’de destekliyorsa, İspanya’da da aynı stratejiyi izleyecekler. İspanya’da Kristal markalı ürünler satıldığı gibi İspanya üzerinden bütün dünyaya da yollanacak.
Bence iyi planlanmış bir yol...
Türkiye’nin bu alanda gideceği çok yol var.
Bunun için de global oyuncu olmak gerekiyor.
Tarımda daha uzun stratejiler lazım
SADECE zeytinyağında değil, birçok konuda potansiyelimizin çok altındayız. Düşünebiliyor musunuz; Türkiye zeytinyağında önemli bir oyuncu ama İspanya’nın neredeyse 10’da biri üretim yapıyor. Bir sonraki yıla devrettiği stoğu bizim üretimimizin üç katı... Peki nasıl oluyor?
Bence düşünmemiz gerekir.
Küçücük Hollanda bizim onlarca katımız üretim yapıyor ve satıyor.
Demek ki, verimlilik çok önemli, iyi stratejiler çok önemli, iyi destekler çok önemli, uzun vadeli planlar çok önemli...
Zeytinde ağaç sayısı artmasına rağmen İspanya’nın çok gerisindeysek bir kez daha düşünmemiz gerekir.
(dördüncü yazı)
Ayvalık gastronomide
Kendini iyi anlatmalı
AYVALIK Ticaret Odası 15’inci kez Hasat Şenliği’ni yapıyor. Bu yılın teması barış... Ne kadar anlamlı ve bugünün ruhuna uyan bir tema... Barışı herkesin istemesi lazım. Zeytini sembol yapmamız lazım. Zeytinyağını daha fazla tüketmemiz lazım. Bu coğrafya bunları daha iyi anlatmalı. Ayvalık gastronomide daha iyi bir yerde olmalı. O yüzden nasıl zeytin hasatları yapılıyor, gastronomi festivalleri de düzenlemeli. Çünkü iyi bir potansiyeli var. Dünyada Akdeniz, Ege tipi beslenme yükseliyor. Bunun için Ege’nin her yeri ayrı bir alternatif... Ayvalık da o yerlerden biri...
(beşinci yazı)
Naturel mi, riviera mı?
ZEYTİNYAĞINDA bu tartışma yıllardır yapılır, hangisini kullanmalı?
Ben de diyorum ki;
Zeytinyağı kullanın da, hangisini kullanırsanız kullanın.
Çünkü içinde sağlık var.
Elbette güzel bir salata yiyecekseniz, güzel bir zeytin yiyecekseniz; natureli tercih edin.
Ve mümkünse soğuk sıkım olsun.
(altıncı yazı)
Haksız rekabet oluyor
TÜRKİYE’de tüketim hala 2 litre... Kristal Yağları Genel Müdürü Cristopher Dologh diyor ki; “Tüketim artıyor ama tağşişten dolayı ne kadar arttığını bilemiyoruz. Bu konuyu mutlaka çözmemiz lazım. Haksız bir rekabet oluyor. Tüketici kandırılıyor. İyi bildiğiniz, markalı ürünleri alın...”
Valla ben öyle yapıyorum.