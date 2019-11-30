BAZI olayları ne çok abartmak, ne de hafife almak lazım.
Örneğin İzmir’deki o karanlık el duvara “Defol Alevi” yazınca içimden dedim ki;
Bu tam bir provokasyon, dikkate bile almamak lazım.
Ama içimden gelen başka bir ses de şöyle dedi.
Abartmayalım ama kim yapmışsa da bulup gerekli yasal işlemleri başlatmalıyız.
Toplumun her kesimin çok sağduyulu açıklamalar geldi.
Ben Türk insanının bu sağduyusuna hep güveniyorum.
Bizim insanımız zor günlerde, zor koşullar, kritik süreçlerde hep soğukkanlıdır.
Gerekli tepkiyi verir ya da sakin kalmasını bilir.
Bu olayda da öyle oldu.
Kim kime defol diyebilir, kim kime bir söz söyleyebilir.
Bir kere bu İzmirli bir el değildir, bundan emin olun.
İzmir gibi çok kültürlü olmaya, yaşamaya alışmış bir kent için bu tür olaylar marjinaldir.
O yüzden gönül rahatlığıyla provokasyon diyorum.
Ben emniyetimizin en kısa sürede bu olayı yapan kişiyi bulacağından eminim.
Türkiye işte bu yüzden güçlü, farklılıklarımızı gönül rahatlığıyla yaşayabildiğimiz için yüzyıllardır bu topraklardayız.
O karanlık eli tanıyoruz.
Çekil ve kendine gel...
Dijital sınıf geliyor
BORNOVA Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile beraberdik.
Onu heyecanlandıran bir projeden bahsetti.
Eğitim, gençler olunca her proje beni de ilgilendiriyor.
Anlattı, çok hoşuma gitti.
Bornova Belediyesi yakında bir eğitim projesine başlıyor.
Adı dijital sınıf...
Öğrenciler için büyük avantaj...
Neler mi olacak?
İduğ; eğitimdeki eşitliği ortadan kaldırmak bu projeyi başlattıklarını söylüyor.
Ben de çok yararlı olacağına inanıyorum dijital sınıfın...
Belediye sınırları içinde oturan ve ikamet eden herkes bu hizmetten yararlanabilecek.
55 bin ortaokul, lise öğrencisi nüfus cüzdanını götürüp bir kod alacak.
Sonra da bu canlı, interaktif eğitim platformunun üyesi olacak.
LGS, YKS öğrencileri için de anlık canlı ders desteğinin verilmesi bekleniyor.
Platformda video eğitimler de yüklenmiş.
3 bin 700 saatlik bir ders programı şimdiden hazırlanmış.
Önemli bir ayrıntı da her dersin işitme engelliler için de hazırlanmış olması.
Platform aynı zamanda bir soru bankası gibi de çalışacak.
Yapay zeka yardımıyla bu platform öğrencilerin sınav başarılarını ölçecek, sistem öğrencilere önerilerde de bulunacak.
Başkan Mustafa İduğ’yu şimdiden tebrik ediyorum.
Konu eğitim olunca herkesin yanındayız.
Kaynağı kendi içimizde yaratmalıyız
BORNOVA Belediye Başkanı Mustafa İduğ; sanayi kökenli... Odalarda, derneklerde uzun yıllar görev yaptı. O yüzden ekonomiyi iyi bilen biri...
Dedi ki;
“Kaynağı kendi içimizde yaratmak zorundayız. Bu dönemi başka türlü geçirmek mümkün değil. O yüzden herkes kendi kurumunun içine bakmalı, yeniden dizayn etmeli, kaynağı kendi içinden yaratmalı.”
Ben de kendisine katılıyorum.
Türkiye’nin birçok yerine gidiyor, gözlemliyorum.
Türkiye hem daha iyisini hak ediyor, hem de kapasitesinin çok altında bir performans gösteriyor.
O yüzden hep hatırlatıyorum, “Türkiye daha iyisini yapar” diye...
İzmir trafiği İstanbul gibi oldu
İKİ hafta üst üste İstanbul’a gittim. İstanbul’un trafiği malum... Ancak bir şey söyleyeyim. İzmir’in İstanbul’dan artık hiçbir farkı yok. Üstelik İstanbul’da alternatifler çok, İzmir’de ise çok sınırlı... O yüzden hep yazıyorum.
İkinci bir çevre yolu şart...
Körfez geçiş projesi şart...
Tramvay hatlarının uzatılması şart...
Yeni metro hatlarının yapılması şart...
Yeni tünel geçişlerin, bağlantıların yapılması şart...
Kentin merkezindeki bitmeyen o yoğunluğu yapan yerlere acil önlemler almak şart...
Deniz yolunu daha iyi kullanmak şart...
Ben yazıyorum.
Bazıları küçük rötuşlarla yapılabilecek şeyler...
Örneğin Altınyol’un bir şeridinin ve bir bölümünün dört şeride çıkarılması bile bir rahatlama yarattı.
Bunun gibi çok sayıda yerin ele alınması gerekir.
Benden söylemesi...
İzmir trafiği İstanbul gibi oldu.
