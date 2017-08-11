Spordaki bu şiddeti bitirin

Birkaç hazırlık maçı dışında İzmirliler üç büyükleri uzun yıllardır seyredemiyor.

Ama garip olan o ki; yarın akşam da tribünlerdeki yerini alamayacak.

Nedeni Eskişehir ile oynanan final maçında çıkan olaylar...

Sahaya atılan meşaleler, havada uçuşan küfürler ve daha birçok olaydan dolayı Federasyon; Göztepe ve Eskişehir’e iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Göztepe’nin hasılat elde edeceği iki maç da seyircisiz oynanacak.

Geçen hafta Beşiktaş ve Konya Atiker arasında oynanan maçta da benzer olaylar yaşandı.

Bakıyorum, birkaç gündür bakanlar bir araya geliyor ve bazı yasal tedbirlerden bahsediyorlar.

Yasalar yeterli değil mi?

Eksikleri olabilir ama bazı şeyleri önlemek için yeterli diye düşünüyorum.

Tamam yeni yasalar çıkaralım ama herkesin de özeleştiri yapması gerekmez mi?

Eskişehir - Göztepe maçında sahaya atılan meşalelerden dolayı ceza aldığı ortada. Peki o meşalelerin tribünlere sokulmasına izin verenlerin hiç mi suçu yok?

Yani yapılması gereken çok şey var ama özeleştiri yapması gerekenler de var.

İnanın sırf bu ‘spor terörü’nden dolayı maçlara gitmez oldum.

Sırf bu çirkinlikleri görmeyeyim diye maçları da izlemez oldum.

Biliyorum; birçok kişi benim gibi düşünüyor.

Sporda bu şiddetin bitirilmesi gerekir.

Yoksa ya cezadan ya da bu endişelerden dolayı tribünler boş kalmaya devam edecek.



Vurun Alaçatı’ya

Durun bakalım; eleştirilecek yanları olabilir, geçmişten bugüne bozulan yerleri olabilir, eski sakinliğini arayıp gürültüden bunalanlar olabilir.

Ama eleştirirken elinizi vicdanınıza koyun.

Söyleyin bana...

Alaçatı gibi iyi bir örnek Türkiye’nin neresinde var.

Eksikleri, yanlışları, düzeltilmesi gereken şeyleri ayrıca konuşalım, yazalım.

Ama insaf...

Bu kadar da ağır eleştirilmez ki...



İmarı kapatmaya çalışan başkan

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ilginç bir açıklama yaptı geçenlerde...

Dedi ki;

“İmar açmaya değil kapatmaya bakıyoruz...”

Ben son yıllarda hiçbir başkandan böyle çarpıcı bir açıklama duymadım.

Şimdi biraz eleştirilen Alaçatı’nın iki dönem başkanlığını yapan Dalgıç, bu modelin ne kadar başarılı olduğunu en iyi bilenlerden...

Çeşme’nin bugünkü popülaritesini devam etmesinin koşulları belli...

O yüzden Başkan Dalgıç’ın bu açıklamasını önemli buluyorum.



Arkadaş ne bu sıcak

Ben sıcaktan da, soğuktan da etkilenmem.

Yani vücudum her ikisine de hızlı bir şekilde adapte olur.

Şu bir, iki gündür insan nefes almakta bile zorlanıyor.

Ama yanan sadece Ege, Türkiye değil.

İtalya’da, İspanya’da, Fransa’de rekor sıcaklıklar var.

Her sıcaktan sonra da sele neden olan yağmurlar.

Aslında hiç kimsenin şikayet etmeye hakkı da yok.

Nefes almayan kentler yaratan bizleriz.

Ve hala inşaat yapmaya devam ediyoruz.



Tramvayı şikayet edenlere

Karşıyaka tramvayından çoğunluk memnun...

Hem ana yollar güzel oldu, hem de ara sokak düzenlemeleri... Örneğin Bostanlı’nın yeni halinden çok memnunum.

Diyorum ki;

Ey Güzelyalı’da oturanlar...

Yol sıkışıklığına, rüzgarla kalkan toz bulutlarına kızmayın; yakında İzmir’in bu yakası da düzenlenmiş olacak.