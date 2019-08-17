Sanat ve sporu ihmal ettik

SPORUN, sanatın bir kentin, bir bölgenin kalkınmasında çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum.
Yani mesele bir konserden, bir maçtan çok daha ötesidir.
İşin içinde ekonomi de vardır, sosyal hayat da, kültürel kalkınma da...
***
Geçenlerde Futbol Federasyonu’nun listesine baktım.
Yönetim kurulunda 14 asil, 14 yedek bulunuyor.
Federasyon’da 14 komite yer alıyor.
Yönetim kurulunu da sayarsak 15 diyelim.
Her birinin ayrı görevleri var.
Denetlemede 5’şer, tahkimde 6’şar, uzlaşmada 6’şar, PFDK’da 6’şar, etik, sağlık, doping, dış ilişkiler önemli komitelerde asiller ve yedekleriyle birlikte neredeyse hiç İzmir’i temsil eden biri yok.
Bir tek Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak Oğuz Sarvan’ı gördüm.
***
İzmir gibi futbolun başladığı bir şehrin bu kadar az temsil edilmesini ben anlamıyorum.
Aslında Federasyon’da bu listeyi yapanlara da kızmıyorum.
Çünkü eksikliği ben kendimizde, İzmir’de arıyorum.
Demek ki; lobicilikte ciddi eksiklerimiz bulunuyor.
Federasyon seçimleri öncesinde birkaç yazı yazdım.
Ve bu hatırlatmayı yaptım.
İzmir’den bir kişinin mutlaka yönetim kurulunda yer alması gerektiğini söyledim.
Bırakın asil listeyi, yedekte bile olmadığını görüyoruz.
***
Bence bu eksikliktir.
İzmir gibi tarihi kulüpleri olan bir kentin başkan bile çıkarması gerekir.
Hep söylüyorum.
Sanat ve spor bir kentin olmazsa olmazıdır.
İzmir ikisini de ihmal etti.
İsimlere takılmayalım
YİNE bir hatırlatma yapayım.
Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde İzmirli bir üye istiyoruz dedim, bir isim de önerdim.
Merak edenler arşivlere girip baksın.
Yazım sonrasında telefonlar aldım, eleştirenler oldu, başka isimler önerenler de çıktı.
İzmir’de şundan artık vazgeçmemiz lazım.
Önemli olan temsildir, lobidir.
İsimler üzerinde takılıp kalmayalım.
Fransızların güzel bir sözü var.
Derler ki...
“Küçük insanlar isimler, büyük insanlar olaylar üzerinden tartışır...”
Olaylara bakalım, geleceği kurgulayalım.
Benim önerdiğim isim şimdi Futbol Federasyonu’nun asil üyesi olsaydı ve yönetim kurulunda yer alsaydı fena mı olurdu?
İzmir sporda süper ligde olmalıdır.
Bir tek Göztepe yeterli değildir.
Hadi Denizli’yi de bizim bölgenin takımı olarak alalım.
O da yetmez.
Süper Lig’de Karşıyaka, Altay, Altınordu, Buca’dan en az ikisi daha olmalıdır.
Ben böyle bir İzmir hayal ediyorum.
Picasso’nun gelmesi
büyük bir olaydır
ÖNCEKİ gün Picasso sergisinin İzmir’e geleceğini yazdım. Elbette ben bu serginin kent için ne kadar önemli olduğunu belirtmek için yazdım.
Yine de bazı okurlarım tarih sormuşlar.
Haklılar...
Picasso sergisi Arkas Sanat Merkezi’nde 18 Eylül’de açılacak ve 5 Ocak’a kadar açık kalacak.
Fransa’dan gelecek bu sergi gerçekten önemli...
Belki Picasso ailesinden bazı üyelerin de gelmesi bekleniyor.
Picasso önemli bir sanatçı...
Sadece ressam değil; sanatın birçok dalında olan bir isim...
Picasso’nun İzmir’e gelmesi büyük olaydır.
Keyfini çıkaralım.
Tatil merkezleri için özel yasa şart
SAHİL bölgeleri bayram tatili nedeniyle çok kalabalıktı. Normal...
Ama yine bir hatırlatma yapmak isterim.
Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi yerleri özel bir bütçeyle yönetmek gerekir.
Bodrum fotoğraflarına bakıyorum, İstanbul, İzmir trafiğinden farklı değil.
İnsanlar bir yerden bir yere bir saatten aşağıya gidemiyorlar. Alternatif yollar neredeyse yok...
Çeşme de öyle...
Kuyruklar bitmiyor.
Birincisi tatil beldelerinin kış nüfusuna göre yardım almaları olmaz.
Yaz nüfusları 1 milyonu geçen bu yerler için mutlaka yeni bir kanun gerekir.
İkincisi altyapıda devletin de destek olması şart.
Büyükşehir bütçelerini aşan yatırımlar sözkonusu...
Gelin bu konuyu tartışalım ve bir sonuca bağlayalım.
Çünkü buraları turizm için önemli yerler ve korunmasını istiyoruz.