O karanlık eli tanıyoruz
BAZI olayları ne çok abartmak, ne de hafife almak lazım.
Örneğin İzmir’deki o karanlık el duvara “Defol Alevi” yazınca içimden dedim ki;
Bu tam bir provokasyon, dikkate bile almamak lazım.
Ama içimden gelen başka bir ses de şöyle dedi.
Abartmayalım ama kim yapmışsa da bulup gerekli yasal işlemleri başlatmalıyız.
Toplumun her kesimin çok sağduyulu açıklamalar geldi.
Ben Türk insanının bu sağduyusuna hep güveniyorum.
Bizim insanımız zor günlerde, zor koşullar, kritik süreçlerde hep soğukkanlıdır.
Gerekli tepkiyi verir ya da sakin kalmasını bilir.
Bu olayda da öyle oldu.
Kim kime defol diyebilir, kim kime bir söz söyleyebilir.
Bir kere bu İzmirli bir el değildir, bundan emin olun.
İzmir gibi çok kültürlü olmaya, yaşamaya alışmış bir kent için bu tür olaylar marjinaldir.
O yüzden gönül rahatlığıyla provokasyon diyorum.
Ben emniyetimizin en kısa sürede bu olayı yapan kişiyi bulacağından eminim.
Türkiye işte bu yüzden güçlü, farklılıklarımızı gönül rahatlığıyla yaşayabildiğimiz için yüzyıllardır bu topraklardayız.
O karanlık eli tanıyoruz.
Çekil ve kendine gel...
Dijital sınıf geliyor
BORNOVA Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile beraberdik.
Onu heyecanlandıran bir projeden bahsetti.
Eğitim, gençler olunca her proje beni de ilgilendiriyor.
Anlattı, çok hoşuma gitti.
Bornova Belediyesi yakında bir eğitim projesine başlıyor.
Adı dijital sınıf...
Öğrenciler için büyük avantaj...
Neler mi olacak?
İduğ; eğitimdeki eşitliği ortadan kaldırmak bu projeyi başlattıklarını söylüyor.
Ben de çok yararlı olacağına inanıyorum dijital sınıfın...
Belediye sınırları içinde oturan ve ikamet eden herkes bu hizmetten yararlanabilecek.
55 bin ortaokul, lise öğrencisi nüfus cüzdanını götürüp bir kod alacak.
Sonra da bu canlı, interaktif eğitim platformunun üyesi olacak.
LGS, YKS öğrencileri için de anlık canlı ders desteğinin verilmesi bekleniyor.
Platformda video eğitimler de yüklenmiş.
3 bin 700 saatlik bir ders programı şimdiden hazırlanmış.
Önemli bir ayrıntı da her dersin işitme engelliler için de hazırlanmış olması.
Platform aynı zamanda bir soru bankası gibi de çalışacak.
Yapay zeka yardımıyla bu platform öğrencilerin sınav başarılarını ölçecek, sistem öğrencilere önerilerde de bulunacak.
Başkan Mustafa İduğ’yu şimdiden tebrik ediyorum.
Konu eğitim olunca herkesin yanındayız.
Kaynağı kendi içimizde yaratmalıyız
BORNOVA Belediye Başkanı Mustafa İduğ; sanayi kökenli... Odalarda, derneklerde uzun yıllar görev yaptı. O yüzden ekonomiyi iyi bilen biri...
Dedi ki;
“Kaynağı kendi içimizde yaratmak zorundayız. Bu dönemi başka türlü geçirmek mümkün değil. O yüzden herkes kendi kurumunun içine bakmalı, yeniden dizayn etmeli, kaynağı kendi içinden yaratmalı.”
Ben de kendisine katılıyorum.
Türkiye’nin birçok yerine gidiyor, gözlemliyorum.
Türkiye hem daha iyisini hak ediyor, hem de kapasitesinin çok altında bir performans gösteriyor.
O yüzden hep hatırlatıyorum, “Türkiye daha iyisini yapar” diye...
İzmir trafiği İstanbul gibi oldu
İKİ hafta üst üste İstanbul’a gittim. İstanbul’un trafiği malum... Ancak bir şey söyleyeyim. İzmir’in İstanbul’dan artık hiçbir farkı yok. Üstelik İstanbul’da alternatifler çok, İzmir’de ise çok sınırlı... O yüzden hep yazıyorum.
İkinci bir çevre yolu şart...
Körfez geçiş projesi şart...
Tramvay hatlarının uzatılması şart...
Yeni metro hatlarının yapılması şart...
Yeni tünel geçişlerin, bağlantıların yapılması şart...
Kentin merkezindeki bitmeyen o yoğunluğu yapan yerlere acil önlemler almak şart...
Deniz yolunu daha iyi kullanmak şart...
Ben yazıyorum.
Bazıları küçük rötuşlarla yapılabilecek şeyler...
Örneğin Altınyol’un bir şeridinin ve bir bölümünün dört şeride çıkarılması bile bir rahatlama yarattı.
Bunun gibi çok sayıda yerin ele alınması gerekir.
Benden söylemesi...
İzmir trafiği İstanbul gibi oldu.