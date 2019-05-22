Turizmde yeni bir hikaye yazalım

80’li yıllar Türk turizmi için altın değerindeydi. Hem yeni tesisler kazanmıştık hem de Avrupalı turist Türkiye’yi keşfediyordu.
O yılları iyi hatırlıyorum.
Oteller dolu, işletmeler memnun, turizmciler yatırıma hevesliydi.
İtalya ve İspanya Türkiye’nin bu çıkışını büyük bir dikkatle izliyordu.
Bu süreç uzun yıllar böyle devam etti.
Ancak bu hızlı ivme sonra yavaşladı; rakiplerimizin atağı başladı.
Yine rekorlar kırıyoruz, turist sayısı her geçen yıl artıyor ama Türkiye turizmde çok daha iyisini yapabilirdi.
Önemli olan katma değerli bir turizmi yeniden hedef yapmak.
MAS turizm ağırlıklı çalışan Antalya, belki bir boşluk doldurdu. Antalya’ya dünyanın her yerinden turist geliyor. Tesislerimiz de gerçekten Avrupa’nın en iyisi durumunda. Ancak hem Antalya hem Ege, MAS turizmin de ötesinde alternatiflere sahip.
O yüzden Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var.
Ben bu çıkışın kültür, sağlık, gastronomi ağırlıklı olması gerektiğine inanıyorum.
Bu alanlarda altyapımız çok sağlam.
İyi hastanelerimiz var. Daha da önemlisi iyi doktorlarımız bulunuyor.
Sağlıkta tanıtımı artırmalıyız.
Avrupa’da sağlık sisteminde boşluklar var ve tedavi Türkiye’den çok daha pahalı.
Türkiye’nin bu açığı kapatacağına inanıyorum.
Kültür denince Anadolu’dan daha zengin bir coğrafya tanımıyorum.
Ama ören yerlerinin ortaya çıkarılması, bakımı, tanıtılması, anlatılması konusunda başarılı olduğumuzu söyleyemem.
Bütün dünyada gastronomi turizmi gelişiyor.
Bu coğrafyanın da anlatacağı, tattıracağı çok şeyi olduğunu düşünüyorum.
Başarılı örnekler var; ama bunlar yeni bir destinasyon yapmaya yeterli değil.
Yenilerini eklemeli ve arkasına ilgi çeken bir hikaye yazmalıyız.
Efes’i daha iyi anlatmalıyız
Dün Selçuk ve Kuşadası’ndaydım.
Uçak krizinden sonra büyük bir düşüş yaşayan turizmde bu yıl yüzler gülüyor.
Ama hala 80’li yıllar konuşuluyor.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel; Meryem Ana ve Efes’e gelen ziyaretçi sayılarında artış bekliyor.
Tanıtım için kolları sıvamış.
Turizm odaklı bir plan yapmış.
Bu çatının altına dediğim gibi gastronomiyi, alternatif tıbbı, kültürü eklemiş.
İşletmelerle bir araya gelmiş, stratejiler geliştirmiş. Sivil toplum örgütlerini de yanına almış.
Alternatif tıp konusunda bir kitap çalışması yapılıyor. Sonrasında festivaller, etkinlikler, atölyeler başlayacak.
Hepsini destekliyorum.
Ben Efes’in, Meryem Ana’nın turizm için bir hazine olduğunu düşünüyorum.
Ama söylüyorum.
Bu hazineden iyi yararlandığımızı düşünmüyorum.
Her yerimiz bir film platosu
Türk film endüstrisi harikalar yaratıyor. Dizilerimiz onlarca ülkede takip ediliyor, izleniyor. Sanatçılarımız gittikleri ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.
Bence bundan yararlanmalıyız.
İstanbul’u iyi anlattığımızı düşünüyorum.
Neden Ege’nin güzellikleri, Akdeniz’in zenginlikleri de filmlerimize konu olmasın.
Meryem Ana, Efes dizilerimizde neden yer bulmasın?
Sinemanın etkisini herkes biliyor.
Nasıl kruvaziyer turizmiyle ülkeleri gezen turistler 7 yıl içinde aynı yerlere bir kez daha gidiyorsa; filmde gördükleri yerlere de insanlar gitmek istiyor.
Ben başkanların yerinde olsam buraları bir film platosu haline getiririm.
Siyaset imkanlar sanatıdır
İmkanları genişletmek de siyasetçilere düşüyor.
Türkiye’nin ekonomiye odaklanması gerektiğini çok sık yazıyorum.
İstihdam ve büyüme odaklı bir ekonomi programını konuşmalıyız.
O yüzden 23 Haziran’dan sonra uzun bir süre seçim sözünü bile ağzımıza almamalıyız.
Çünkü seçim olunca ister istemez gündem başka bir yere kayıyor.
Öncelikler değişiyor, piyasalar beklemeye giriyor.
Türkiye seçim konuşmadığı her dönem daha fazla büyüyor.
Daha fazla üretmek, daha iyi üretmek zorundayız.
Çocuklar için de kamu spotu yapalım
Kamu spotlarını çok yararlı buluyorum. Oğlum Atlas’tan biliyorum. Bazılarını pür dikkat izliyor.
Uzun süredir spot halinde dönenler var. Bazılarının yenilenmesi gerekir, bazı konularda ise yeni filmler eklenebilir.
Bu arada çocukların daha çok ilgisini çekecek filmlere de yer verilmeli.
Dediğim gibi Atlas’tan bunu gözlemliyorum.
Belki çocuklar için animasyonlar da yapılabilir.
İnsan bilse de bazen hatırlamak, hatırlatmak iyi geliyor.
Turizmde yeni bir hikaye yazalım
80’li yıllar Türk turizmi için altın değerindeydi. Hem yeni tesisler kazanmıştık hem de Avrupalı turist Türkiye’yi keşfediyordu.
O yılları iyi hatırlıyorum.
Oteller dolu, işletmeler memnun, turizmciler yatırıma hevesliydi.
İtalya ve İspanya Türkiye’nin bu çıkışını büyük bir dikkatle izliyordu.
Bu süreç uzun yıllar böyle devam etti.
Ancak bu hızlı ivme sonra yavaşladı; rakiplerimizin atağı başladı.
Yine rekorlar kırıyoruz, turist sayısı her geçen yıl artıyor ama Türkiye turizmde çok daha iyisini yapabilirdi.
Önemli olan katma değerli bir turizmi yeniden hedef yapmak.
MAS turizm ağırlıklı çalışan Antalya, belki bir boşluk doldurdu. Antalya’ya dünyanın her yerinden turist geliyor. Tesislerimiz de gerçekten Avrupa’nın en iyisi durumunda. Ancak hem Antalya hem Ege, MAS turizmin de ötesinde alternatiflere sahip.
O yüzden Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var.
Ben bu çıkışın kültür, sağlık, gastronomi ağırlıklı olması gerektiğine inanıyorum.
Bu alanlarda altyapımız çok sağlam.
İyi hastanelerimiz var. Daha da önemlisi iyi doktorlarımız bulunuyor.
Sağlıkta tanıtımı artırmalıyız.
Avrupa’da sağlık sisteminde boşluklar var ve tedavi Türkiye’den çok daha pahalı.
Türkiye’nin bu açığı kapatacağına inanıyorum.
Kültür denince Anadolu’dan daha zengin bir coğrafya tanımıyorum.
Ama ören yerlerinin ortaya çıkarılması, bakımı, tanıtılması, anlatılması konusunda başarılı olduğumuzu söyleyemem.
Bütün dünyada gastronomi turizmi gelişiyor.
Bu coğrafyanın da anlatacağı, tattıracağı çok şeyi olduğunu düşünüyorum.
Başarılı örnekler var; ama bunlar yeni bir destinasyon yapmaya yeterli değil.
Yenilerini eklemeli ve arkasına ilgi çeken bir hikaye yazmalıyız.
Efes’i daha iyi anlatmalıyız
Dün Selçuk ve Kuşadası’ndaydım.
Uçak krizinden sonra büyük bir düşüş yaşayan turizmde bu yıl yüzler gülüyor.
Ama hala 80’li yıllar konuşuluyor.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel; Meryem Ana ve Efes’e gelen ziyaretçi sayılarında artış bekliyor.
Tanıtım için kolları sıvamış.
Turizm odaklı bir plan yapmış.
Bu çatının altına dediğim gibi gastronomiyi, alternatif tıbbı, kültürü eklemiş.
İşletmelerle bir araya gelmiş, stratejiler geliştirmiş. Sivil toplum örgütlerini de yanına almış.
Alternatif tıp konusunda bir kitap çalışması yapılıyor. Sonrasında festivaller, etkinlikler, atölyeler başlayacak.
Hepsini destekliyorum.
Ben Efes’in, Meryem Ana’nın turizm için bir hazine olduğunu düşünüyorum.
Ama söylüyorum.
Bu hazineden iyi yararlandığımızı düşünmüyorum.
Her yerimiz bir film platosu
Türk film endüstrisi harikalar yaratıyor. Dizilerimiz onlarca ülkede takip ediliyor, izleniyor. Sanatçılarımız gittikleri ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.
Bence bundan yararlanmalıyız.
İstanbul’u iyi anlattığımızı düşünüyorum.
Neden Ege’nin güzellikleri, Akdeniz’in zenginlikleri de filmlerimize konu olmasın.
Meryem Ana, Efes dizilerimizde neden yer bulmasın?
Sinemanın etkisini herkes biliyor.
Nasıl kruvaziyer turizmiyle ülkeleri gezen turistler 7 yıl içinde aynı yerlere bir kez daha gidiyorsa; filmde gördükleri yerlere de insanlar gitmek istiyor.
Ben başkanların yerinde olsam buraları bir film platosu haline getiririm.
Siyaset imkanlar sanatıdır
İmkanları genişletmek de siyasetçilere düşüyor.
Türkiye’nin ekonomiye odaklanması gerektiğini çok sık yazıyorum.
İstihdam ve büyüme odaklı bir ekonomi programını konuşmalıyız.
O yüzden 23 Haziran’dan sonra uzun bir süre seçim sözünü bile ağzımıza almamalıyız.
Çünkü seçim olunca ister istemez gündem başka bir yere kayıyor.
Öncelikler değişiyor, piyasalar beklemeye giriyor.
Türkiye seçim konuşmadığı her dönem daha fazla büyüyor.
Daha fazla üretmek, daha iyi üretmek zorundayız.
Çocuklar için de kamu spotu yapalım
Kamu spotlarını çok yararlı buluyorum. Oğlum Atlas’tan biliyorum. Bazılarını pür dikkat izliyor.
Uzun süredir spot halinde dönenler var. Bazılarının yenilenmesi gerekir, bazı konularda ise yeni filmler eklenebilir.
Bu arada çocukların daha çok ilgisini çekecek filmlere de yer verilmeli.
Dediğim gibi Atlas’tan bunu gözlemliyorum.
Belki çocuklar için animasyonlar da yapılabilir.
İnsan bilse de bazen hatırlamak, hatırlatmak iyi geliyor.