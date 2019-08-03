Şöyle bir hayalim var

BAKIN nasıl bir körfez hayal ettiğimi anlatayım.
Eski fotoğraflardaki gibi...
Yani babamın, amcalarımın, dayılarımın, annemin, teyzelerimin anlattığı gibi...
Albümlerden takip ettiğim gibi...
Yüzülen bir körfez, deniz kenarında toplanılan, sohbetler edilen, yeni arkadaşlıkların kurulduğu bir körfez...
Biliyorum, her gelen başkanın hayali körfezde yüzmekti.
Başkan Tunç Soyer’in de böyle bir hayali var.
Ve hatta geçenlerde süre de verdi, “Üç yıl sonra körfezde denize gireceğiz” dedi.
Dilerim, herkesin bu ortak hayali gerçek olur.
***
Bir başka hayalim daha var.
Körfezin etrafında marinalarımızın olması gerekir.
Cannes’daki gibi, Nice’teki gibi, Monte Carlo’daki gibi...
Düşünsenize Mavişehir’de, Konak’ta, Karşıyaka’da, Bayraklı’da marinalar niye olmasın?
Körfezde yatlar niye gezmesin?
Her seçim döneminde şu marina meselesi gündeme gelir ama bir türlü yapılmaz.
Bundan sonra o sözlerin takipçisi olacağız.
Ve biliyorum ki, marinalarla İzmir çok daha güzel olacak.
***
Yine yelkenlilerin gezdiği, gençlerimizin yelken yaptığı bir İzmir hayal ediyorum.
Yarışların olduğu, rengarenk görüntülerin olduğu bir İzmir...
Ben çocukluğumda, gençliğimde bunları gördüm.
Karşıyaka Spor Kulübü’nde yelken yaptım ve inanın en güzel anılarım orada oldu.
Bir insanın gençlik anıları da unutulmaz olur.
***
Yine su oyunlarının olduğu bir körfez hayal ediyorum.
Rengarenk, İzmir’i başka yapacak oyunlar...
Çok mu zor?
Değil...
Yapmalıyız...
***
Ben körfezle İzmirlilerin ruh hali arasında hep bir bağlantı kurmuşumdur.
Güzelim İzmir, tarihe damga vuran İzmir, geçmişin parlak İzmir’i körfezinin rengi değiştikçe içine kapandı, bir durgunluğa girdi.
Elbette bunda sadece kendi hataları yoktu, hükümetler İstanbul odaklı bir büyüme politikası izlediler.
Bundan en fazla etkilenen kent de İzmir oldu.
Şimdi körfez kendine geldikçe İzmir de yine çok konuşulan bir şehir oluyor.
İzmir değişiyor, değişecek.
Göreceksiniz İzmir, Türkiye’nin gündeminde daha çok konuşulur hale gelecek.
O yüzden körfezde yüzmek bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmeli.
Yat yarışları bir kentin süsüdür
ARKAS Aegean Link Regatta bu yl üçüncü kez yapılıyor.
Hürriyet Gazetesi olarak biz de bu güzel organizasyonun basın sponsoruyuz.
Çeşme etabı 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Arkas Aegean Link Regatta için Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, EAYK ve Çeşme Marina destek veriyor.
İki organizasyonu yakından takip ettim.
Bir kere Çeşme’ye renk kattı, bir boşluğu doldurdu, Çeşme gibi bir yerin çok önceden bu organizasyonları yapıyor olması gerekirdi.
Takımlar kuruldu, dostluklar oluştu ve geleneksel hale geldi.
İkiden sonrası daha kolaydır.
Şimdi görüyorum ki, yarışlara katılanlar organizasyon bittikten hemen sonra bir sonraki yılının kayıtlarını hemen yapmaya başladı.
Yat yarışları kentlerin süsüdür ve güzeldir.
Körfez’e de yarışlar çok yakışıyor
İZMİR Körfez Festivali de birkaç yıldır yapılıyor. Bu sene de 27–29 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu organizasyon da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Arkas’ın destekleriyle olacak.
İşte benim hayalim böyle bir körfez görmek.
