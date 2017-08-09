Olması gereken fotoğraf

Kazım Türker mutluydu.

Geçen yıl verdiği destek daha da anlamlı hale gelmişti, Göztepe bu yıl Süper Lig’de mücadele edecekti.

Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil mutluydu, çünkü koyduğu ilk hedef gerçekleşmiş, şimdi sıra uluslararası başarılara gelmişti.

İmza töreninde verilen fotoğrafı önemsiyorum, İzmir’in özlediği bir görüntü...

İzmir gibi bir kentin sporda çok daha kalıcı başarılara imza atması gerekirdi.

Göztepe’nin Süper Lig’e çıkması sadece durumu kurtarır.

Daha yapılacak çok şeyin olduğunu hatırlatmak isterim.

Dünyada başarılı olmuş, marka kentlerin DNA’sında sporun itici gücü var.

Ne yazık ki, biz bundan faydalanamıyoruz.

İki önemli markanın bir araya gelmesi İzmir futbolu için kazançtır.



Folkart’ı da unutmamak gerek

BİR şeyi daha unutmamak gerekir.

O da Folkart’ın desteğini...

Folkart, Göztepe dahil İzmir’deki bütün kulüplere bir sponsorluk paketiyle gitti.

Göztepe devam eden bir anlaşması olduğu için Folkart’ın teklifini kabul etmedi.

Altınordu da henüz bir anlaşma imzalamadı.

Ancak diğer kulüpler de Folkart imzalı formalarıyla sahaya çıkacak.

Bu da çok önemli bir anlaşmaydı.



Bu takım sponsorluğu hak etmiyor mu?





ÇOK futbol odaklı olunca diğer alanlardaki başarıları görmezden geliyoruz.

Size ESTİ’den bahsedeyim.

Sutopu İzmir’de yüzyılın başından beri var. Olimpikspor Onasis’in Körfez’de kurulan kalelerde maç yaptığını biliyoruz. Karşıyaka Hipokampüs’te on yıllarca İstanbul’a karşı İzmir’i temsil etti.

ESTİ, 1993 yılında bir avuç sutopçunun kurduğu amatör kulüp... Karşıyaka ve Göztepe kulüplerinin mevcut branşlarına ödenek ayırmamaları sonucu mecburiyetten ve üstelik iki kulüp oyuncularının birlikteliğiyle kuruldu.

Bugün 200 sporcusu, 8 antrenörü var...

Erkeklerde 6 yaş grubunda, kadınlarda 3 yaş grubunda birinci ligde...

Olympiakos’un efsane antrenörü Evangelos Pateros ise 6 yıldır ekibin başında.

Tüm antrenörler ESTİ ailesinin eski sporcuları...

Anadolu’dan gelen birçok başarılı sporcuya ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde 22 milli sporcu var.

A Kız Milli Takım’da 6 oyuncusu oynuyor.

Türkiye’de küçücük bütçesiyle Galatasaray, Enka, Adalar Su Sporları gibi devlerle aynı seviyede başarıyla mücadele etmesi nedeniyle örnek model olarak gösteriliyor.

Yıllardır Birinci Lig seviyesinde, her kategoride madalya ve kupa sıralamasında en önlerde...

Son üç yılda kadınlarda üç kategoride 6 şampiyonluk, 3 ikincilik kazandı. Sutopu tarihinde ilk kez büyük kadınlar şampiyonluğunu art arda iki kez İstanbul dışına çıkardı. İzmir ve Anadolu takımlarının bugüne kadar görmediği bir başarıyı gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın bir oyuncusuna ödediği rakam ESTİ’nin bir takımının toplam bütçesi...

Deplasmanlı ligde yabancı oynatmayan, altyapı sporcuları ile mücadele eden tek takım.

Kulüp binası yok, havuzu yok...

Kendi havuzları ve binlerce üyesi olan, zengin firmaların desteği olan Galatasaray, Enka, ASSK, Heybeliada, Kınalıada, Tofaş ve ODTÜ ile kapışıyor.

Ege Üniversitesi havuz ücretleri son bir yılda yüzde 167 arttı. Gençlik Spor’a ait Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu ücretli...

24 yıldır süren mücadele, son yıllarda iki kişinin üzerinde...

Kapılarını kapatmak üzereyken, büyük kadınlarda ligi namağlup lider bitirdi.

Yani Türkiye sutopu camiasının bu mucize takımı neredeyse kapanmak üzere...

Sizce bir sponsorluğu hak etmiyor mu?