Sanat ve sporu ihmal ettik
SPORUN, sanatın bir kentin, bir bölgenin kalkınmasında çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum.
Yani mesele bir konserden, bir maçtan çok daha ötesidir.
İşin içinde ekonomi de vardır, sosyal hayat da, kültürel kalkınma da...
***
Geçenlerde Futbol Federasyonu’nun listesine baktım.
Yönetim kurulunda 14 asil, 14 yedek bulunuyor.
Federasyon’da 14 komite yer alıyor.
Yönetim kurulunu da sayarsak 15 diyelim.
Her birinin ayrı görevleri var.
Denetlemede 5’şer, tahkimde 6’şar, uzlaşmada 6’şar, PFDK’da 6’şar, etik, sağlık, doping, dış ilişkiler önemli komitelerde asiller ve yedekleriyle birlikte neredeyse hiç İzmir’i temsil eden biri yok.
Bir tek Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak Oğuz Sarvan’ı gördüm.
***
İzmir gibi futbolun başladığı bir şehrin bu kadar az temsil edilmesini ben anlamıyorum.
Aslında Federasyon’da bu listeyi yapanlara da kızmıyorum.
Çünkü eksikliği ben kendimizde, İzmir’de arıyorum.
Demek ki; lobicilikte ciddi eksiklerimiz bulunuyor.
Federasyon seçimleri öncesinde birkaç yazı yazdım.
Ve bu hatırlatmayı yaptım.
İzmir’den bir kişinin mutlaka yönetim kurulunda yer alması gerektiğini söyledim.
Bırakın asil listeyi, yedekte bile olmadığını görüyoruz.
***
Bence bu eksikliktir.
İzmir gibi tarihi kulüpleri olan bir kentin başkan bile çıkarması gerekir.
Hep söylüyorum.
Sanat ve spor bir kentin olmazsa olmazıdır.
İzmir ikisini de ihmal etti.
İsimlere takılmayalım
YİNE bir hatırlatma yapayım.
Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde İzmirli bir üye istiyoruz dedim, bir isim de önerdim.
Merak edenler arşivlere girip baksın.
Yazım sonrasında telefonlar aldım, eleştirenler oldu, başka isimler önerenler de çıktı.
İzmir’de şundan artık vazgeçmemiz lazım.
Önemli olan temsildir, lobidir.
İsimler üzerinde takılıp kalmayalım.
Fransızların güzel bir sözü var.
Derler ki...
“Küçük insanlar isimler, büyük insanlar olaylar üzerinden tartışır...”
Olaylara bakalım, geleceği kurgulayalım.
Benim önerdiğim isim şimdi Futbol Federasyonu’nun asil üyesi olsaydı ve yönetim kurulunda yer alsaydı fena mı olurdu?
İzmir sporda süper ligde olmalıdır.
Bir tek Göztepe yeterli değildir.
Hadi Denizli’yi de bizim bölgenin takımı olarak alalım.
O da yetmez.
Süper Lig’de Karşıyaka, Altay, Altınordu, Buca’dan en az ikisi daha olmalıdır.
Ben böyle bir İzmir hayal ediyorum.
Picasso’nun gelmesi
büyük bir olaydır
ÖNCEKİ gün Picasso sergisinin İzmir’e geleceğini yazdım. Elbette ben bu serginin kent için ne kadar önemli olduğunu belirtmek için yazdım.
Yine de bazı okurlarım tarih sormuşlar.
Haklılar...
Picasso sergisi Arkas Sanat Merkezi’nde 18 Eylül’de açılacak ve 5 Ocak’a kadar açık kalacak.
Fransa’dan gelecek bu sergi gerçekten önemli...
Belki Picasso ailesinden bazı üyelerin de gelmesi bekleniyor.
Picasso önemli bir sanatçı...
Sadece ressam değil; sanatın birçok dalında olan bir isim...
Picasso’nun İzmir’e gelmesi büyük olaydır.
Keyfini çıkaralım.
Tatil merkezleri için özel yasa şart
SAHİL bölgeleri bayram tatili nedeniyle çok kalabalıktı. Normal...
Ama yine bir hatırlatma yapmak isterim.
Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi yerleri özel bir bütçeyle yönetmek gerekir.
Bodrum fotoğraflarına bakıyorum, İstanbul, İzmir trafiğinden farklı değil.
İnsanlar bir yerden bir yere bir saatten aşağıya gidemiyorlar. Alternatif yollar neredeyse yok...
Çeşme de öyle...
Kuyruklar bitmiyor.
Birincisi tatil beldelerinin kış nüfusuna göre yardım almaları olmaz.
Yaz nüfusları 1 milyonu geçen bu yerler için mutlaka yeni bir kanun gerekir.
İkincisi altyapıda devletin de destek olması şart.
Büyükşehir bütçelerini aşan yatırımlar sözkonusu...
Gelin bu konuyu tartışalım ve bir sonuca bağlayalım.
Çünkü buraları turizm için önemli yerler ve korunmasını istiyoruz.