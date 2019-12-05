Sivil toplumun kıymetini bilelim

TÜRK Rotary’si bugüne kadar sayısız önemli projeye imza attı. Okuma yazma kampanyasından çocuk felci aşısına kadar birçok önemli konuda öncü oldular.
Aslında Rotary kendi reklamını yapmayan, yapmak istemeyen bir sivil toplu örgütü...
Ama dünya o eskinin dünyası değil, birilerinin anlatması lazım.
Yıllar içinde ben köşemde ve sütunlarımızda bu etkinliklere hep yer verdim.
Çünkü örnek projelerle insanların hayatlarını değiştirdiler.
Türkiye’nin en ücra köşesine gidip çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirdiler.
Benim Rotary ile tanışmam daha lisedeyken oldu.
Ve hayatımın en anlamlı anılarını bu büyük camianın içinde yaşadım.
Ben de fiilen birçok projenin içinde oldum.
O yüzden kıymetini bilenlerdenim.
***
Dün yine çok anlamlı bir projenin ateşleyicisi oldular.
“Bağışla Yaşat” kampanyası, organ nakli gibi hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuda öncülük edecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapılan sunumdan büyük ihtimal etkilenmiş olacak ki; konuşmasının sonunda organlarını bağışlayacağını açıklayarak kampanyanın ilk imzasını attı.
Projenin koordinatörü Balçova Rotary Kulübü olacak, Başkan Merve Baykan son dönem mesaisini bu projeye ayırmış durumda.
Yaşam ve ölüm; bir evet ya da hayır ile değişebiliyor.
Organlarınızı bağışlayın, kampanyaya destek olun.
İzmir’in öncülüğü önemli çünkü...
TÜRKİYE’nin önemli meselelerinde, toplumsal konularda İzmir’in öncülüğü çok ortada... Dün Ata Bozoklar konuşurken, bir kez daha düşündüm. İzmir gerçekten farklı bir yer...
Ata Bozoklar ve Yaman Tokat; İzmir’den İstanbul’a giden çok değerli doktorlarımızdan...
Organ bağışı denince akla gelen ilk isimlerden...
Bozoklor dün bir anısını anlattı.
Türkiye’de daha mevcut organizasyonlar olmadan yani 90’lı yılların ortasında Fethiye’de bir organ bağışı yapılmış. Zamanla yarışı tahmin ediyorsunuz. O günkü şartlarda bu organı alıp getirmek mümkün değil. Aramadıkları yer kalmamış. En sonunda askerimiz akıllarına gelmiş. Ata Bozoklar, Ege Ordu Komutanlığı’nı aramış, telefona çıkan albaya durumu izah etmiş. Birkaç dakika sonra Ege Ordu Komutanı telefondaymış. Dinlemiş, 15 saniyelik bir sessizlikten sonra “Ege Üniversitesi’ne yakın bir pist var mı?” demiş. “Evet” yanıtını alınca, “Helikopter kalkıyor, Allah kolaylık versin doktorum” deyip kapatmış. Bu aslında Türkiye’de bir ilkmiş ve örnek olmuş.
İzmir’in organ bağışlarında öncü ve lider olması boşuna değil.
Rotary hiç tevazu göstermesin
DÜNYA ilginç bir döneme girdi. Artık herkes online, herkesin herkesten herşeyden haberi var. Bundan sivil toplum örgütlerinin de dersler çıkarması gerekir.
Bazı kurumların öne çıkma çabaları var.
Daha net yazayım.
Olanı daha büyük, daha fazla gösterme çabaları oluyor.
Onları da anlıyorum.
Sivil toplum örgütlerinde de yoğun bir rekabet ortamı var.
Ama bazıları mütevazı davranarak bana göre yaptıkları işi eksik bırakıyor.
Bunlardan biri de Rotary’dir.
Türk Rotary’si gerçekten de alkışlanacak şeyler yapıyor.
Bunu da sessiz sedasız yapıyor.
Oysa bir iletişimci olarak hep diyorum ki, bu projeler daha iyi anlatılmalı.
Çünkü bunlar topluma örnek olan, model yaratan projeler...
Ve herkesin bu olaylardan haberdar olması gerekir.
Rotary çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla yakından ilgileniyor.
Özellikle eğitim, sağlık alanlarında müthiş başarılı işler yapıyorlar.
Gençlerimizi sahipleniyorlar ve hayat boyu onları yalnız bırakmıyorlar.
Kadınlarımızın toplum içinde hak ettikleri yeri almaları için büyük çaba gösteriyorlar.
O yüzden ben Türk Rotary’sini kutluyor ve bu büyük camianın içinde olmaktan büyük bir gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.
Aklıma gelen sorular
İZMİR körfezine yeni iskeleler yapılacaktı ne oldu?
Çiğli tramvayı imza aşamasındaydı ne oldu?
İkinci çevre yolu için çalışmalar yapılıyordu ne oldu?
Körfez geçiş projesiyle ilgili ÇED raporu bekleniyordu, ne oldu?