Ben de bu sene bu yarışlara katılacağım.
Turizmcilere tavsiye
BU sene turizm rakamları iyi geliyor. Biz de mutlu oluyoruz. Birkaç yıl gerçekten de zor bir dönem geçirdi sektör...
Yine de konuştuğum kişiler, yerli turist sayısının beklentileri karşılamadığını söylüyor.
Otellerin hafta sonu sıkıntıları yok. Ama bazı bölgeler hafta içinde kısmi boşluklar yaşıyor.
Temmuz, ağustos aylarında bu boşluklar genelde olmazdı.
Aksine rezervasyon taleplerini geri çevirirlerdi.
Ya fiyatlara yeniden bakmak ya da yeniden bir tanıtım çalışması yapmak gerekebilir.
Çünkü geçmiş yılların alışkanlıklarından dolayı yer bulamayabileceklerini ya da rakamların sıcak sezonda tavan yaptığını düşünüyor olabilir.
Hepsi bir denge işi...
Ama sektörün ağustosu, eylülü iyi geçirmesi şart.
Turizmciler tanıtımı kesmesinler, sürekli hale getirsinler.
Artık tüketicinin beklentileri yüksek
FAİZLER düşüyor, gayrimenkulde bir hareketlilik bekleniyor.
Normal...
Gerçekten de sektör sıkıntılı bir dönem geçirdi.
Ama şunu da hatırlatmak isterim.
Böyle dönemler neden önemli olmalı?
Çünkü inşaat sektörünü çok yakından takip ettim.
Doğru lokasyonu olan, doğru mimari projeyle taçlandırılmış projeler bu süreçte bile satıldı, prim yaptı.
Bundan sonra her alanda yeni bir döneme giriliyor.
Herkesin kaynağı kısıtlı ve herkes tüketiciyi ikna etmekte biraz zorlanacak.
Çünkü tüketici eskiye göre daha bilinçli, beklentileri yüksek ve kendi standartlarını bir adım yukarıya taşıyacak projeleri istiyor.
Bu konuda her sektörün olduğu gibi inşaatın da özeleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum.
Şöyle bir hayalim var
BAKIN nasıl bir körfez hayal ettiğimi anlatayım.
Eski fotoğraflardaki gibi...
Yani babamın, amcalarımın, dayılarımın, annemin, teyzelerimin anlattığı gibi...
Albümlerden takip ettiğim gibi...
Yüzülen bir körfez, deniz kenarında toplanılan, sohbetler edilen, yeni arkadaşlıkların kurulduğu bir körfez...
Biliyorum, her gelen başkanın hayali körfezde yüzmekti.
Başkan Tunç Soyer’in de böyle bir hayali var.
Ve hatta geçenlerde süre de verdi, “Üç yıl sonra körfezde denize gireceğiz” dedi.
Dilerim, herkesin bu ortak hayali gerçek olur.
***
Bir başka hayalim daha var.
Körfezin etrafında marinalarımızın olması gerekir.
Cannes’daki gibi, Nice’teki gibi, Monte Carlo’daki gibi...
Düşünsenize Mavişehir’de, Konak’ta, Karşıyaka’da, Bayraklı’da marinalar niye olmasın?
Körfezde yatlar niye gezmesin?
Her seçim döneminde şu marina meselesi gündeme gelir ama bir türlü yapılmaz.
Bundan sonra o sözlerin takipçisi olacağız.
Ve biliyorum ki, marinalarla İzmir çok daha güzel olacak.
***
Yine yelkenlilerin gezdiği, gençlerimizin yelken yaptığı bir İzmir hayal ediyorum.
Yarışların olduğu, rengarenk görüntülerin olduğu bir İzmir...
Ben çocukluğumda, gençliğimde bunları gördüm.
Karşıyaka Spor Kulübü’nde yelken yaptım ve inanın en güzel anılarım orada oldu.
Bir insanın gençlik anıları da unutulmaz olur.
***
Yine su oyunlarının olduğu bir körfez hayal ediyorum.
Rengarenk, İzmir’i başka yapacak oyunlar...
Çok mu zor?
Değil...
Yapmalıyız...
