Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Madame Amati’yi tanıyın istedim
"Deniz Sipahi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Sipahi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Madame Amati’yi tanıyın istedim

13 Ekim 2019

BETH; her düğünden önce onu arardı. “Madame Amati” derdi sinagog görevlisi; “Pazar günü saat 14.00’te düğün var.”


“Tamam” derdi Amati. Günü, saati geldiğinde, onu evinden alıp sonra yine evine bırakacak olan araçla sinagoga giderdi.
Kırmızı ruju olurdu dudaklarında. Gözünde şişe dibini andıran gözlüğü, ensesinde toplanmış saçları, elinde kemanı, ufak tefek bedeniyle doğrudan merdivenlere yönelirdi. Balkonda gelini beklerdi. Gelin kapıda babasının koluna girerken düğmeye basılırdı. Madame Amati zilin sesini duyunca kemanını çenesiyle omuzunun arasına sıkıştırır, başını hafifçe yana çevirir ve çalmaya başlardı.
Madame Amati demek keman demekti; müzik demekti, İzmir demekti.
Ve onunla başlayan geceler mutluluk demekti.
Peki kimdi Madame Amati?

Madame Amati’yi tanıyın istedim

***
Madame Marta Schwenk Amati...
18 Temmuz 1902’de Avusturya - Macar İmparatorluğu’nda doğmuştu. 1915 - 1917 yılları arasında Budapeşte Liszt Müzik Akademisi’nde keman eğitimini dünyanın en büyük hocalarından biri olan Jeno Hubay’dan almıştı. Genç yetenek olarak parlamış ve konserler vermişti.
Bir süre İtalya’da da bulunur ve konser kariyerine devam eder. Orada Amati soy ismini aldığı varsayılır ancak 1930’lu yılların ortasına kadar Almanya’da da konserlerini sürdürür. Goslar’da yaşayan bir müzisyen olan Werner Becher yıllar sonra günlüğünde şöyle anlatır:
Marta Schwenk Amati, Temmuz 1937’de Almanya’da Goslar Ratscafe’de verdiği bir konser esnasında, SS subayları tarafından menajeri ile beraber salondan dışarı atılır.
Nazi sempatizanları tarafından yayımlanan listelerde ismi geçer.
Naziler kendisi için şöyle bir not düşmüştü. “Marta, Almanya’da bir Türk askeriyle anlaşmalı evlenip, 1938’de İstanbul’a kaçmıştır.”
Bir süre sonra İzmir’e yerleşir, İzmir Devlet Konservatuvarı kurucularından biri ve okulun ilk keman hocası olur. Ailesiz ve tek başınadır Marta. Hayatını müzik ve kemana adar. Türkiye’de birçok öğrenci yetiştirerek İzmir’den ekol olur tüm ülkeye. 1989 yılında İzmir’de vefat ettiğinde arkasından on binler gözyaşı döker.
Kimisi öğrencisidir, kimisi de onu yakından tanıyan dostları...
İzmir işte böyle bir yerdir.
Türkiye gibi...
Çok kültürlü, çok renkli...
(Madam Amati, yazan Rita Ender, Avrupa’dan İzmir’e bir keman ikonu, Aras Yayıncılık)

Madame Amati’yi tanıyın istedim


Amati adına bir yarışma yapalım
VEFA BORCUMUZU ÖDEYELİM

DEĞERLİ dostum, Devlet Solist Sanatçısı ve Arkas Trio keman virtüözü Tuncay Yılmaz bana Madame Amati’den bahsetti. Ben böyle hikayelere zaten bayılırım. Önce Rita Ender’in kitabını okudum, sonra Tuncay ile sohbet etmeye başladık.
Tuncay’ın bir hayali var.
İzmir denince akla gelen ilk sanatçılardan ve birçok kişinin keman eğitimi almasını sağlayan Madame Amati anısına bir yarışma yapmak istiyor.
İzmir Uluslararası Marta Schwenk Amati Keman Yarışması...
Tuncay yurtdışında çok iyi tanınan bir sanatçı...
Zaten eğitimini de Almanya’da yaptı, en iyi kemancılardan dersler aldı, birlikte konserler verdi.
Jürisinin de dünyaca tanınan keman virtüözlerinden olmasını arzu ediyor.
Örneğin İsrailli Maxim Vengerov, Almanya’dan Prof. Epstein, Avusturya’dan Prof. Dora Schwarzberg gibi isimler...
Aslında bu fikrini kendilerine açmış, çok da heyecanlanmışlar.
Ve elbette Türkiye’nin de iyi sanatçıları jüride olacak.
Tuncay istiyor ki; Madame Amati’ye olan vefa borcumuzu ödeyelim.
Ve İzmir’de sanatı yine baştacı yapalım.

Madame Amati’yi tanıyın istedim

 

Sanatı, sanatçıyı destekliyorum

BEN İzmir’in bir sanat başkenti olmasını çok istiyorum. Çünkü geçmişinde Madame Amati gibi çok sayıda sanatçı yetiştirmiş, çıkarmış, evsahipliği yapmış bir kent...
Bunu da daha iyi salonlarla, yarışmalarla, konserlerle, önemli buluşmalarla yapabiliriz.
O yüzden İzmir Uluslararası Marta Schwenk Amati Keman Yarışması gibi organizasyonlara ihtiyacımız var.
Bu etkinliklerin partneri hiç kuşkusuz belediyeler olmalı, sanatla uğraşan vakıflar, dernekler olmalı.
İzmir en iyisini yapar.

 

Sanatçı olmak

“MADAM Amati” kitabında şöyle bir yorum var.
“Keman çalanlar için keman aileden öte olurmuş. Kemanın kendi yaşam öyküsü, malzemesi, üretildiği yer, onu yapan kişi kemana karakterini verir. Keman da onu çalan müzisyenin vücuduna yerleşir, adeta onun bir organına dönüşürmüş.”
Bu meslek bana çok farklı alanda insanlarla tanışmamı sağladı.
Çok sanatçı dostum oldu.
Hepsini ayrı bir yere koydum.
Sanat başkadır, sanatçılar da...
Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz.
Hepsinin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum.

X
Deniz SİPAHİ Deniz SİPAHİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İstanbul şarkıları ne zamanDoğan HIZLANİstanbul şarkıları ne zaman13.10.2019
8 kitapla dünya turuİsmail SARI8 kitapla dünya turu13.10.2019
Evleri sekiz metrekare manzara göz alabildiğine…İsmail SARIEvleri sekiz metrekare manzara göz alabildiğine…13.10.2019
Koç burcundanım ve bu gece yarısı Müfrid geliyor ben kaçayımErtuğrul ÖZKÖKKoç burcundanım ve bu gece yarısı Müfrid geliyor ben kaçayım13.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.