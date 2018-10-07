Niye İzmir farklı

EĞER yolunuz Kemeraltı’na doğru düşerse, Agora kazılarına da bir uğradıysanız, o zaman size bir tavsiyem var.
Ege Genç İşadamları Derneği’nin restore ettirdiği Portekiz Sinagogu’nu da ziyaret edin.
Ben açılışına da, sonrasındaki birkaç toplantıya da gittim.
Ve çok hoşuma gitti.
Hoşuma gitti çünkü bir sivil toplum örgütünün böylesine tarihi bir eseri sahiplenmesi çok anlamlıydı.
Bu yapının ayağa kaldırılıp İzmirlilerin kullanımına açılması da ayrıca değerliydi.
Tarihi Kemeraltı’nın yeniden bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için bu eski yapıların yeniden kazandırılması lazım.
EGİAD’a öncülük yaptığı için teşekkür ederim.
***
İsmiyle İzmir’de kurucularının hangi ülkeden göç ettiklerini belirten tek sinagog Portekiz Sinagogu’dur. Bu sinagogun 1569 yılında Kuzey Afrika ve Venedik’ten göç etmiş Portekiz asıllı Yahudiler tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.
Hahambaşı Yosef Eskapa döneminde, yani 1620 yıllarında var olduğu bilinen 6 sinagogdan biri ve İzmir’de o dönemin en büyük sinagogu olarak geçer.
Yani bu yapının içinde dolaştığınızda etkileniyorsunuz.
Geçmişi düşündüğünüzde, İzmir’in ne kadar değerli, ne kadar çok kültürlü ve ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz.
***
Portekiz Sinagogu, Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokolle ayağa kaldırıldı.
Ve iyi ki de yapıldı.
EGİAD burayı Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi olarak kullanıyor.
Başkan Aydın Buğra İlter, “İzmir tarihi dokusuyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Konumu itibariyle ilklerin yeri olmuştur. Birçok uygarlık bu kentte önemli izler bıraktı. O yüzden bu topraklarda yer altında ve yer üstünde çok ciddi bir envanter, yaşam izi ve kültürel miras var. Kemeraltı bölgesinin dünyanın birçok popüler şehrinde olduğu gibi tarihi şehir merkezi olarak turizme ve şehir hayatına kazandırılması çok önemli. Bu konulara desteğimiz sürecek” diyor.
İzmir farklı, çok farklı bir şehir...
Hoşgörülü bir kent olmak
TÜRKİYE’nin en eski sinagoglarından biri olan Portekiz Sinagogu geçen akşam Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ağırladı.
Yıldırım’ın bu ziyareti de anlamlıydı.
AK Parti muhafazakar, demokrat bir parti...
Binali Yıldırım da farklı bir siyasetçi...
Toplumun her kesimiyle buluşan, diyalog halinde olan biri...
Bence eski Portekiz Sinagogu olarak bilinen, bugün ise EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi olarak kullanılan binada çekilen bu görüntüler İzmir’in, İzmirlilerin, İzmir’de siyaset ve iş yapan insanların ne kadar hoşgörülü, her fikre açık, demokrat olduğunun bir kanıtı...
Atina’nın Pisiri’si
İzmir’in Kemeraltı’sı
HER Kemeraltı’nı yazdığımda aklıma Atina’nın Pisiri’si geliyor.
Yıllar önce gittiğimde o bölge unutulmuş bir yerdi.
Geceleri karanlık, evsizlerin yerlerde yattığı, eski evlerin çökmek üzere olduğu bir bölgeydi.
Şimdi giderseniz, 24 saat yaşayan bir yer haline geldi.
Restoranlar, kafeler, butik oteller, sergi alanları, minik meydanlar Pisiri’nin çevresi değişti.
Bunu bir program çerçevesinde ve yerel yönetimlerle birlikte yaptılar.
Hükümet destek oldu, özel sektör el attı.
İşletmeler sahip çıktı.
