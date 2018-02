Sanata duyarlı bir kent bile böyle olursa

İzmir’e gelmekten her zaman büyük keyif aldığını söyledi.

Sanatçıların İzmir’i sevmelerinin haklı gerekçeleri var.

Gerçekten de İzmir seyircisini ayrı bir yere koyuyorlar.

Çünkü ilgililer, duyarlılar, her zaman sanatçının yanındalar...

Bir kentin sanata olan duyarlılığı en az ekonomisi kadar önemlidir.

Her fırsatta söylüyorum.

Bir ülkenin, bir kentin sanayisinin tek başına gelişmiş olması yeterli değildir.

Bunu sporla, sanatla da tamamlamanız gerekir.

İzmir’in işte böyle bir şansı var.

Ama şansızlıklarını da yazmalıyız.

***

Ali Poyrazoğlu dedi ki...

“Eskisi gibi gelemiyoruz. Çünkü oyun oynayacak yer bulmakta zorlanıyoruz...”

Poyrazoğlu; böyle söyleyince kentte etkinlik yapılabilecek salonlara baktım.

Gerçekten de durum sıkıntılı...

Eğer İzmir böyleyse; siz başka yerleri bir düşünün.

Sıralayım.

***

Bostanlı Suat Taşer Salonu 900 kişilik, 2017’de 80 etkinlik yapılmış.

Narlıdere 500 kişi, 20 etkinlik...

Sabancı Kültür Merkezi 450 kişi, 20 etkinlik...

Tepekule 700 kişi, 10 etkinlik...

İsmet İnönü Sanat Merkezi 700 kişi, 5 etkinlik...

***

Etkinlik dediğim; turne tiyatroları ve biletli konserleri kapsıyor.

Yani hepsi tiyatro da değil.

Düşünebiliyor musunuz; salon da az, etkinlik sayısı da...

Böyle olunca turnelerin sayısı da azalıyor, canlı performansların sayısı da...

O yüzden İzmir’in bir opera binasına acil ihtiyacı var.

O yüzden İzmir’in yeni tiyatro salonlarına ihtiyacı var.

O yüzden büyük kitleleri toplayacak konser salonlarına ihtiyaç var.





AKM’de tiyatro neden yapılmıyor?



TİYATRO eğitimi de almış, tiyatroyu çok seven biri olarak merak ettiğim bir konu var.

Atatürk Kültür Merkezi’nde müthiş oyunlar izlemiştim.

Türk tiyatrosunun devleri, en iyi oyunları AKM’de oynarlardı.

Ve biz ilkokul yıllarından bu yana orada buluşur, sanat konuşurduk.

AKM tiyatro oyunlarına bir süredir ev sahipliği yapmıyormuş.

Neden?

İzmirlilerin hafızalarında bir AKM vardır.

Ve güzel anılarla doludur.





Opera binasını istiyoruz



ŞUNA üzülüyorum.

2014’teki yerel seçimlerde her partinin seçim beyannamesinde İzmir’e salonların yapılması vardı.

Hem opera, hem tiyatro salonlarının yapılacağı yazıyordu.

Aziz Kocaoğlu ısrarla opera binasını hayata geçireceğini söylemişti.

İhaleleri de yapıldı.

Ama neredeyse bir dönem kapanacak, hala binanın temeli bile atılamadı.

Çünkü itirazlar, Kamu İhale Kurumu’na yapılan başvurular, ihale iptalleri bizi buraya getirdi.

Arkasında siyasi bir irade olmasına rağmen bürokrasinin o çarkından içeri girip işe başlayamıyorsunuz.

Arkadaş niye?

Opera binasına niye itiraz ediyorsunuz?





Gençlerimizin önünde

rol modeller lazım



ŞİMDİ “Trafik var, metro var, giderek kalabalıklaşan şehirler var, kentsel dönüşümde sıkıntılar var. Bunlar dururken niye tiyatro, niye opera binası, niye salonlar” diyeceksiniz.

Şundan...

Bu sıkıntıları da yazıyoruz, çiziyoruz, her fırsatta dile getiriyoruz.

Ama inanın; yapısal büyük sorunları aşmanın yolu bilgi sahibi ve farkında olmaktan geçiyor.

Bunun için güçlü bir ekonomi kadar güçlü bir sosyal hayat da gerekiyor.

Başka türlü fotoğrafı tamamlayamıyorsunuz.

Çocuklarıma, gençlerimize sanatı sevdiremezsek; duyarlı bir toplum da yaratamayız.

Yaşadığımız sıkıntıların temelinde de inanın bunlar var.

Gençlerimizin karşısına doğru rol modeller koymalıyız.

Sanatla yoğurmalı, sporla motive etmeliyiz.