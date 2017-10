Tatil beldeleri için özel yasa şart

Birkaç yıldır sıkıntımız var ama bütün bunların geçici olduğunu düşünüyorum.

Tesislerimiz yeni, artık turizmde nitelikli insan kaynağımız var.

Deniz, güneş, kumu yazmıyorum bile...

Tarihse tarih, gastronomiyse gastronomi; Türkiye turizmde birçok alternatifi sunan bir ülke...

Ama uzun zamandır yazdığım bir konu var.

Turizmde marka olmuş yerlerimiz var.

Örneğin Antalya, örneğin Çeşme, Bodrum, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ayvalık...

Ve daha birçok adres...

Buraları yönetmek keyifli gibi gözükse de; bu yerlerin belediye başkanlarının işlerinin hiç de kolay olmadığını düşünüyorum.

Neden mi?

Çok sayıda örnek verebilirim.

Çeşme örneğin; kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında büyük farklar var.

Aslında bu gerçek bütün tatil beldeleri için geçerli...

Bu belediyeler ödeneklerini kış nüfusuna göre alıyor.

Devlet olanakları buna göre planlanıyor.

Kamu hizmetleri de, belediye hizmetleri de kış nüfusunun ihtiyaçlarına göre dizayn ediliyor.

Biliyorsunuz; beklentiler çok farklı...

Yazın birçok yerden altyapıyla ilgili şikayetler geliyor.

Çeşme’nin susuzluğunu çok konuştuk bu sene...

Bodrum her yağmurda sele teslim oldu.

Bu bütçelerle bu altyapı yatırımlarını yapmak kolay değil.

O zaman da büyükşehirler devreye giriyor.

Büyükşehirlerin bütçeleri ne kadar yeter, o da başka bir ayrıntı...

O yüzden turizm merkezleri için devletin desteği şart...

Belki de yeni bir anayasa düzenlemesiyle yeniden bakmak gerekebilir.





Muğla iyi bir örnek



BU hafta başı Muğla’ya gittim. Gitmişken Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile sohbet ettik.

Muğla turizmde yeni bir bakış açısı gerekliliğine en güzel örneklerden biri...

Muğla, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçen 14 ilden biri. Muğla’nın bu yeni yapıyla 13 ilçe belediyesi oldu.

Bodrum, Fethiye, Marmaris ilçeler arasında...

Ama her biri Anadolu’daki birçok kentten daha büyük...

Hele yaz nüfuslarıyla büyükşehir bile diyebiliriz.

Muğla’nın yüzölçümü 13 bin 247 kilometrekareymiş.

İstanbul 5 bin 343 kilometrekare, Kocaeli 3 bin 626 kilometrekare yüzölçüme sahip...

Yani Muğla yüzölçüm olarak İstanbul’un üç katı büyüklüğünde...

Kıyı uzunluğu ise 1480 kilometre...

Bir de şu ayrıntı var.

Muğla dağınık bir nüfus yapısına sahip.

Kış nüfusu 958 bin, yaz nüfusu ise 4 milyon...

Başkan Osman Gürün, “Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar 700 milyon lira yatırım yaptık. Sorumluluk alanımdaki 2 bin 600 kilometrelik yolun 2 bin kilometresine 340 milyon lira yatırımla asfalt döktük. Ancak kış nüfusuyla yaz arasında büyük farklar olduğu için mutlaka yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunuyor” diyor.

Muğla gibi örnekler var.

Bu konu hükümetin mutlaka gündeminde olmalı.





Bir helikopter şart



BODRUM, Marmaris, Fethiye nüfusları Muğla merkezden büyük...

Muğla 13 bin 247 kilometrekare; İstanbul 5 bin 343, Kocaeli 3 bin 626 kilometrekare yüzölçüme sahip...

Muğla merkezden bu ilçeleri yönetmek hiç de kolay değil.

Bence belediye başkanına bir helikopter şart.





Spor festivallerini destekliyorum



TÜRKİYE’nin ilk outdoor spor festivali geçen hafta Alaçatı’da yapıldı.

The Bloom Out Alaçatı’ya 750’den fazla sporsever katılmış.

İlki için hiç de fena bir rakam değil.

Ben spor festivallerinin bir kentin gelişiminde lokomotif güç olduğuna inanıyorum.

Ve bu festivalleri destekliyorum.

Körfez yat yarışları nasıl kenti renklendirdiyse; The Bloom Out da Çeşme’yi hereketlendirdi.

Belki gelecek sene Çeşme ve İzmir olarak planlamak gerekir.

Hem katılımcı sayısını artr, hem kent merkezi de renklenir.

Üstelik giderek yükselen spor festivallerine bir uluslararası ayak da eklenir.

Yunanistan ve Türkiye bu organizasyonları beraber yapabilir.