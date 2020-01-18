O Mogambo kimleri çıkarmıştı

RECEP Aktuğ’un ölüm haberini duyunca odama gidip onun çok güzel söylediği şarkıyı sonuna kadar açtım.
“Ah benim sevdalı başım...”
Şarkının sözleri Zülfü Livaneli’ye ait.
Ama en az Livaneli kadar güzel söylemişti.
Sözler güzel, beste güzel, söyleyen de bir İzmirli olunca çok başka oluyor.
Erken kaybettik Recep Aktuğ’yu...
O da İzmir ruhunu içine sindirmiş, sanat hayatı boyunca Çeşme’nin o esintisini, İzmir’in imbatını, İzmirlilerin hoşgörüsünü unutmamış biriydi.
1954’te Çeşme’de dünyaya gelmişti.
İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerini Karşıyaka’da tamamladı. Onun çocuk olduğu dönemde samimi insanların yaşadığı, sevdiği, sevildiği bir Karşıyaka’da...
Bir de müzik vardı, Karşıyaka ve müzik...
Lisede Anadolu pop tarzında müzik yapan “Gelenek” adlı bir grubun üyesiydi.
Birçok sanatçı gibi ilk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir’de Mogambo’da yaptı.
Bu ilk adımdan sonra üniversiteler; yeni gruplar, yüzlerce beste, birçok başarılı projeye imza atıyor.
Sezen Aksu’yla buluşma, daha Türkiye’nin ‘minik serçe’si olmadan ağızlardan düşmeyen ‘Kaybolan Yıllar’...
Diyorum ki...
Ada, Göl gazinoları; Mogambo İzmir’dir.
Bizim hafızamızdır.
Recep Aktuğ’lardır...
Sezen Aksu’lardır...
Aradan yıllar geçse de, o eski şaşalı günler olmasa da korunmalıdır.
Belki de yeni Recep Aktuğ’ların çıkması için bir fırsattır.
Dilime dolanan şarkı
DEDİM ya, Recep Aktuğ’un vefatını öğrenince odamda “Ah Benim Sevdalı Başım”ı açtım.
Birkaç kere değil, birkaç saat sürekli bunu dinledim.
Müthiş söylemişti.
O günden beri de dilimde...
Bakır mısınız sözlere...
Teşekkürler Zülfü Livaneli...
***
“Ah benim sevdalı başım. Ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim, kırılmış direkler yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım ah yalnızlıklarım gel artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım sus artık uslandır beni.”
Büyükşehire bir öneri
MÜZİĞİ çok seviyorum. Klasiği de, sanat müziğini de dinliyorum. Ve diyorum ki...
İzmir gençlik festivalleri yapsın.
Bunu da Büyükşehir Belediyesi üstlensin.
Örneğin Mogambo’da, örneğin yeniden düzenlenecek Ada Gazinosu’nda, Göl Gazinosu’nda gençlerin müzik yapmalarını teşvik etsin.
Yarışmalar düzenlesin, besteler yapılsın.
Ne dersiniz?
Karşıyaka için iyi haber bu
ÖNCE Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a teşekkür edelim. Bir Karşıyakalı olan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye de...
Tabii Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’ya ve özellikle İZVAK Başkanı Ali Erten’e...
Erten, herkesin vazgeçtiği günlerde bile projenin peşini hiç bırakmadı.
Özetle, Ankara’da iyi bir toplantı gerçekleştirildi.
Mavişehir’deki yaklaşık 100 bin metrekarelik açık spor alanı imarlı arazinin yeşil-kırmızılı kulübe tahsisi için müracaatı yaptıklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu’nun projeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Yıllardır yazıyorum.
Türkiye’nin bazı kulüpleri sadece spor kulübü değildir, diye...
İzmir’de Karşıyaka, Göztepe, Altay böyle takımlar...
Milli mücadele öncesi, bir sivil toplum örgütü gibi çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nda da yeni Cumhuriyet’in şekillenmesine destek olmuş kulüpler bunlar...
Daha da önemlisi insanlara spor yapma alışkanlığını kazandırmış, Türkiye’ye sayısız sporcu armağan etmiş kulüpler...
Bu kulüplerin zayıfladığı yıllarda İzmir de zayıflamıştır.
Karşıyaka stadını, salonunu çoktan hak etmiş bir kulüptür. İhmal edilmiştir.
Bu adımlar biraz olsun bize umut olmuştur.