Artık gençler Pisiri’den çıkmıyor, sokaklar renkli görüntülere sahne oluyor.
Kemeraltı da bir değer, bir hazine...
Keşke hükümet burası için özel bir yasa çıkarsa, EGİAD gibi sivil toplum örgütlerinin desteği devam etse, TARKEM gibi burasıyla ilgilenen kurumların sayısı artsa, esnaf biraz daha cesaretli olsa...
İnanın çok başka bir Kemeraltı olur.
Gastronomi festivalinin teması göç
İZMİR’de bir gastronomi festivali yapılacak.
Tarihi not edin, 21 Ekim’de...
Gastrofest’in bir de teması var; göç...
Tarihi Alsancak Tren Garı’nda yapılacak olan “İzmir GastroFest” yerli ve yabancı ünlü şefleri, yemek yazarlarını ve akademisyenleri buluşturacak.
“Göç ile Şekillenen İzmir Mutfağı” panelini Müge Akgün yönetecek. Ahmet Örs, Nedim Atilla, Vedat Başaran, Haluk Özyavuz, Ahmet Güzelyağdöken konuşmacı olacak.
İzmirli şarap üreticileri Can Ortabaş, Reha Öğünlü, Enis Güner, Ali Boz ve Vedat Başaran bölgenin şaraplarını Bülent Akgerman moderatörlüğünde konuşacaklar.
İzmir Gastrofest’in konukları ve konuşmacıları arasında Yunanistan’ın mutfak kraliçesi Argiro Barbarigou, İsrail’in en tanınmış restoranlarıdan Eucalyptus’un sahibi ve şefi Moshe Basson, Parabere Forum’un kurucusu, gastronomi dünyasının en etkili kadınlarından, yeme-içme yazarı Maria Canabal, yemek sosyolojisi konusunda uzman Prof. Dr. Zafer Yenal, Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Saffet Emre Tonguç ve marka iletişim uzmanı Lisa Donoughe gibi ünlü isimler de var.
Bilginiz olsun istedim.
Niye İzmir farklı
EĞER yolunuz Kemeraltı’na doğru düşerse, Agora kazılarına da bir uğradıysanız, o zaman size bir tavsiyem var.
Ege Genç İşadamları Derneği’nin restore ettirdiği Portekiz Sinagogu’nu da ziyaret edin.
Ben açılışına da, sonrasındaki birkaç toplantıya da gittim.
Ve çok hoşuma gitti.
Hoşuma gitti çünkü bir sivil toplum örgütünün böylesine tarihi bir eseri sahiplenmesi çok anlamlıydı.
Bu yapının ayağa kaldırılıp İzmirlilerin kullanımına açılması da ayrıca değerliydi.
Tarihi Kemeraltı’nın yeniden bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için bu eski yapıların yeniden kazandırılması lazım.
EGİAD’a öncülük yaptığı için teşekkür ederim.
***
İsmiyle İzmir’de kurucularının hangi ülkeden göç ettiklerini belirten tek sinagog Portekiz Sinagogu’dur. Bu sinagogun 1569 yılında Kuzey Afrika ve Venedik’ten göç etmiş Portekiz asıllı Yahudiler tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.
Hahambaşı Yosef Eskapa döneminde, yani 1620 yıllarında var olduğu bilinen 6 sinagogdan biri ve İzmir’de o dönemin en büyük sinagogu olarak geçer.
Yani bu yapının içinde dolaştığınızda etkileniyorsunuz.
Geçmişi düşündüğünüzde, İzmir’in ne kadar değerli, ne kadar çok kültürlü ve ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz.
***
Portekiz Sinagogu, Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokolle ayağa kaldırıldı.
Ve iyi ki de yapıldı.
EGİAD burayı Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi olarak kullanıyor.
