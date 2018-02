Ne diyelim; eğitim şart

Türkiye’nin büyük problemleri olabilir, bazıları kangren düzeyinde de olabilir.

Sorun ne olursa olsun, hangi aşamada olursa olsun, çözümü eğitimden geçiyor.

Eğitimli, nitelikli, sorgulayan ve geleceği kurgulayan çocuklar yetiştirmeliyiz.

Daha açık yazayım.

Standartlara razı olan değil, hayallerinin peşinden koşan bir gençlik istiyoruz.

Bunun için iyi okullara ihtiyacımız var.

Fiziki olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ufuklarını açacak ve yeterli donanımlara sahip okullarımız olmalı.

Elbette fiziki şartlar bizi bir yere kadar götürebilir.

İyi öğretmenlerimizin de olması gerekir.

Vizyonlu, öğrenmeye açık ve sürekli kendini geliştiren öğretmenlerimiz olmalı.

Ancak böyle olunca iyi çocuklar yetiştirebiliyoruz.

O yüzden eğitime destek veren, katkı koyan herkesi yüreklendirmeli ve ayakta alkışlamalıyız.

Eğitim şart...





Fark yaratan kazanır



Bahçeşehir, Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile uzun zamandır tanışıyoruz.

İşini seven, önemseyen, farkındalık yaratan insanları seviyorum.

İşte Enver Yücel de o insanlardan biri...

Önceki gün İzmir’de bir ilk olacak yeni projesini anlatırken yaşadığı heyecanı ilgiyle izledim.

Bahçeşehir Koleji, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bornova Çiçekli’de 20 bin metrekare alana kurulu, içinde Fen ve Teknoloji Lisesi’nin de bulunduğu 50’nci Yıl Kampüsü’nü hizmete açacak.

Okul, klasik fen liselerinden farklı olacak.

Çünkü kurulacak laboratuvarlarda geleceğin bilim insanları yetişecek.

Problem çözen, proje geliştiren, yeni fikirler üreten ve bu fikirleri üretime dönüştüren bir gençlik yetiştirmek istiyorlar.

Böyle gençlere öyle ihtiyacımız var ki...

Teknoloji üretemezsek, teknolojiyi satın alan bir ülke olmaktan çıkamıyoruz.

Ben Türk gençlerine her zaman çok güveniyorum.

Fırsatlar verildiğinde neler yapabileceklerini de biliyorum.

O yüzden farklı müfredata sahip bu okulların sayısının artması da gerekir.





Neden Harvard olmasın



Enver Yücel, Fen ve Teknoloji Liseleri’ni uzun bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı’na anlatıyormuş.

Ve sonuçta bakanlık da bürokrasi de benzer liselerin faydalarına kanaat getirmiş.

Milli eğitimin farklılaşması lazım.

Türkiye hem dinamik bir üke, hem gençleri en büyük gücü hem de eğitim kurumlarıyla yabancıları buraya çekme potansiyeline sahip.

ABD bunu başarıyor.

Her yıl yüz binlerce genç Amerika’da okumak için üniversitelere yazılıyor.

Enver Yücel, “Türkiye’de neden bir Harvard olmasın” dedi.

Olabilir.

Olmalı...





Eğitime destek verenlere teşekkür



Bence önemli bir imzaya tanıklık ettik.

Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökdemir, kampüste öğrenim görecek öğrencilere yıllık 250 bin liralık burs desteği sağlayacak. 5 yılda 1 milyon 250 bin lira anlamına geliyor.

Böyle bir desteği neden verdiğini Gökdemir şöyle anlattı:

“Geleceğin nasıl olacağını bilemiyoruz. Ama geleceği şekillendirecek gençler istiyoruz. Bu lisemizden bir kişi bile çıksa ve o gencimiz dünyamızı değiştirse büyük kazançtır.”

Bir kere Mehmet Gökdemir’i tebrik ederim.

Eğitime destek veren herkesi ayakta alkışlıyorum.

İkincisi, gençlerimize inandığı, o çocukların hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olacağı için teşekkür ederim.

Özel okulların da desteğe ihtiyacı var.

Örneğin herkesin dilinde düşürmediği Harvard’ın gelirlerinin sadece yüzde 10’u öğrencilerden geliyor.

Geri kalan bağışlarla oluyor.





Eğitimci gözüyle hayat

Okulların Ege Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagü, oğlum Atlas’ı sordu.

“Daha beş oldu” dedim.

Ve hemen bir eğitimci gözüyle cevap verdi.

“2035’te iş hayatına atılacak bir çocuk yetiştirmek lazım. Birkaç ayda bir değişen dünyayı unutmadan, fark yaratacak, bunu yaparken mutlu olacak, dünyayı mutlu edebilecek bir çocuk olmalı” dedi.

2035 çok uzak bir tarih değil.

Ama çok donanımlı gençlerin olacağı bir tarih olacağı kesin...