O Mogambo kimleri çıkarmıştı
RECEP Aktuğ’un ölüm haberini duyunca odama gidip onun çok güzel söylediği şarkıyı sonuna kadar açtım.
“Ah benim sevdalı başım...”
Şarkının sözleri Zülfü Livaneli’ye ait.
Ama en az Livaneli kadar güzel söylemişti.
Sözler güzel, beste güzel, söyleyen de bir İzmirli olunca çok başka oluyor.
Erken kaybettik Recep Aktuğ’yu...
O da İzmir ruhunu içine sindirmiş, sanat hayatı boyunca Çeşme’nin o esintisini, İzmir’in imbatını, İzmirlilerin hoşgörüsünü unutmamış biriydi.
1954’te Çeşme’de dünyaya gelmişti.
İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerini Karşıyaka’da tamamladı. Onun çocuk olduğu dönemde samimi insanların yaşadığı, sevdiği, sevildiği bir Karşıyaka’da...
Bir de müzik vardı, Karşıyaka ve müzik...
Lisede Anadolu pop tarzında müzik yapan “Gelenek” adlı bir grubun üyesiydi.
Birçok sanatçı gibi ilk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir’de Mogambo’da yaptı.
Bu ilk adımdan sonra üniversiteler; yeni gruplar, yüzlerce beste, birçok başarılı projeye imza atıyor.
Sezen Aksu’yla buluşma, daha Türkiye’nin ‘minik serçe’si olmadan ağızlardan düşmeyen ‘Kaybolan Yıllar’...
Diyorum ki...
Ada, Göl gazinoları; Mogambo İzmir’dir.
Bizim hafızamızdır.
Recep Aktuğ’lardır...
Sezen Aksu’lardır...
Aradan yıllar geçse de, o eski şaşalı günler olmasa da korunmalıdır.
Belki de yeni Recep Aktuğ’ların çıkması için bir fırsattır.
Dilime dolanan şarkı
DEDİM ya, Recep Aktuğ’un vefatını öğrenince odamda “Ah Benim Sevdalı Başım”ı açtım.
Birkaç kere değil, birkaç saat sürekli bunu dinledim.
Müthiş söylemişti.
O günden beri de dilimde...
Bakır mısınız sözlere...
Teşekkürler Zülfü Livaneli...
***
“Ah benim sevdalı başım. Ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim, kırılmış direkler yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım ah yalnızlıklarım gel artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım sus artık uslandır beni.”
Büyükşehire bir öneri
MÜZİĞİ çok seviyorum. Klasiği de, sanat müziğini de dinliyorum. Ve diyorum ki...
İzmir gençlik festivalleri yapsın.
Bunu da Büyükşehir Belediyesi üstlensin.
Örneğin Mogambo’da, örneğin yeniden düzenlenecek Ada Gazinosu’nda, Göl Gazinosu’nda gençlerin müzik yapmalarını teşvik etsin.
Yarışmalar düzenlesin, besteler yapılsın.
Ne dersiniz?
Karşıyaka için iyi haber bu
ÖNCE Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a teşekkür edelim. Bir Karşıyakalı olan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye de...
Tabii Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’ya ve özellikle İZVAK Başkanı Ali Erten’e...
Erten, herkesin vazgeçtiği günlerde bile projenin peşini hiç bırakmadı.
Özetle, Ankara’da iyi bir toplantı gerçekleştirildi.
Mavişehir’deki yaklaşık 100 bin metrekarelik açık spor alanı imarlı arazinin yeşil-kırmızılı kulübe tahsisi için müracaatı yaptıklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu’nun projeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Yıllardır yazıyorum.
Türkiye’nin bazı kulüpleri sadece spor kulübü değildir, diye...
İzmir’de Karşıyaka, Göztepe, Altay böyle takımlar...
Milli mücadele öncesi, bir sivil toplum örgütü gibi çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nda da yeni Cumhuriyet’in şekillenmesine destek olmuş kulüpler bunlar...
Daha da önemlisi insanlara spor yapma alışkanlığını kazandırmış, Türkiye’ye sayısız sporcu armağan etmiş kulüpler...
Bu kulüplerin zayıfladığı yıllarda İzmir de zayıflamıştır.
Karşıyaka stadını, salonunu çoktan hak etmiş bir kulüptür. İhmal edilmiştir.
Bu adımlar biraz olsun bize umut olmuştur.