Başkan Aydın Buğra İlter, “İzmir tarihi dokusuyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Konumu itibariyle ilklerin yeri olmuştur. Birçok uygarlık bu kentte önemli izler bıraktı. O yüzden bu topraklarda yer altında ve yer üstünde çok ciddi bir envanter, yaşam izi ve kültürel miras var. Kemeraltı bölgesinin dünyanın birçok popüler şehrinde olduğu gibi tarihi şehir merkezi olarak turizme ve şehir hayatına kazandırılması çok önemli. Bu konulara desteğimiz sürecek” diyor.
İzmir farklı, çok farklı bir şehir...
Hoşgörülü bir kent olmak
TÜRKİYE’nin en eski sinagoglarından biri olan Portekiz Sinagogu geçen akşam Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ağırladı.
Yıldırım’ın bu ziyareti de anlamlıydı.
AK Parti muhafazakar, demokrat bir parti...
Binali Yıldırım da farklı bir siyasetçi...
Toplumun her kesimiyle buluşan, diyalog halinde olan biri...
Bence eski Portekiz Sinagogu olarak bilinen, bugün ise EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi olarak kullanılan binada çekilen bu görüntüler İzmir’in, İzmirlilerin, İzmir’de siyaset ve iş yapan insanların ne kadar hoşgörülü, her fikre açık, demokrat olduğunun bir kanıtı...
Atina’nın Pisiri’si
İzmir’in Kemeraltı’sı
HER Kemeraltı’nı yazdığımda aklıma Atina’nın Pisiri’si geliyor.
Yıllar önce gittiğimde o bölge unutulmuş bir yerdi.
Geceleri karanlık, evsizlerin yerlerde yattığı, eski evlerin çökmek üzere olduğu bir bölgeydi.
Şimdi giderseniz, 24 saat yaşayan bir yer haline geldi.
Restoranlar, kafeler, butik oteller, sergi alanları, minik meydanlar Pisiri’nin çevresi değişti.
Bunu bir program çerçevesinde ve yerel yönetimlerle birlikte yaptılar.
Hükümet destek oldu, özel sektör el attı.
İşletmeler sahip çıktı.
Artık gençler Pisiri’den çıkmıyor, sokaklar renkli görüntülere sahne oluyor.
Kemeraltı da bir değer, bir hazine...
Keşke hükümet burası için özel bir yasa çıkarsa, EGİAD gibi sivil toplum örgütlerinin desteği devam etse, TARKEM gibi burasıyla ilgilenen kurumların sayısı artsa, esnaf biraz daha cesaretli olsa...
İnanın çok başka bir Kemeraltı olur.
Gastronomi festivalinin teması göç
İZMİR’de bir gastronomi festivali yapılacak.
Tarihi not edin, 21 Ekim’de...
Gastrofest’in bir de teması var; göç...
Tarihi Alsancak Tren Garı’nda yapılacak olan “İzmir GastroFest” yerli ve yabancı ünlü şefleri, yemek yazarlarını ve akademisyenleri buluşturacak.
“Göç ile Şekillenen İzmir Mutfağı” panelini Müge Akgün yönetecek. Ahmet Örs, Nedim Atilla, Vedat Başaran, Haluk Özyavuz, Ahmet Güzelyağdöken konuşmacı olacak.
İzmirli şarap üreticileri Can Ortabaş, Reha Öğünlü, Enis Güner, Ali Boz ve Vedat Başaran bölgenin şaraplarını Bülent Akgerman moderatörlüğünde konuşacaklar.
İzmir Gastrofest’in konukları ve konuşmacıları arasında Yunanistan’ın mutfak kraliçesi Argiro Barbarigou, İsrail’in en tanınmış restoranlarıdan Eucalyptus’un sahibi ve şefi Moshe Basson, Parabere Forum’un kurucusu, gastronomi dünyasının en etkili kadınlarından, yeme-içme yazarı Maria Canabal, yemek sosyolojisi konusunda uzman Prof. Dr. Zafer Yenal, Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Saffet Emre Tonguç ve marka iletişim uzmanı Lisa Donoughe gibi ünlü isimler de var.
Bilginiz olsun istedim.