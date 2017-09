Ortalamanın üzerinde büyürüz

Türkiye ortalamanın üzerinde büyür

BATI Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal ile Söke’deki tesislerinde buluşup sohbet ettik.

İlginç notlar aldım.

Örneğin, Türkiye dünya ortalamasının neredeyse iki katı büyüyor.

Ve çimentoda Türkiye önemli bir oyuncu haline gelmiş.

Türkiye’nin değişik bölgelerine yayılmış 70 tesis var.

Bu da gösteriyor ki, inşaattaki büyüme sadece büyük şehirlere özel bir durum değil.

Her bölgede, her kentte bir hareketlilik var.

Dünyanın büyüme problemini nasıl aşacağını tartıştığı bir dönemde bu rakamlar elbette sevindirici, ancak inşaatta da bir doyumun olacağını şimdiden söylemek yanlış olmaz.

İhracat tarafında ilk üç sırada İran, Türkiye ve Çin yer alıyormuş, ithalatta ise Irak, Bangladeş ve Amerika ön plana çıkıyormuş.

Türkiye stratejik konumundan dolayı her ülkeye, her coğrafyaya erişebilecek bir yerde...

Feyyaz Ünal da buna dikkat çekti.

Ve dedi ki...

“Hazır beton üretiminde Avrupa’da ilk sıradayız. Türkiye, önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesi planlanan özel konut inşaatları, kentsel dönüşüm ile üçüncü havaalanı, nükleer santraller ve Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler sayesinde çimento sektöründe büyümeye devam edecek.”

Özetle...

Çimento sektöründe olumlu hava hakim, bu da gösteriyor ki, Türkiye dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam eder.



Yıllar ne çabuk geçmiş



BATI Söke Çimento’ya ilk gittiğim tarihi tam hatırlayamayınca Feyyaz Ünal’a sordum.

“Feyyaz, grup Batı Söke’yi ne zaman devraldı?”

Çünkü, Tufan Ünal ve bir grup gazeteciyle bu alımdan kısa bir süre sonra gitmiştik.

“1993’te aldık” deyince gerçekten birkaç saniye kendime gelemedim.

Ve...

“Üzerinden 24 yıl geçmiş olamaz” dedim.

Gerçekten de yıllar ne çabuk geçiyor.

Meslekte geçen bu yıllarda neler gördük, neler...

Bu arada Feyyaz hatırlattı.

Fransızlar Söke’de artık gidilecek bir alan kalmadığı için devretmişler.

Oysa Batı Anadolu Grubu, burayı 24 yıldır işlettiği gibi yeni yatırımlar yapmaya da devam ediyor.

Demek ki, neymiş...

İş bilenin, kılıç kuşananınmış.



10 yıl neden beklenir

FEYYAZ Ünal, Söke Çimento içine döşenen yeni demiryolu hattından bahsetti. Bu projeyi Devlet Demiryolları’yla birlikte yapmışlar.

Gerçekten akılcı bir iş...

Demiryolu fabrikanın içine kadar geliyorsa, hem maliyetleri azaltıyor, hem de karayolunun yükünü hafifletiyor demektir.

Aklıma takıldı.

“Bunun için kaç yıldır uğraşıyorsunuz” diye sordum.

Yazışmalar 10 yılmış...

10 yıl...

Arkadaş, 10 yılda yeni bir dünya yaratılır.

Bir proje doğruysa ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlıyorsa, neden 10 yıl beklenir.

Ben demiryollarını yeterince rantabl kullanamadığımızı düşünüyorum.

Bu konuda çok sayıda yazı yazdım.

Böyle bir örnek de karşıma çıkınca yeniden yazmak istedim.

Karayollarının yükünü hafifletmek zorundayız.

Bunun da en doğru yolu, deniz ve demiryolu taşımacılığını öne çıkarmaktır.

Magnesia’ya destek verelim

BATI Anadolu Grubu 20 yıldır Magnesia Antik Kenti kazılarına destek veriyor.

Gidip görmek istedik.

İyi ki gittik.

Hayatını kazılara adamış bir ekiple tanıştık.

Başlarında Prof. Dr. Orhan Bingöl var.

35 yıldır Magnesia’da...

“Yaş 35, yolun yarısı” sözünü artık kabul etmiyoruz, ama eskilerin tabiriyle bir hayatın yarısını burada geçirmiş.

Kolay değil, böyle bir mücadele...

Hem de kısıtlı imkanlarla...

Devletin verdiği kaynak yılda 150 bin TL...

Evet, bu kadar...

Batı Anadolu Grubu’nun desteği olmasa bu kazıların hiçbiri olmazdı.

Çok önemli bir antik stadyum gün yüzüne çıkarılmış.

Ve kenti anlatan başka yerler...

Ama Magnesia döneminin en önemli kentlerinden, o yüzden büyük bir yer...

Ve yapılacak daha çok iş bulunuyor.

Devletten ricam bu kaynağı artırmaları...

Nerelere, ne paralar harcanıyor, Magnesia’ya iyi bir kaynak aktarılırsa bu tarihi zenginlik çok daha dikkat çeker hale gelir.