Sivil toplumun kıymetini bilelim
TÜRK Rotary’si bugüne kadar sayısız önemli projeye imza attı. Okuma yazma kampanyasından çocuk felci aşısına kadar birçok önemli konuda öncü oldular.
Aslında Rotary kendi reklamını yapmayan, yapmak istemeyen bir sivil toplu örgütü...
Ama dünya o eskinin dünyası değil, birilerinin anlatması lazım.
Yıllar içinde ben köşemde ve sütunlarımızda bu etkinliklere hep yer verdim.
Çünkü örnek projelerle insanların hayatlarını değiştirdiler.
Türkiye’nin en ücra köşesine gidip çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirdiler.
Benim Rotary ile tanışmam daha lisedeyken oldu.
Ve hayatımın en anlamlı anılarını bu büyük camianın içinde yaşadım.
Ben de fiilen birçok projenin içinde oldum.
O yüzden kıymetini bilenlerdenim.
***
Dün yine çok anlamlı bir projenin ateşleyicisi oldular.
“Bağışla Yaşat” kampanyası, organ nakli gibi hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuda öncülük edecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapılan sunumdan büyük ihtimal etkilenmiş olacak ki; konuşmasının sonunda organlarını bağışlayacağını açıklayarak kampanyanın ilk imzasını attı.
Projenin koordinatörü Balçova Rotary Kulübü olacak, Başkan Merve Baykan son dönem mesaisini bu projeye ayırmış durumda.
Yaşam ve ölüm; bir evet ya da hayır ile değişebiliyor.
Organlarınızı bağışlayın, kampanyaya destek olun.
İzmir’in öncülüğü önemli çünkü...
TÜRKİYE’nin önemli meselelerinde, toplumsal konularda İzmir’in öncülüğü çok ortada... Dün Ata Bozoklar konuşurken, bir kez daha düşündüm. İzmir gerçekten farklı bir yer...
Ata Bozoklar ve Yaman Tokat; İzmir’den İstanbul’a giden çok değerli doktorlarımızdan...
Organ bağışı denince akla gelen ilk isimlerden...
Bozoklor dün bir anısını anlattı.
Türkiye’de daha mevcut organizasyonlar olmadan yani 90’lı yılların ortasında Fethiye’de bir organ bağışı yapılmış. Zamanla yarışı tahmin ediyorsunuz. O günkü şartlarda bu organı alıp getirmek mümkün değil. Aramadıkları yer kalmamış. En sonunda askerimiz akıllarına gelmiş. Ata Bozoklar, Ege Ordu Komutanlığı’nı aramış, telefona çıkan albaya durumu izah etmiş. Birkaç dakika sonra Ege Ordu Komutanı telefondaymış. Dinlemiş, 15 saniyelik bir sessizlikten sonra “Ege Üniversitesi’ne yakın bir pist var mı?” demiş. “Evet” yanıtını alınca, “Helikopter kalkıyor, Allah kolaylık versin doktorum” deyip kapatmış. Bu aslında Türkiye’de bir ilkmiş ve örnek olmuş.
İzmir’in organ bağışlarında öncü ve lider olması boşuna değil.
Rotary hiç tevazu göstermesin
DÜNYA ilginç bir döneme girdi. Artık herkes online, herkesin herkesten herşeyden haberi var. Bundan sivil toplum örgütlerinin de dersler çıkarması gerekir.
Bazı kurumların öne çıkma çabaları var.
Daha net yazayım.
Olanı daha büyük, daha fazla gösterme çabaları oluyor.
Onları da anlıyorum.
Sivil toplum örgütlerinde de yoğun bir rekabet ortamı var.
Ama bazıları mütevazı davranarak bana göre yaptıkları işi eksik bırakıyor.
Bunlardan biri de Rotary’dir.
Türk Rotary’si gerçekten de alkışlanacak şeyler yapıyor.
Bunu da sessiz sedasız yapıyor.
Oysa bir iletişimci olarak hep diyorum ki, bu projeler daha iyi anlatılmalı.
Çünkü bunlar topluma örnek olan, model yaratan projeler...
Ve herkesin bu olaylardan haberdar olması gerekir.
Rotary çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla yakından ilgileniyor.
Özellikle eğitim, sağlık alanlarında müthiş başarılı işler yapıyorlar.
Gençlerimizi sahipleniyorlar ve hayat boyu onları yalnız bırakmıyorlar.
Kadınlarımızın toplum içinde hak ettikleri yeri almaları için büyük çaba gösteriyorlar.
O yüzden ben Türk Rotary’sini kutluyor ve bu büyük camianın içinde olmaktan büyük bir gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.
Aklıma gelen sorular
İZMİR körfezine yeni iskeleler yapılacaktı ne oldu?
Çiğli tramvayı imza aşamasındaydı ne oldu?
İkinci çevre yolu için çalışmalar yapılıyordu ne oldu?
Körfez geçiş projesiyle ilgili ÇED raporu bekleniyordu, ne oldu?