***
Ben körfezle İzmirlilerin ruh hali arasında hep bir bağlantı kurmuşumdur.
Güzelim İzmir, tarihe damga vuran İzmir, geçmişin parlak İzmir’i körfezinin rengi değiştikçe içine kapandı, bir durgunluğa girdi.
Elbette bunda sadece kendi hataları yoktu, hükümetler İstanbul odaklı bir büyüme politikası izlediler.
Bundan en fazla etkilenen kent de İzmir oldu.
Şimdi körfez kendine geldikçe İzmir de yine çok konuşulan bir şehir oluyor.
İzmir değişiyor, değişecek.
Göreceksiniz İzmir, Türkiye’nin gündeminde daha çok konuşulur hale gelecek.
O yüzden körfezde yüzmek bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmeli.
Yat yarışları bir kentin süsüdür
ARKAS Aegean Link Regatta bu yl üçüncü kez yapılıyor.
Hürriyet Gazetesi olarak biz de bu güzel organizasyonun basın sponsoruyuz.
Çeşme etabı 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Arkas Aegean Link Regatta için Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, EAYK ve Çeşme Marina destek veriyor.
İki organizasyonu yakından takip ettim.
Bir kere Çeşme’ye renk kattı, bir boşluğu doldurdu, Çeşme gibi bir yerin çok önceden bu organizasyonları yapıyor olması gerekirdi.
Takımlar kuruldu, dostluklar oluştu ve geleneksel hale geldi.
İkiden sonrası daha kolaydır.
Şimdi görüyorum ki, yarışlara katılanlar organizasyon bittikten hemen sonra bir sonraki yılının kayıtlarını hemen yapmaya başladı.
Yat yarışları kentlerin süsüdür ve güzeldir.
Körfez’e de yarışlar çok yakışıyor
İZMİR Körfez Festivali de birkaç yıldır yapılıyor. Bu sene de 27–29 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu organizasyon da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Arkas’ın destekleriyle olacak.
İşte benim hayalim böyle bir körfez görmek.
Ben de bu sene bu yarışlara katılacağım.
Turizmcilere tavsiye
BU sene turizm rakamları iyi geliyor. Biz de mutlu oluyoruz. Birkaç yıl gerçekten de zor bir dönem geçirdi sektör...
Yine de konuştuğum kişiler, yerli turist sayısının beklentileri karşılamadığını söylüyor.
Otellerin hafta sonu sıkıntıları yok. Ama bazı bölgeler hafta içinde kısmi boşluklar yaşıyor.
Temmuz, ağustos aylarında bu boşluklar genelde olmazdı.
Aksine rezervasyon taleplerini geri çevirirlerdi.
Ya fiyatlara yeniden bakmak ya da yeniden bir tanıtım çalışması yapmak gerekebilir.
Çünkü geçmiş yılların alışkanlıklarından dolayı yer bulamayabileceklerini ya da rakamların sıcak sezonda tavan yaptığını düşünüyor olabilir.
Hepsi bir denge işi...
Ama sektörün ağustosu, eylülü iyi geçirmesi şart.
Turizmciler tanıtımı kesmesinler, sürekli hale getirsinler.
Artık tüketicinin beklentileri yüksek
FAİZLER düşüyor, gayrimenkulde bir hareketlilik bekleniyor.
Normal...
Gerçekten de sektör sıkıntılı bir dönem geçirdi.
Ama şunu da hatırlatmak isterim.
Böyle dönemler neden önemli olmalı?
Çünkü inşaat sektörünü çok yakından takip ettim.
Doğru lokasyonu olan, doğru mimari projeyle taçlandırılmış projeler bu süreçte bile satıldı, prim yaptı.
Bundan sonra her alanda yeni bir döneme giriliyor.
Herkesin kaynağı kısıtlı ve herkes tüketiciyi ikna etmekte biraz zorlanacak.
Çünkü tüketici eskiye göre daha bilinçli, beklentileri yüksek ve kendi standartlarını bir adım yukarıya taşıyacak projeleri istiyor.
Bu konuda her sektörün olduğu gibi inşaatın da özeleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum.