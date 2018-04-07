Trafiği İstanbul’la kıyaslamıyorum bile







Hürriyet’in Bağcılar’daki binasından Taksim’e iki saatte ancak gidebildik.

Ancak beni götüren arkadaşımız, navigasyona bakmadan yola çıkmıştı.

Bir yol çalışması olduğu için bizim gittiğimiz güzergahta bir haftadır trafik zaten felçmiş.

Bizimle aynı dakikalarda çıkıp başka yolları deneyenler bizden 45 dakika erken gittiklerine göre yanlışı yapan bizmişiz.

İstanbul gerçekten de zor bir yer...

Nüfusu 15 milyon diyen de var, 20 diyen de, 25’e kadar çıkan da...

Avrupa’nın birçok ülkesinden daha kalabalık bir şehir...

Dolayısıyla ne yapsanız yetmiyor.

Herkes gibi sizler de İstanbulluların yakınmalarını duyuyorsunuz.

Trafik insanı canından bezdiriyor.

***

Yine de ben birkaç yıl öncesine kadar trafiğini daha iyi buluyorum.

Çünkü üçüncü köprü bitti, Marmaray önemli bir yük alıyor, tünel inşaatları bitti, bağlantı yolları yapıldı, yapılıyor.

Tabii benim gözlemim birkaç günlük olabiliyor.

Yaşayanlar elbette sıkıntıları daha iyi görüyor.

Ama şunu söylemeliyim.

İzmir trafiği de İstanbul’u yakında aratmayacak.

***

Çarşamba günü İstanbul uçağım 9.50’deydi.

İşlemlerimi önceden yapmıştım, online biletim cebimde olduğu için rahattım.

Buna rağmen 8‘e çeyrek kala Sasalı’daki evimden çıktım.

9’u 12 geçe ancak içeri girebildim.

Normalde yarım saat, en fazla 45 dakika süren yolu 1 saatte gidemedim.

***

O yüzden ikinci çevre yolu şart diyorum.

Bu da yetmez...

Körfez geçişi de şart diyorum.

Kentin bütün yükü çevre yoluna biniyor.

Altınyol zaten bir süre öncesine kadar alternatifsizdi.

İzmir’in İstanbul gibi olmasını istemiyorsak; bugünden bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Benden söylemesi...



Güçlenerek devam edeceğiz

ŞU FETÖ meselesinin Türkiye verdiği o kadar büyük zararlar var ki...

Bakın Eskişehir’de üniversitedeki 4 kişinin ölümüyle biten olaya...

İfadeler, tanıkların yaptığı açıklamalar; kırılmaları, toplumsal travmaları daha açık ortaya koyuyor.

Birbirine iftira atan öğretim görevlileri, havada uçuşan suçlamalar ve bakın ortaya çıkan sonuç...

Bu katliamı yapan kişinin FETÖ’yle bağlantısını net bilemiyoruz ancak iddialardaki ifadelerden bunları yazıyorum.

15 Temmuz o yüzden Türk demokrasisi için çok önemli bir tarihtir.

Türkiye bütün bu olaylardan ders çıkarmalı ve güçlenerek yoluna devam etmelidir.

Çünkü başka Türkiye yok...



Festivalin hası Alaçatı’dır

ALAÇATI Ot Festivali başladı.

Son yıllarda Alaçatı dışında da ot festivalleri yapılıyor.

Bence hiç mahsuru yok.

Her bölgede, her coğrafyada festivaller yapılıyor.

Bir yeri anlatmanın en güzel yolu işte bu organizasyonlardan geçiyor.

Ama şunu söylemeliyim ki; ne kadar yapılsa da, ne kadar taklit edilse de ilkler çabuk unutulmuyor.

O yüzden Alaçatı Ot Festivali, Türkiye’deki festivallerin hasıdır.



Bence Alaçatı bir

şeyi daha başardı

ALAÇATI’daki restoranlarda menü zenginliği ve özgünlüğü İzmir merkezden daha iyi...

Bunu sadece ben söylemiyorum.

Türkiye’nin önde gelen gastronomi yazarları da bu görüşte...

İzmir’de son yıllarda çok sayıda restoran açıldı.

Bu iyi bir şey...

Kentin ekonomik ve sosyal hayatının canlılığını gösteriyor.

Ama bakıyorum, menüler birbirine yakın, özgünlük yok, fark yaratanların sayısı az...

Şimdi isim yazmak istemiyorum.

Ama Alaçatı’da bunu başaranların sayısı hiç de az değil.

Gastronomi turizmde giderek yükselen bir trend ve İzmir’in yapabileceği çok şey bulunuyor.



Ne çok kayıp oldu

SANAT dünyasından son dönemde ne çok kayıp oldu.

En son çocukluğumuzda keyifle izlediğimiz Kaynanalar Dizisi’nin Tijen karakterini oynayan Prof. Sevda Aydan da dün aramızdan ayrıldı.

İzmir’in sokaklarında zaman zaman görürdüm Sevda Aydan’ı...

Tıpkı dizinin ünlü oyuncusu Tekin Akmansoy gibi...

Onu da Çeşme’de, İzmir’de çok sık görür sohbet ederdik.

Unutulmaz sanatçılardı.

Hepsi nurlar içinde uyusun...