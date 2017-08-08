Rekabet güzeldir

Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı’na fuar alanı yapılacağını, hiçbir zaman imara açılıp, konut alanı olmayacağını söyledi.

İyi haber...

İstanbul gibi birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir şehrin nefes almaya ihtiyacı var.

Ama bu durum İzmir için yeni bir rekabet ortamı yaratacak.

Fuar İzmir şu an Türkiye’nin en büyük fuarı...

Ve çok sayıda başarılı fuar organizasyonu yapılıyor.

Örneğin dünyanın ikinci büyük mermer fuarına Fuar İzmir evsahipliği yapıyor.

Gelin ve damat fuarı çok başarılı gidiyor.

Travel Türkiye, turizm sektörünü buluşturuyor.

Gıda gibi gastronomiyi öne çıkaran fuarlara da ilgi giderek artıyor.

Özetle...

İzmir fuarcılıkta iyi gidiyor.

Bunun da etkisi kent ekonomisinde görülüyor.

Kent otellerinde doluluk yüzde 80’ler civarında, hele bahsettiğim bu fuarlarda yer bulmak neredeyse imkansız...

İstanbul Atatürk havalimanının bir kısmının fuar alanına dönüşecek olması elbette tatlı bir rekabeti getirecektir.

Rekabet iyidir ama yine de bu konu masaya yatırılmalı ve uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.



Facebook’un dahisi ne diyor

Okumuşsunuzdur.

BBC ‘Silikon Vadisi’nin sırları’ adlı bir belgesel yayınladı.

Belgeselde Facebook’un dahilerinden Martinez konuktu.

Martinez; Silikon Vadisi’nde geliştirilen yapay zeka ve robot teknolojilerinin sanılandan çok daha kısa bir süre içerisinde küresel ekonomik dengeleri alt üst edeceğini söylemiş ve şöyle konuşmuş.

“İnanın ben gelecekten geliyorum. Daha yeni San Francisco adlı zaman makinesinden çıktım. Dünyanın gelecek 5-10 yıl içinde neye benzeyeceğini gördüm. Şu an size inanılmaz gibi gelen şeyler çok yakında gerçek olacak...”

Neden bunları aktarma ihtiyacı hissettim biliyor musunuz?

Bizim siyasi gündemimiz hala geçmişle uğraşıyor.

Geçmişin hesaplaşmaları devam ediyor.

Oysa gelecek başka geliyor.

O gelecekte ne kısır tartışmalar, ne küçük dedikodular, ne de zafer nutukları var.

Martinez’in belgeseldeki şu sözüyle bitireyim.

“Siyaset ve teknoloji arasında ciddi bir yarış söz konusu. Şu anda teknoloji açık ara önde gidiyor. Teknolojik gelişmelerin sonucunda çok sayıda kişi işini kaybedecek. Bu durumun önüne geçip oluşacak sefaleti önleyecek sosyal politikalara dair ise hiçbir çalışma yok.”



Kentler kalabalıklaştı

Biliyorum; bu yaz İzmir’in trafiği İstanbul’u aratmıyor.

Kentin birçok yerinde inşaat var, bir şantiye görüntüsü hakim...

Bu durumdan herkes gibi ben de şikayetçiyim.

Ancak şunu unutmayın.

Büyük kentlerimizin büyük altyapı problemleri var ve giderek artan nüfusla ne yapsanız eksik kalıyor.

O yüzden Avrupalılar banliyölerde yaşıyorlar, o yüzden iki milyondan fazla nüfusu olan bir kent göremiyorsunuz.

Düşünün İzmir 2 milyon olsaydı; bugün yaşanan sıkıntılar olur muydu?

Bence biraz daha sabredelim.

Ve yıl sonu tramvay inşaatın bitmesini bekleyelim.



Tatilci tatilini uzatmış durumda

Kurban Bayramı’nın 10 güne çıkacağı düşünülüyor.

Ben uzun tatillere karşıyım ancak anlaşılıyor ki; tatilin uzun olmasını turizmciler istiyor.

Geçen yıl sıkıntılı bir sezon geçiren oteller, bu yıl biraz olsun yaralarını sarmaya başladı ama bu yeterli olmadı.

Umut yine iç turizmine bağlandı.

Zaten hükümet bunu ilan etmese de, birçok kişi izinlerini kullanarak tatili uzatmış durumda.