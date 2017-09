Tematik parklarla yeni bir hikaye

OĞLUM Atlas, dört buçuk yaşında...

Fırsat buldukça onunla daha fazla vakit geçirmeye çalışıyorum.

Biz gazeteciler zaman fakiriyiz gerçi, ama uzmanların söylediği gibi önemli olan kaliteli zaman geçirmek...

Yazları gittiği Arkas Site Spor’daki bir arkadaşı Atlas’a Antalya’daki çocuk otelinden bahsetmiş.

Bütün yaz boyunca başımın etini yedi, “Gidelim de gidelim” diye...

Ona söz verdim, “Okul başlamadan seni götüreceğim” dedim.

Ve götürdüm...

Adı The Land of Legends...

Aslında buraya otel demek haksızlık olur.

Burası Türkiye’nin ilk tematik parkı, belki de yaşam, eğlence parkı demek daha doğru...

Gidince anladım ki, burada sadece çocuklar iyi vakit geçirmiyor, büyükler için de çok keyifli mekanlar var.

Çocuklarımızla geçireceğimiz iyi zamanları hiçbir şeye değişmeyiz.

İşte The Land of Legends öyle bir yer.

Çocuklarınızla anı biriktirebileceğiniz yerlerden biri...

***

Bu yazıyı birkaç konuya dikkat çekmek için yazıyorum.

Birincisi, Türk turizminin yeni bir hikaye yazması gerekiyordu.

Evet denizimiz, kumumuz güzel, tarihimiz de var.

Ama bunun ötesinde yeni bir yol haritasına, yeni bir serüvene götürmemiz lazım Türkiye’yi...

Tematik parklar bu hikayenin içinde yer bulabilir.

O yüzden The Land of Legends gibi örneklerin çoğalması ve iyi anlatılması lazım.

İkincisi, Antalya MAS turizmle öne çıktı... Her şey dahil sistem otelleri doldurdu, ancak turizm gelirlerini istediğimiz seviyelere çıkarmadı.

Bu parklarla gelir artabilir, turizm çeşitlenebilir.

Ve üçüncüsü...

Bugünün dünyasında eğlence sektörünün içeriğini zenginleştirmeniz, içini doldurmanız, her yaşa, her kesime göre yeniden dizayn etmeniz gerekiyor.

The Land of Legends gibi tematik parkları Amerika, Fransa gibi turizmin lider ülkeleri çok başarılı uyguluyor.

Türkiye’nin de iyi örneklerle bu ligde yer alabilmesi için hem iyi fırsatlar var, hem de büyük bir potansiyeli...





4 milyar lira harcanacak

The Land of Legends için bugüne kadar 1.5 milyar lira harcanmış, ancak yatırım devam ediyor, 2019 sonunda 4 milyarlık yatırım tamamlanmış olacak.

Rixos Otelleri, dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Emaar Gayrimenkul PJSC ile stratejik ortaklık yapmış.

Konsepti geliştiren eğlence dünyasının dahisi olarak bilinen Franco Dragone... Su temalı tiyatral gösteriler konusunda dünyaca üne sahip Dragone Productions’ın kurucusu ve sanat yönetmeni Franco Dragone, kostümlerin tasarımlarını yapmış, şovları hazırlamış.

O yüzden gündüzler kadar geceler de çok eğlenceli ve renkli geçiyor.

4 milyarlık bir yatırım Türk turizmi için önemlidir.

Hele bu tematik parklar başarılı olursa, Türkiye, Fransa ve Amerika’nın da ciddi rakibi olur.





Hayallerimizden vazgeçmeyelim



The Land of Legends’ın Türkçe karşılığı “Efsaneler Ülkesi...”

Çocukluğumuzda bize anlatılan masallar da öyle değil miydi, herkesin hayallerini süsleyen bir dünya hayal etmemiş miydik?

Sonra...

Yıllar geçtikçe, o hayaller yerini hayatın gerçeklerine bırakıyor.

Ve Türkiye...

Hayal ettiğimiz Türkiye bu muydu?

Benim gibi iflah olmaz iyimserler için bile hayal kurmak bazen zor oluyor.

Ama yine de her şeye rağmen hayal kurmalı ve istediğimiz dünya için çalışmalıyız.

“Efsaneler Ülkesi”nde geçirdiğimiz üç gün bana da Atlas’a da iyi geldi. O gösteriler arasında kendimizi baba oğul bir masal kahramanı gibi hayal ettik ve Atlas’ın hayallerine daldık.

Gençler hayal kurun.

Biz büyükler hayallerimizden vazgeçmeyelim.



Antalya’da yaralar sarılıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile sohbet ettik.

Dedi ki...

“Bu park Antalya’nın turizm anlayışına da yeni bir soluk getirdi. EXPO alanını iyi kullanacağız, tematik parklarla öne çıkacağız. Zaten Antalya bir turizm şehri, çok daha iyi şeyler yapacağız...”

Antalya’daki rakamlar geçen yıla göre çok daha iyi, turist sayısı ağustos sonu itibariyle 7.5 milyon olmuş, Rus turist sayısı da 2.5 milyonu geçmiş.

Yani yaralar sarılıyor.