Ne olurdu bu projenin keyfini çıkarsaydık

İZBAN’ı her seferinde örnek gösteriyorum.

Nedeni belli...

Hem vatandaşın ihtiyacına cevap veren bir proje, hem de merkezi hükümetle yerel yönetimin birlikte yaptığı önemli yatırımlardan biri olduğu için...

O yüzden geçen hafta “İZBAN Türkiye’de model olmalı” diye bir yazı yazdım.

Bugün Aliağa’dan binip tek biletle Selçuk’a kadar gidebiliyorsunuz.

Yakında bu hat Bergama’ya kadar gidecek.

Belki yeni hatlar da devreye girecek.

Bu ulaşım kolaylığı kentleri geliştiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor.

Avrupa’da böyle, Amerika’da böyle, Türkiye’de de İZBAN örneği var.



9 Eylül törenleri nedeniyle İzmir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle İZBAN’ın Selçuk hattı açıldı.

Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı.

Tabii çok sayıda milletvekili, bürokrat ve partili de...

Törende CHP’liler ve AK Partililer bir slogan yarışına girdiler.

Başkan Kocaoğlu sahnedeyken CHP’liler, Başbakan Yıldırım sahnedeyken AK Partililer susmadı.

Desteği anlıyorum da yuhalamayı, karşılıklı küfürleşmeyi ve futbol maçından farksız tezahüratları gerçekten anlamıyorum.

Ya arkadaş...

Bir sussan, bir dinlesen...

İzmirimize yakışan, Türkiye’ye örnek olan bir projenin keyfini çıkarsan ne olur?

Sırası mı maçtaki gibi bağırman, sırası mı herkesi kucaklayan bir törende miting havası estirmen...

Sözüm herkese...

Hangi partiden olursa olsun, doğrusu bu önemli törenin keyfini çıkarmaktı.

***

Ben siyaseti o yüzden bazen anlamıyorum.

Hiç yakışmıyor.

İzmir’e hele hiç yakışmıyor.



Nazar mı değdi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu töreni terk edince yazdığım yazı üzerine sosyal medya üzerinden arkadaşlarım “Nazar değdirdin” diye takıldılar.

İflah olmaz iyimserlerin nazarı değmez, ama yine de bu törenlerin çok daha coşkulu ve siyasetten uzak olmasını çok isterim.

Çünkü, insanlar yeterince siyasetten bıktı ve uzaklaştı.

Ve eminim...

Oraya toplanan ve tezahürat yapan bir grup dışında herkes hizmet odaklı olaylara bakıyor.

Ben yine söylüyorum.

İZBAN, doğru ve iyi bir örnektir.



İyi başlangıçlar iyi geldi

GÖZTEPE müthiş başladı.

Karşıyaka da öyle...

Valla ben bu sene umutluyum.

Altınordu’dan da Altay’dan da Bucaspor’dan da...

Hadi bakalım, iyi başlangıçların sonu da gelsin.

Göztepe lige tutunsun, Karşıyaka ve Altay hiç de hak etmedikleri yerden kurtulsunlar. Bucaspor yeniden o eski günlerine dönsün.

Altınordu zaten uzun maraton koşucusu ve bu sene olmasa mutlaka hak ettiği yerde olacaktır.

Haydi İzmir...



Körfez geçişi için tarih bekliyoruz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım herkesin beklediği körfez geçiş projesiyle ilgili önümüzdeki günlerde temel atılacağını açıkladı.

Ben İzmir kamuoyunun bu projeye olumlu baktığını düşünüyorum.

Elbette karşı çıkanlar vardır, elbette eksik gören ve bir takım uyarıları olan vardır, ama ben bu yatırımın İzmir için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

O yüzden bu süreci de iyi yönetmek gerekir.

Bakın İzmir büyüyor, eskisi gibi sakin değil, trafiği her geçen yıl daha da kalabalıklaşıyor.

O yüzden kentin geleceğine yatırım yapmak gerekir.

Projelerin hazırlığı ve gerçekleştirilme süreleri dikkate alındığında zaman kaybetmemek de gerekir.



ESTİ’ye sahip çıkacak

İzmirliler yok mu?

BRAVO kızlar...

Bütün sıkıntılara, olanaksızlıklara rağmen yine şampiyon oldunuz.

Hem de namağlup, yenilmeden...

Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ) büyük bayanlar sutopu birinci liginde namağlup şampiyon oldu.

Hem de dev rakiplerine rağmen...

Dev derken, dev bütçeli demek istiyorum.

ESTİ’li kızların bütçesi bile, ESTİ’li kızların antrenman yapacak yerleri bile yok.

O yüzden bu şampiyonluk çok değerli...

Bence bu takım bir sponsor desteğini çoktan hak ediyor.