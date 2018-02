Örneğin yeni tiyatrolar açılıyor.

Aslında bu konuda öncülük Folkart’tan geldi.

Folkart Akademi çatısı altında yüzlerce genç drama eğitimleri almaya başladı.

İlgi beni de şaşırttı.

Başvuruların ikinci gününde talepleri kesmek zorunda kalmışlar.

60 binden fazla kişi bilgi almış, form doldurmuş.

Bildiğim kadarıyla her dönem 750 genç eğitim alıyor ve birçok değerli eğitmen bu projede görev yapıyor.

Benim çok yakından takip ettiğim projelerden biri...

İnanıyorum ki; buralardan yetişen birçok genç sahnelerde, film setlerinde kendilerini bulacak.

Ve yine bildiğim kadarıyla Folkart’ın bundan sonraki projelerinde de özel tasarlanmış sahneler olacak.

Her salon yeni oyunlar, yeni müzikaller demek...

Ve buralarda görev yapacak sanatçılar, gençler demek...

İzmir’in salon sıkıntısını biraz olsun azaltacak projeler bunlar...

***

Geçtiğimiz günlerde Ontan Group’un Bayraklı’daki yeni projesinde de bir tiyatro sahnesi açıldı.

Adı Sahne Modda...

İzmir’in köklü sanat okullarından Tiyatrohane’nin yöneteceği Sahne Modda’da sabit seyirci koltuğu bulunmuyor. Oturma düzenine göre 80 ile 100 kişilik seyirci kapasitesine sahip sahne, teknik imkanlarıyla İzmir’in en donanımlı alternatif tiyatro sahnesi olarak tanımlanıyor.

Sahne Modda, 2 yıl sonra şirketin Modda Bulvar projesinde 600 kişilik seyirci kapasitesiyle sanata hizmet verecekmiş.

Bu da güzel bir gelişme...

***

Cumartesi akşamı Toy İstanbul’un İzmir Ege Perla’da hayata geçirdiği yeni sahnesi Toy İzmir Ege Perla’nın açılışına gittim.

Tiyatro perdelerini Şebnem Bozoklu ve Burak Altay’ın rol aldığı “Kaplan Sarılması” oyunuyla açtı.

Toy İstanbul güzel işler yapıyor.

Bu güzel projelerin bir ayağı da artık İzmir olacak.

***

Bütün bunlar İzmir sanat dünyası adına önemli gelişmeler.

Sanatı, sanatçıyı destekliyoruz.





Dokuz Eylül

Güzel Sanatlar

Türkiye’nin en iyisi



TOY İzmir Ege Perla’daki “Kaplan Sarılması” nın iki oyuncusu Şebnem Bozoklu ve Burak Altay’dı.

Şebnem son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri...

Ben de kendisini yakından takip ediyorum.

Burak’ı ise o gece tanıdım.

İkisinin de ortak özelliği Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olması...

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi bu alanda Türkiye’nin en iyi adresidir.

Mezunlarının kim olduğunu merak ediyorsanız.

Bugün sahnelere bakın, beyaz perdeye bakın, sahne arkasındaki yönetmenlere bakın...

Çoğunun buradan mezun olduğunu görürsünüz.





Turneler İzmir’den çıkmalı



VE ısrarla yazıyorum.

Türkiye’nin en başarılı güzel sanatlar fakültesinin olduğu yerde film endüstrisi daha iyi olmalıdır.

Tiyatroları da İzmir’den turneye çıkmalıdır.

Bunun için her şey hazır aslında...

Yetişmiş oyuncuların çoğu İzmir’dendir, yetişen gençlerin gözü İzmir’dedir.

Ve bu bölge film endüstrisi için doğal bir platodur.





İzmir sanatın başkenti olmalı



SAHNE Modda ve Toy İzmir Ege Perla küçük salonlar...

Ama büyük performanslara evsahipliği yapacaklar.

Folkart Towers’taki iki sahne de öyle... Ama akustikleri müthiş, sahne performansı için ideal yerler...

Biliyorum ki, yeni projelerde daha büyük salonlar yer alacak.

Diyorum ki...

Buralarda küçük oda konserleri de yapılsın.

Viyana’ya, Prag’a gittiğinizde bir anda küçük bir odanın içinde kendinizi bulursunuz.

Kişisel bir performansın ya da bir trioyla baş başa kalırsınız.

İzmir sanatın başkenti olur.

Olmalı...





Bazen sil baştan yapmak lazım



KARŞIYAKA Hacettepe’ye son dakika golüyle yenildi. Üç maç böyle kaybedildi. Silinen puanları da ekleyin. Yapılması gerekenleri de üzerine koyun...

Bunlar olmasa böyle bir kaosun içinde olmazdı Karşıyaka...

Küçük dokunuşlar bazen öylesine önemli hale geliyor ki...

İşte yönetim becerisi o anlarda ortaya çıkıyor.

Başkan Turgay Büyükkarcı sıkıntıya rağmen umut vermiş.

Demiş ki...

“Çınar ayağa kalkacak, kimsenin kuşkusu olmasın... Mali yapı, tesisler ve alt yapılarımız yenilenen organizasyonları ile çok kısa bir süre sonra şeffaf olarak camiamızla paylaşılacaktır...”

Böyle gitmeyeceği belli...

Belki her şeyi sil baştan yapmanın zamanı geldi.