Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>O Mogambo kimleri çıkarmıştı
"Deniz Sipahi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Sipahi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

O Mogambo kimleri çıkarmıştı

18 Ocak 2020

RECEP Aktuğ’un ölüm haberini duyunca odama gidip onun çok güzel söylediği şarkıyı sonuna kadar açtım.


“Ah benim sevdalı başım...”
Şarkının sözleri Zülfü Livaneli’ye ait.
Ama en az Livaneli kadar güzel söylemişti.
Sözler güzel, beste güzel, söyleyen de bir İzmirli olunca çok başka oluyor.
Erken kaybettik Recep Aktuğ’yu...
O da İzmir ruhunu içine sindirmiş, sanat hayatı boyunca Çeşme’nin o esintisini, İzmir’in imbatını, İzmirlilerin hoşgörüsünü unutmamış biriydi.
1954’te Çeşme’de dünyaya gelmişti.
İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerini Karşıyaka’da tamamladı. Onun çocuk olduğu dönemde samimi insanların yaşadığı, sevdiği, sevildiği bir Karşıyaka’da...
Bir de müzik vardı, Karşıyaka ve müzik...
Lisede Anadolu pop tarzında müzik yapan “Gelenek” adlı bir grubun üyesiydi.
Birçok sanatçı gibi ilk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir’de Mogambo’da yaptı.
Bu ilk adımdan sonra üniversiteler; yeni gruplar, yüzlerce beste, birçok başarılı projeye imza atıyor.
Sezen Aksu’yla buluşma, daha Türkiye’nin ‘minik serçe’si olmadan ağızlardan düşmeyen ‘Kaybolan Yıllar’...
Diyorum ki...
Ada, Göl gazinoları; Mogambo İzmir’dir.
Bizim hafızamızdır.
Recep Aktuğ’lardır...
Sezen Aksu’lardır...
Aradan yıllar geçse de, o eski şaşalı günler olmasa da korunmalıdır.
Belki de yeni Recep Aktuğ’ların çıkması için bir fırsattır.

O Mogambo kimleri çıkarmıştı

 
Dilime dolanan şarkı

DEDİM ya, Recep Aktuğ’un vefatını öğrenince odamda “Ah Benim Sevdalı Başım”ı açtım.
Birkaç kere değil, birkaç saat sürekli bunu dinledim.
Müthiş söylemişti.
O günden beri de dilimde...
Bakır mısınız sözlere...
Teşekkürler Zülfü Livaneli...
***
“Ah benim sevdalı başım. Ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim, kırılmış direkler yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım ah yalnızlıklarım gel artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım sus artık uslandır beni.”

 
Büyükşehire bir öneri

MÜZİĞİ çok seviyorum. Klasiği de, sanat müziğini de dinliyorum. Ve diyorum ki...
İzmir gençlik festivalleri yapsın.
Bunu da Büyükşehir Belediyesi üstlensin.
Örneğin Mogambo’da, örneğin yeniden düzenlenecek Ada Gazinosu’nda, Göl Gazinosu’nda gençlerin müzik yapmalarını teşvik etsin.
Yarışmalar düzenlesin, besteler yapılsın.
Ne dersiniz?

 
Karşıyaka için iyi haber bu

ÖNCE Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a teşekkür edelim. Bir Karşıyakalı olan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye de...
Tabii Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’ya ve özellikle İZVAK Başkanı Ali Erten’e...
Erten, herkesin vazgeçtiği günlerde bile projenin peşini hiç bırakmadı.
Özetle, Ankara’da iyi bir toplantı gerçekleştirildi.
Mavişehir’deki yaklaşık 100 bin metrekarelik açık spor alanı imarlı arazinin yeşil-kırmızılı kulübe tahsisi için müracaatı yaptıklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu’nun projeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Yıllardır yazıyorum.
Türkiye’nin bazı kulüpleri sadece spor kulübü değildir, diye...
İzmir’de Karşıyaka, Göztepe, Altay böyle takımlar...
Milli mücadele öncesi, bir sivil toplum örgütü gibi çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nda da yeni Cumhuriyet’in şekillenmesine destek olmuş kulüpler bunlar...
Daha da önemlisi insanlara spor yapma alışkanlığını kazandırmış, Türkiye’ye sayısız sporcu armağan etmiş kulüpler...
Bu kulüplerin zayıfladığı yıllarda İzmir de zayıflamıştır.
Karşıyaka stadını, salonunu çoktan hak etmiş bir kulüptür. İhmal edilmiştir.
Bu adımlar biraz olsun bize umut olmuştur.

X
Deniz SİPAHİ Deniz SİPAHİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Önce komi sonra komikAhmet HAKANÖnce komi sonra komik18.01.2020
‘Alacakaranlık kuşağı’nda gidiyorum gündüz gece...Uğur VARDAN‘Alacakaranlık kuşağı’nda gidiyorum gündüz gece...18.01.2020
Libya sorusunun cevabı: ‘Sahada risk almazsan masada koltuk bulamazsın’Fatih ÇEKİRGELibya sorusunun cevabı: ‘Sahada risk almazsan masada koltuk bulamazsın’18.01.2020
Minik dost deyip geçme her şeyin bedeli varSerhat DEMİRELMinik dost deyip geçme her şeyin bedeli var18.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.